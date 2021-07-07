9 кошачьих поз для отдыха, которые скажут вам больше, чем самое выразительное мяуканье

Коты — это жидкость. Это доказал Марк-Антуан Фардин, за что еще в 2017 году получил Шнобелевскую премию по физике. И правда: котики могут залезть в любую, даже самую неудобную емкость и сладко там уснуть, умиляя окружающих своей позой.

Мы в AdMe.ru можем бесконечно смотреть на то, как спят пушистые задиры. Но в этот раз решили подойти к вопросу серьезнее. Мы порылись в интернете, а еще поговорили с зоопсихологом и выяснили, о чем может рассказать поза, в которой отдыхает ваша кошка. А в конце вас ждет бонус, из которого вы узнаете, на какие еще моменты стоит обратить внимание, когда ваш любимец дремлет.

Лежит на боку

О том, что котику хорошо и спокойно, может говорить любая расслабленная поза для сна, объяснила AdMe.ru зоопсихолог и фелинолог Татьяна Куликова. Расслабленные позы — это позиции, из которых сложнее сгруппироваться для побега и в которых открывается доступ к наиболее беззащитным частям тела кошки (животу, шее и т. д.). Например, из положения лежа на боку с вытянутыми лапами трудно моментально сбежать от хищника.

Спит на спине лапками кверху

Если котик спит на спине, то ему, скорее всего, очень спокойно и безопасно на этой территории, так как данная позиция обнажает самое уязвимое место — живот. Кроме того, эта поза не дает возможности быстро скрыться от опасности, а значит, животное не ждет нападения и доверяет тем, кто находится на территории вместе с ним.

Свернулся калачиком

Также расслабленной считается поза «калачиком» — так кошки спят, когда погода нежаркая или даже прохладная. В холодную погоду кошки прячут носик вглубь «калача», чтобы сохранить больше тепла. Если кошка во время сна в данной позе разворачивает голову так, что обнажена шея, это дополнительный знак спокойствия и доверия по отношению к окружению.

Обнимает лапки

Иногда коты спят, свернувшись калачиком и обнимая себя за лапки. Такая поза тоже относится к расслабленным. Но, скорее всего, она означает, что животному прохладно и оно пытается сохранить тепло.

Закрывает голову лапами

Если кот закрывает лапами глаза, это может быть способом защититься от яркого света. Но если животное пытается укрыть всю голову или спрятать ее, к примеру, под одеялом, это признак того, что питомец хочет, чтобы его оставили в покое. В такой ситуации лучше не гладить котика и дать ему поспать.

Улегся в позе хлебушка

Позу, напоминающую буханку, когда кот спит полусидя, вытянув все свои четыре лапки, уже нельзя назвать расслабленной, ведь из такой позиции легко вскочить и убежать от неприятеля, говорит Татьяна Куликова. Возможно, зверек не чувствует себя комфортно. Но если животное поджало лапки под себя, значит, оно не ощущает опасности, ведь для того, чтобы сбежать, нужно вытащить лапы из-под себя.

Лежит в позе хлебушка с опущенной головой

Похоже на позу «хлебушек», только при этом у кошки немного опущена голова, спина напряжена, в результате чего образуется своеобразный горбик. Такая поза может говорить о том, что у кошки что-то болит, говорит Татьяна Куликова.

Упирается головой в стену

Довольно часто в интернете можно увидеть фотографии с котиками, которые лежат, уткнувшись лбом в стену. Для несведущих людей это выглядит забавно: котик-интроверт устал от людей или что-то в этом роде. На самом деле такая поза является причиной для беспокойства. Вполне вероятно, что животное находится в сильнейшем стрессе или серьезно заболело.

Принимает странные и очень неудобные позы

Если кошка принимает какую-нибудь невообразимую позу, типа «лежа на самом

верхнем ярусе игрового комплекса, а головой свисая вниз», это может говорить о том, что она

настолько хорошо и крепко спит, что даже неудобная поза не доставляет ей проблемы. Животному комфортно, и это отлично, так как глубокий и спокойный сон очень важен для кошек и является одной из основных их потребностей.

Бонус: другие важные сигналы, которые подает вам кот во время отдыха

Кошка отдыхает только в укрытии (в закрытом домике, под одеялом и т. д.). Это может означать, что животное не чувствует себя в безопасности на вашей территории. Если такое поведение проявилось внезапно, то оно может говорить о недомогании. В то же время, если кошка короткошерстная или вовсе бесшерстная, это может быть нормой, ведь такие питомцы постоянно мерзнут.

Иногда дремлющий кот может шевелить и даже стучать хвостом. По мнению ученых из Пенсильвании, это означает, что животное в целом расслаблено, но следит за тем, что происходит вокруг, реагируя на звук и даже на движение.

Порой котики спят с приоткрытыми глазами. Обычно полуприкрытым оказывается только один глаз, второй же закрыт полностью. Это так называемый однополушарный медленноволновой сон: он позволяет одному полушарию мозга кошки погружаться в дрему, в то время как другое продолжает бодрствовать. Это выглядит немного странно, но, если у вашего питомца нет глазной инфекции, мешающей закрыть веко полностью, беспокоиться не о чем.