9 фактов, узнав которые вы будете еще больше уважать животных. И пристальнее наблюдать за ними, а то вдруг что

С каждым годом появляется все больше доказательств того, что животные круче, чем мы думаем. Оказывается, они дают друг другу имена, ходят в гости к друзьям и могут выучить «иностранный» язык.

Мы в AdMe.ru испытываем особую слабость к братьям нашим меньшим и решили узнать подробнее об их суперспособностях. А в конце вас ждет бонус — о том, как виртуозно некоторые умеют обращаться с животными.

Обезьяны могли бы говорить как люди

Макаки теоретически способны имитировать человеческую речь: их гортань, голосовые связки, язык и губы прекрасно для этого приспособлены. Но обезьянам не хватает нейронного контроля над мышцами голосового тракта, для того чтобы правильно настроить их для речи.

Луговые собачки могут многое о вас рассказать

Луговые собачки живут в обширных системах нор, которые называются городами или колониями. И у них есть целый язык, который они используют, чтобы предупреждать друг друга об опасности. Когда появляется хищник, одна или несколько луговых собачек издают тревожный сигнал, который для наших ушей звучит как птичий щебет. Другие зверьки после этого убегают в свои норы. Для разных врагов эти животные используют разные сигналы. Они могут узнать человека среди других хищников и описать некоторые детали его внешности. В частности, они могут передать товарищам информацию о размере, форме и даже цвете потенциального недруга.

Скворцы терроризируют американских коров

В конце XIX века немецкий эмигрант, любитель птиц и Шекспира по имени Юджин Шиффелин решил, что было бы неплохо завезти в Северную Америку как можно больше пернатых, которых великий драматург упоминал в своих произведениях. Однажды холодным зимним днем мужчина выпустил 60 скворцов в Центральный парк Нью-Йорка в надежде, что они начнут размножаться. И они начали. В настоящее время в США обитает около 200 млн европейских скворцов. И они очень сильно досаждают людям. Например, фермерам скворцы обходятся примерно в $ 1 млрд в год, поскольку они причиняют ущерб посевам, особенно фруктовым деревьям. А еще эти птицы — настоящая гроза коров: они крадут зерно у парнокопытных. По иронии судьбы скворцов Шекспир упоминает лишь однажды: в «Генрихе IV», часть I. Герой произведения Хотспер хочет подарить королю скворца, который будет повторять имя Мортимера — одного из врагов Его Величества.

Лемуры умеют петь

Пронзительный какофонический крик индри, большого черно-белого лемура с выпученными глазами, может, и не похож на песню, но в нем есть кое-что, чего нет у других млекопитающих — ритм. Ритмы лемуров бывают 2 типов — 1:1 и 1:2. В 1-м случае темп соответствует ритму метронома: пауза между каждой нотой имеет одинаковую продолжительность. В ритме 1:2 есть интервалы, которые в 2 раза длиннее других, как, к примеру, в начале песни Queen «We Will Rock You».

Тасманийские дьяволы ходят друг к другу в гости

Тасманийские дьяволы хорошо знают, что такое дружба. Они с детства находят близких им особей и сохраняют связь с ними. Они даже ходят друг к другу в гости с ночевкой.

Голуби умеют считать

Голубей многие считают глупыми, и совершенно несправедливо. Новозеландские ученые выяснили, что эти птицы могут посчитать от 1 до 9 и выбирать ту группу фигур на экране, где их было больше.

Дельфины дают друг другу имена

Как и люди, дельфины отзываются на свои имена: они используют особый свист, когда зовут друг друга. Исследователи записали звуки, которые издавали дельфины, фиксируя отличительный свист каждого, а затем проиграли им эти позывные, используя специальные подводные записывающие устройства. Животные отзывались только тогда, когда слышали присвоенный им свист, и повторяли его.

Косатки могут научиться говорить на языке дельфинов

Ученые из Сан-Диего исследовали звуки, которые издавали живущие в океанариумах 10 косаток. Те 7 из них, что жили среди себе подобных, издавали типичные для своего вида импульсные крики. А 3 особи, что жили с афалинами, свистели и щелкали как дельфины. Более того, одна из косаток повторяла звуки, которым афалин обучили люди.

Крысы умеют смеяться

К сожалению, у крыс нет чувства юмора, но смеяться они все же умеют. У этих грызунов, как и у людей, есть определенные участки тела, реагирующие на щекотку. В ответ на нее зверьки издают ультразвуковые смехоподобные попискивания. Причем делают это они только тогда, когда находятся в хорошем расположении духа.

Бонус: пастухи поют верблюдицам, чтобы те усыновили малыша

Монгольские верблюдицы не всегда готовы принять своего новорожденного малыша. Тогда на помощь приходят пастухи и их особый ритуал. Мать и теленка привязывают вплотную друг к другу, и пастух начинает монотонную песню, сопровождаемую жестами. Исполнитель меняет мелодию в зависимости от поведения верблюдицы и медленно уговаривает ее принять теленка. Ритуал проводится в сумерках.