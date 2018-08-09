8 признаков того, что ваша собака вам доверяет

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Владельцы собак знают повадки и привычки своих четвероногих друзей назубок: что они предпочитают есть, во что любят играть и как ведут себя, когда провинились. Но иногда поведение собак настолько странно, что даже хозяевам не под силу понять смысл их тайных действий.

AdMe.ru выяснил, какие признаки указывают на то, что собака вам полностью доверяет.

1. Зевает вместе с вами

Часто, глядя на других зевающих людей, мы тоже начинаем зевать. Ученые доказали, что это происходит за счет способности сопереживать ближним на эмоциональном уровне. То же самое происходит и с собакой: глядя на дорогого ей человека, который зевает, животное тоже начинает зевать. Поэтому, если вы заметили за своим питомцем подобную особенность, будьте уверены, что она указывает на вашу с ним эмоциональную близость.

2. Смотрит в глаза

Японские ученые выяснили, что когда собаки и их хозяева смотрят в глаза друг другу на протяжении 30 минут, то у обоих в организме увеличивается уровень гормона окситоцина, который еще называют гормоном доверия. Ведь именно окситоцин понижает уровень тревоги и вызывает ощущение спокойствия и удовлетворенности. Поэтому, когда ваш хвостатый друг смотрит вам в глаза, он таким образом выражает свою любовь.

3. Делится игрушками

Замечали ли вы, что иногда собака приносит вам свой любимый мячик, но когда вы кидаете его ей, чтобы поиграть, она вовсе не бежит за ним? На самом деле собаки не всегда хотят играть. Иногда они приносят вам игрушку, просто чтобы поделиться. Они отдают самое дорогое, что у них есть, чтобы вы тоже могли поиграть. Таким образом собака показывает вам свою привязанность и то, насколько вы ей дороги.

4. Спит вместе с вами

Если ваш любимец, несмотря на все запреты, всячески пытается залезть к вам в постель, то это верный признак того, что он вам доверяет. Все дело в том, что собаки спят там, где чувствуют себя комфортно и в безопасности. Поэтому если по ночам пес скулит под дверью вашей спальни, то не стоит на него кричать, ведь он всего лишь хочет отдыхать вместе со своей «стаей», которая дарит ему чувство спокойствия.

5. Знает ваш распорядок дня

Для того чтобы ваши питомцы чувствовали себя в безопасности, им необходим четкий распорядок. Они запоминают, что вы, например, встаете в 7 утра, а домой возвращаетесь к 8 часам вечера. Со временем животные привыкают к вашему графику и начинают ждать определенных событий. Поэтому если вы придерживаетесь бытовых ритуалов, то собака понимает, что вы ее не обманете и вам можно доверять.

6. Ворует ваши вещи

Собаки часто «помогают» снять с хозяйки колготки, а с хозяина — носки, они могут воровать нижнее белье и даже ваши любимые тапочки. Затем они умащиваются на предмете вашего гардероба и сладко спят с ним в обнимку. Делает это ваш любимец вовсе не для того, чтобы вас позлить. Просто так ему гораздо легче перенести разлуку с вами, ведь когда собака чувствует ваш запах, ей кажется, что вы рядом. Однако если ваш пес постоянно грызет обувь, то это, как раз наоборот, является признаком недоверия — таким образом он пытается расправиться со своим врагом.

7. Проявляет «щенячьи нежности» после еды

Американский профессор Грегори Бернс занимается тем, что сканирует мозг собаки, чтобы узнать, о чем она думает. Результаты своих исследований он описал в книге «Как собаки любят нас» (How Dogs Love Us). Грегори выяснил, что если после еды собака начинает тереться о хозяина и всячески проявляет «щенячьи нежности», то таким образом она показывает ему свою любовь и благодарность.

8. Спокойно реагирует, когда вы уходите

Собака, которая доверяет своему хозяину, спокойно реагирует на то, что он уходит. Она не будет лаять и выть, а просто будет ждать вашего возвращения. Ведь она вам доверяет и знает, что вы обязательно вернетесь. Если же, наоборот, ваше животное паникует, когда вы уходите, то это показывает его страх, что вы не вернетесь и бросите его.

Несколько советов о том, как завоевать доверие собаки

Гуляйте с собакой в одно и то же время — это вселит в нее уверенность в ваших действиях. Используйте лакомство (например, собачий корм или специальные жевательные косточки, которые можно приобрести в зоомагазине). Когда собака возьмет с вашей руки угощение — обязательно похвалите ее. Повторяйте подобный ритуал каждый день. Со временем собака привыкнет, что вы желаете ей добра и вовсе не хотите обидеть. Заведите ваш с собакой ритуал. Например, если вашему животному нравится, когда ему чешут уши, то уделяйте этому процессу по 10 минут каждый день. Таким образом вы будете ассоциироваться у питомца с приятными ощущениями. Не лезьте к собаке, если она забилась под стол или залезла под кровать. Этим вы только покажете, что пытаетесь захватить ее территорию. Не бейте собаку. Если она что-то натворила, то смените интонацию на строгую и отчитайте ее, можете также ткнуть носом в «происшествие», но не поднимайте руку на животное — так вы только настроите его против себя.