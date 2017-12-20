8 исчезнувших пород собак, которых не осталось даже на фотографиях
Все мы знаем, как работают селекционеры, когда выводят новые породы собак. Выгодные человеку особенности характера и внешности закрепляются в последующих поколениях путем скрещивания особей, отобранных по определенным критериям. Тут все ясно. Но со временем некоторые признаки становятся ненужными, устаревшими или даже опасными, и порода исчезает.
AdMe.ru предлагает вам взглянуть на список пород собак, которых больше не существует.
1. Английский водяной спаниель, или водяная собака
Последних представителей этой охотничьей породы собак видели в начале XX века. Она была популярна среди любителей охоты на водоплавающих птиц. Существует мнение, что экстерьер английского водяного спаниеля вдохновил селекционеров на выведение ирландского спаниеля.
2. Буль-энд-терьеры
Эта группа бойцовских собак возникла в результате народной селекции. Любители собачьих боев не считали привлекательный внешний вид важной характеристикой, поэтому представителей буль-энд-терьеров было сложно назвать милыми, а также они не имели определенных признаков экстерьера. Все они были помесью староанглийского бульдога и различных терьеров.
3. Вертельная, или поварская собака
Поварская собака предназначалась для бега в колесе (вращение колеса приводило в действие вертел на кухне), поэтому она должна была быть выносливой, но при этом компактной, так как колеса имели определенный размер. К середине XIX века кухонное колесо потеряло актуальность, и порода постепенно исчезла.
4. Кубинский дог, или кубинский мастиф
Кубинский дог появился в результате скрещивания староанглийского бульдога и староиспанского мастифа. Предназначались эти собаки для преследования беглых рабов. После отмены рабства необходимость в разведении кубинского дога отпала, и к началу XX века порода вымерла.
5. Кури
Собака для жертвоприношений, еды, охоты, компании. Кури занимали важное место в жизни маори, поэтому на каноэ с переселенцами, прибывшими из Полинезии в Новую Зеландию, были и собаки. Но и европейские поселенцы привезли с собой большое количество собак, и из-за скрещивания с другими породами чистокровные кури исчезли к концу XVIII века.
6. Собака индейского племени сахту (Hare Indian dog)
Нелающий потомок домашних собак и койотов имел отличные характеристики для охоты и защиты дома. Но в XIX веке, когда роль охоты на территории, занимаемой племенами сахту, уменьшилась, эта порода исчезла, смешавшись с европейскими породами.
7. Течичи
Карликовая собачка, умеющая лазать по деревьям, — немой предок чихуахуа, известный еще в XV веке до н. э. По некоторым версиям, течичи были одомашнены индейцами майя. О важной роли этих собак можно судить по захоронениям, в которых нашли останки течичи рядом с мумией владельца: собачка должна была помочь хозяину найти путь в загробный мир.
8. Тесем
Тесем — охотничья собака, которую теперь можно увидеть только на древнеегипетских фресках и резьбе. Предполагают,что эта порода родственна басенджи. У них были длинные ноги, острые торчащие уши и плотно закрученный хвост. Внешне эти собаки напоминают современных борзых.
Исчезновение и возникновение новых пород происходит постоянно. Селекционерам даже удается возродить вымершие породы собак. Так были возвращены к жизни такие породы, как, например, староанглийский бульдог, ланкаширский хилер и норвежский лундехунд.
Фото на превью Henry Wigstead, H Weir