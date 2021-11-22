9 безобидных вещей, из-за которых ваш кот может стать нервным и непредсказуемым

Даже несмотря на беззаветную любовь к своим питомцам, порой мы все же ведем себя довольно эгоистично. Например, выбираем аксессуары исходя лишь из личного вкуса, проявляем любовь и ласку без учета настроения самого питомца и совершаем прочие непреднамеренные ошибки в общении, которые приводят к ухудшению отношений.

Мы в AdMe.ru обожаем котиков и считаем, что с их обычаями и характером не только нужно, но и полезно считаться, ведь это оказывает прямое влияние на атмосферу в доме и комфортное сосуществование. Поэтому мы решили разобраться, какие же обыденные и достаточно распространенные вещи на самом деле дико бесят привередливых кошачьих.

9. Ошейники с колокольчиком

Слух кошек гораздо острее, чем у людей. Именно поэтому они, как правило, плохо переносят громкие звуки, будь то крик, музыка, фейерверки и так далее. Имея возможность спрятаться в тихое место, они сами решают проблему, но, если избавиться от шума невозможно, это повышает их стресс. Поэтому ошейник с колокольчиком, который сопровождает звоном любое движение кошки, не лучшая идея, если вы не хотите, чтобы она заработала себе невроз.

8. Закрытые двери

Удивительно, но такая простая традиция в доме, как закрытые двери, действительно сводит кошек с ума. Их настойчивое мяуканье, возникающее, когда вы ограничиваете доступ в какую-либо комнату, связано с тем, что открытое пространство необходимо им для контроля территории. Без этого они не чувствуют себя в безопасности и становятся беспокойными.

7. Прикосновения к животу

Кошкам не нравится, когда пытаются дотронуться до определенных мест, например до живота. Ветеринары считают, что это связано с тем, что, когда коты дерутся, они чаще всего атакуют именно живот. Поэтому попытку дотронуться до него питомец может расценить как акт агрессии и отреагировать враждебно. Гораздо более приятными кошки считают прикосновения к областям, где расположены лицевые железы: основания ушей, подбородок и щечки.

6. Цитрусовые ароматы

Обоняние кошек также гораздо чувствительнее человеческого, и они ненавидят некоторые ароматы, например цитрусовых. Так что не удивляйтесь, если ваш питомец ведет себя странно, когда вы беретесь чистить апельсин, или отказывается использовать лоток после того, как вы помыли его средством с ароматом апельсина или лимона. Кроме того, считается, что апельсины в целом токсичны для кошек, поэтому с ними стоит быть осторожнее в доме с кошачьими.

5. Объятия и ношение на руках

Сложно удержаться, чтобы не затискать своего обожаемого питомца. Однако представители семейства кошачьих зачастую самодостаточны и не любят, когда их обнимают или таскают на руках, еще и против воли. Такое положение сковывает их и является довольно стрессовым. Секрет комфортного взаимодействия заключается в том, чтобы предоставить коту больше свободы, а значит, лучше не отрывать его от земли и гладить тот бочок, который он сам подставит.

4. Тщательное отмывание вещей питомца

Знакомые запахи позволяют котам чувствовать себя в безопасности, а слишком интенсивные изменения аромата в доме, напротив, дезориентируют. В этой связи особенное внимание стоит уделять стирке и отмыванию их личных вещей. Например, в случае с мягкими игрушками, одеялами и лежанками не стоит стирать все одновременно. Лучше обработать вещи по очереди, чтобы место котика продолжало издавать привычный успокаивающий аромат.

3. Закрытый лоток

Закрытый туалетный лоток может выглядеть лучше с точки зрения порядка и эстетики, но для самого питомца это не лучший вариант. Кошкам важно сохранять визуальный контроль над территорией и, кроме того, иметь приток воздуха в туалете. Соответственно, крытый лоток отнимает разом и то и другое, что банально может привести к тому, что питомец начнет делать свои делишки где угодно, но только не в специально отведенном для этого месте.

2. Нервирующие подшучивания

Эксперты по поведению животных считают, что в «забавных» роликах в сети питомцы, к сожалению, зачастую демонстрируют испуганное и стрессовое состояние. Например, это явно прослеживалось в треде, в котором хозяева подкладывали за спину своих кошек огурцы. Питомцы пугались от неожиданности и потенциальной опасности, а это удар по психике. Не стоит нервировать так питомцев, иначе они вырастут раздражительными и неуверенными.

1. Взгляд глаза в глаза

Кошки рассматривают пристальный взгляд в глаза как признак доминирования и даже агрессии. И это неудивительно, ведь несложно заметить, что при соперничестве с собратьями они активно используют этот прием, чтобы запугать и подавить друг друга. Поэтому и с вашей стороны такой жест может вызвать у питомца шквал самых непредсказуемых реакций — от страха и недоверия, до злости и нападения. В то же время медленное моргание считается способом кошки показать вам свою любовь, и этот прием вполне имеет смысл опробовать.