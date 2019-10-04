9 фактов о мейн-кунах, о которых умалчивают заводчики

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Мы с мужем мечтали о мейн-куне лет 10, но решились на него, когда уже были дети и своя квартира. Так у нас появился 3-месячный Лось. С тех пор я наслушалась предостережений о том, что он нас съест, и вопросов, почему он такой маленький, ведь они вырастают размером с рысь.

Сейчас Лосю уже 10 месяцев, и мы полностью притерлись друг к другу. За это время я проверила на себе все главные мифы о мейн-кунах и готова рассказать читателям AdMe.ru, где правда, а где — нет.

Не такие уж они и большие

Наверное, каждый видел фотографии с выставок кошек, где хозяева мейн-кунов растягивают их во всю длину, и животные кажутся огромными. Ходят легенды, что коты этой породы вырастают до 15–25 кг. На самом деле они не такие большие, как заводчики пытаются нам внушить. У них есть стандарт: самцы весят от 5,9 до 8,2 кг (кастрированные — до 12 кг), самки — от 3,6 до 5,4 кг (стерилизованные — до 7,5–8,5 кг). Для сравнения: беспородная кошка моих родителей весит чуть больше 5 кг — так же как довольно крупная самка мейн-куна. Почему тогда коты этой породы выглядят такими огромными на фото? Во-первых, удачный ракурс: голова животного ближе к камере, чем голова хозяина, а тело вытянуто во всю длину — визуально получается настоящий гигант. Во-вторых, мейн-куны действительно крупнее других домашних кошек. У них более длинный костяк, развитая мускулатура и очень мощные лапы. Как правило, это заметно уже в детском возрасте.

У мейн-кунов свои болезни

Эти коты приспособлены для жизни в суровом климате, поэтому часто отличаются хорошим здоровьем и неплохой продолжительностью жизни. Согласно данным по страхованию жизни домашних кошек в Швеции за 2003–2006 годы, средняя продолжительность жизни мейн-кунов составила около 12 с половиной лет, при этом больше 50 % животных прожили дольше. Однако у породы есть специфические заболевания. Одно из них — гипертрофическая кардиомиопатия. Для мейн-кунов это результат аутосомно-доминантного наследования. Заболевание обычно проявляется в среднем и пожилом возрасте. Оно может привести к отеку легких, внезапному параличу задних конечностей и смерти. Из-за проблем с кардиологией перед кастрацией или стерилизацией мейн-куна ему необходимо сделать ЭКГ и УЗИ сердца. Еще одна специфическая проблема породы — спинальная мышечная атрофия. Она проявляется уже в детстве: у котенка покачивается задняя часть тела, когда он ходит, животное не может запрыгнуть на мебель. Также мейн-куны чаще других пород подвержены дисплазии тазобедренного сустава. Эта болезнь проявляется уже в пожилом возрасте — животное начинает хромать.

Они дружелюбные, но не ручные

Мейн-кунов часто называют «ласковыми великанами» за их покладистый и добрый характер. Заводчики утверждают, что эти коты лояльны к другим домашним животным и к детям, а по отношению к своим хозяевам отличаются собачьей преданностью. Наш питомец не выпускает когти и зубы, даже когда 10-месячные дети дергают его за хвост и усы. Более того, он сам идет к ним и любит засыпать в их кроватках. Но заводчики умалчивают о том, что мейн-кун не любит, когда его берут на руки и тискают. Эти коты ласковы, только когда сами этого хотят. Если внимание начнете проявлять вы, то воспитанный кот просто вежливо уйдет, а невоспитанный может и цапнуть.

Они вечные котята

Во-первых, эти коты медленно взрослеют. Они достигают половой зрелости в год, а их рост заканчивается в 3, а в некоторых случаях — даже в 5 лет. А во-вторых, даже после этого мейн-куны сохраняют детскую веселость и непосредственность. Добавьте к этому тот факт, что с возрастом они прокачивают умение забираться все выше и выше. Запрыгнуть на обеденный стол? Украсть цветок из вазы? Скинуть фарфоровую статуэтку со стеллажа? Могут, умеют, практикуют. Опытные мейнкуноводы убирают практически все даже с полок, находящихся высоко.

Эти коты бывают очень громкими

Многие хозяева мейн-кунов утверждают, что эти коты имеют особое строение голосовых связок, и вместо мяуканья издают мелодичные звуки. Это не совсем так. Мелодичные звуки эти коты и правда умеют издавать. Но и орать, как обычный уличный кот в марте, они тоже мастаки. Вам может попасться очень «разговорчивый» питомец, поэтому любителям тишины не стоит доверять заводчикам.

Они любят играть с водой

Мейн-куны любят играть с водой. Некоторые специалисты считают, что эта черта досталась им от далеких предков — корабельных котов, которые долгое время проводили в море. Многие владельцы утверждают, что их любимцы смешно водят лапками над водой, как будто колдуют, — на самом деле коты «откапывают» воду. Считается, что эта привычка осталась у них на генном уровне от жизни в дикой природе, когда было необходимо очищать лужи от веток и листьев. Часто мейн-куны, «откапывая» питье, переворачивают миску и заливают пол. Кто-то покорно вытирает все это, кто-то — помещает миску в ванну или раковину, кто-то — ставит котику большое ведро, которое нереально перевернуть. Наш питомец, когда видит большую тару с водой, предпочитает окунуть в нее лапу и пить «из ладошки».

Они не любят одиночества

Мейн-куны имеют много общего с собаками. Они, как правило, выбирают одного хозяина и остаются ему преданы на всю жизнь. Если ваш кот выбрал именно вас из всех членов семьи, то вам крупно повезло, но есть минусы: он вряд ли даст вам уединиться в туалете или душе. Двери в комнате, где вы находитесь, всегда должны быть открыты. Эти животные вообще ненавидят одиночество: даже если вы вышли из дома буквально на пару часов, мейн-кун вас встретит бурными воплями. Зато котов этой породы легко обучить собачьим трюкам. Наш питомец всегда приходит на зов и умеет приносить апорт. Некоторые хозяева даже хвастаются, что научили своего любимца команде «сидеть».

Эти коты привередливы

Мейн-куны любят и умеют за собой ухаживать. Иногда кажется, что они помешаны на своей внешности — так тщательно они вылизываются. Но у чистоплотности есть обратная сторона: мейн-кунам очень сложно угодить с туалетом. Нам пришлось долго перебирать наполнители, пока мы не нашли тот, который ему понравился. В это время кот писал прямо на пол. А гадят мейн-куны не часто, но сразу помногу. Еще представители этой породы очень заботятся о своих когтях. Чтобы не поцарапать дорогих им людей, мейн-куны дерут все, что попадется на глаза. Наш ободрал обивку дивана, обои и табуретки. Когтеточка здесь не поможет — она просто станет еще одним местом для «маникюра», которое не отменяет другие. Единственный способ спасти мебель — подрезать ему когти.

У них не обязательно брутальная внешность

Считается, что у мейн-кунов очень суровый вид. А все из-за специфического хищного разреза глаз, массивной зоны усов и подбородка, которую называют «коробочкой». Некоторые в шутку сравнивают своих питомцев с Роном Перлманом. На самом деле у этой породы есть 2 ответвления: европейское и американское. И брутальный вид свойственен именно первому. Так же как и большие мохнатые кисточки на крупных ушах. Американцы имеют более изящную морду и небольшие уши с аккуратными кисточками. При этом у них более густая и шелковистая шерсть.