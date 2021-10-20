9 доказательств того, что животные способны на не менее человечные поступки, чем мы с вами

Животные — это не просто зубастые, ушастые, четырехлапые создания. Они так же, как и мы, привязываются к кому-то, заботятся о потомстве, стараются ответственно выполнять свою работу. Некоторых из них специально обучают помогать своим сородичам или людям, а другие могут протянуть лапу помощи по собственному желанию.

Сегодня AdMe.ru познакомит вас с пушистыми героями, которые доказали, что животные могут гораздо больше, чем просто есть, спать и размножаться, как почему-то думают некоторые люди.

Росомаха может спасти человека, попавшего под лавину

На канале National Geographic Wild появилось видео о том, как пушистый хищник помогает человеку, которого засыпало снегом. В ходе эксперимента самец по кличке Джаспер учуял пострадавшего и, раскопав сугроб, освободил его. У этих животных очень тонкое обоняние: в дикой природе они кормятся в том числе тем, что раскапывают норы животных. Унюхать добычу они могут и на 6-метровой глубине.

Собаки-спасатели страдают из-за трудовых неудач

Собаки-спасатели очень серьезно относятся к своей работе. Если не получается найти живых людей, они могут даже расстроиться и вести себя подавленно. Так что иногда сотрудники спасательной службы сами прячут «пострадавших» и позволяют животным их найти, чтобы те почувствовали, что успешно выполнили свое трудовое задание.

Овчарки могут испытывать привязанность к другим млекопитающим

С 2006 года на небольшом австралийском острове Мидл-Айленд для защиты популяции пингвинов от лис используется итальянская порода овчарок маремма. Это пастушьи собаки, которых обычно обучают охранять овец от волков. Собак еще щенками помещают в стадо, чтобы у них сформировалась связь с овцами: это нужно для того, чтобы в будущем пушистые сторожи смогли отгонять хищников. Такая же привязанность у этих овчарок может возникнуть по отношению к крупному рогатому скоту и, как оказалось, австралийским пингвинам тоже.

Однажды горилла в зоопарке спасла ребенка

В августе 1996 года в вольер к приматам упал 3-летний мальчик. Самостоятельно выбраться у него точно не получилось бы. Помочь ребенку вызвалась горилла Бинти Джуа, она бережно взяла малыша на руки и поднесла прямо к подоспевшим сотрудникам зоопарка.

А шимпанзе знают, что такое благодарность, и умеют ее проявлять

На фотографии выше обезьяна Ванда обнимает работников центра помощи животным, когда ее выпускают в заповеднике после лечения. Она попала в реабилитационный центр, когда была буквально на грани гибели, но, к счастью, люди сумели ей помочь. Когда пришло время Ванде вернуться в дикую природу, она не смогла уйти, не обняв своих спасителей на прощание.

Собаки помогают предотвращать истребление других видов

В Южной Африке есть специально обученные собаки, спасающие носорогов от браконьеров. Такой необычный патруль появился в 2018 году. Примечательно, что в него берут не какую-то особенную породу. В стае есть совершенно разные собаки, и все ответственно выполняют свою важную миссию. Тренировать их начинают еще щенками. Четырехногие охранники учатся чувствовать эмоциональную связь со своими подопечными и к 18 месяцам готовы приступить к службе. Отрадно, что благодаря этим храбрым собакам людям удается давать отпор браконьерам, а у популяции носорогов есть шанс выжить.

Вороны могут делать подарки людям

8-летняя Габи Манн на собственном опыте узнала, какими благодарными могут быть животные. Уже 4 года она подкармливает ворон, а они приносят ей за это разные безделушки. Все дары Габи бережно хранит в специальном ящичке. Вместе с мамой каждое утро они наполняют кормушки орехами и наливают воду, а пернатые оставляют маленькие стеклышки, бусины, проволоку: словом, все, что посчитали справедливой платой за угощение.

Однажды львы пришли на помощь ребенку

В Эфиопии 12-летняя девочка была спасена от похитителей 3 львами. Есть предположение, что от испуга ребенок расплакался и это напомнило хищникам звуки, издаваемые львенком. Возможно, именно поэтому они не напали на нее, а защитили. Как бы то ни было, этот случай доказывает, что порой стоит опасаться людей, а не животных. Даже если это большой и грозный лев со своим прайдом.

А медведь как-то раз не оставил в беде ворону

В будапештском зоопарке в вольере медведя в бассейн угодила обычная городская ворона. И если бы не помощь косолапого, птице вряд ли удалось бы выбраться на свободу. Аккуратно ухватив беднягу за крыло, мишка вытащил ее и положил приходить в себя возле воды. Сам же отошел в сторонку и перекусил яблоком.