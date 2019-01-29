8 пород кошек, которые появились за последние годы, а мы и не знали

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О нежной любви между кошками и людьми известно с давних времен: взять хотя бы египтян, которые возвели четвероногих в ранг священных животных и охотно поклонялись им на протяжении многих веков. Впрочем, и сейчас картина не сильно поменялась. По примерным оценкам, в мире насчитывается около 600 млн кошек — диких и домашних, черных и белых, лысых или пушистых. Одним породам много лет, а другие появляются буквально на наших глазах.

Мы в AdMe.ru поинтересовались, как далеко зашла фантазия современных заводчиков. И оказалось, им еще есть чем нас удивить.

1. Ликой

«Ликой» переводится с греческого как «котоволк» или «оборотень». И название породы вполне соответствует ее внешнему виду. «Голая» маска вокруг глаз и носа — результат естественных генетических мутаций. Первая кошка-оборотень появилась в Америке в начале 2000-х годов, спустя некоторое время ее решили вывести в отдельную породу. И только в 2012 году этих дружелюбных котиков признали международные ассоциации. Интересно, что у ликоев нет подшерстка, так что когда они линяют, то часто становятся практически лысыми.

2. Пантеретта

Эта мини-пантера на самом деле результат скрещивания черных бенгальских кошек, мейн-кунов, пикси-бобов и амурских леопардовых котов. Атлетичное телосложение и гладкая черная шерсть делают ее очень похожей на хищную родственницу. Но порода еще не оформилась окончательно, поэтому найти котят на продажу сейчас практически невозможно.

3. Каракет

Первый представитель этой породы, по легенде, родился в стенах Московского зоопарка, после того как обычная кошка забрела в вольер к каракалу. А в 2014 году разводить котят начали официально. Несмотря на то что в роду у них дикие предки, каракеты получились дружелюбными и ласковыми, к тому же легко поддаются дрессировке. Правда, пока порода не сформирована до конца: дело в том, что потомство могут давать только самки, а вот самцы бесплодны.

4. Бенгал F1

В 2015 году на свет появились первые котята поколения F1 — гибриды от дальневосточного лесного кота и бенгальской кошки. Получились они весьма крупными: самцы вырастают до 1,5 м в длину и могут весить 18 кг. При этом, как и у каракетов, производить потомство в этом поколении могут только самки. Кстати, поведением бенгалы немного напоминают собак: легко поддаются дрессировке, выполняют простые команды и совершенно не боятся воды.

5. Украинский левкой

Эта порода идеальна для семей с детьми: левкои дружелюбны, терпеливы и легко обучаемы. Если говорить простым языком, они выглядят как вислоухие сфинксы — разумеется, с некоторыми нюансами. И, кстати, весьма неприхотливы. Разве что в холодное время года левкоев нужно беречь от сквозняков и одевать в теплую одежду.

6. Тойгер

Название породы говорит само за себя. Благодаря рисунку шерсти тойгеры выглядят точь-в-точь как тигры в миниатюре. Несмотря на то что зародилась порода еще в 80-х, официально она была признана лишь в 2000 году. У этих кошек очень мягкий, практически плюшевый мех. А еще спокойный и покладистый характер, что делает мини-тигрят все популярнее.

7. Канаани

В 90-х в израильском питомнике захотели вывести домашних котов, внешне похожих на лесных. После десятка лет экспериментов заводчики наконец представили новую породу. Характер канаани, видимо, унаследовали от диких собратьев: упрямство, самоуверенность и гиперактивность — их главные черты. Увы, пока порода редкая, стать хозяином такой кошки будет проблематично. В основном их разводят в Израиле и Германии.

8. Минскин

Если вам интересно, как выглядит котенок манчкина и сфинкса, то вот он. Короткие лапы, мех, проявляющийся лишь местами, и маленький вес — всего 2–3 кг, а малышам умильности добавляют еще и складки по всему телу. Первый такой котенок родился в 2000 году. Спустя 12 лет их насчитывалось около сотни по всему миру. Особенность минскина в том, что даже во взрослом возрасте кот не утратит своей игривости.

Бонус: псковский борзой сфинкс

В 2014 году в России появилась новая гибридная порода. Случайно или намеренно — это доподлинно не известно, ясно лишь, что родителями котенка были петербургский сфинкс и дворовый кот Ефим, который, как можно догадаться, жил в Пскове. После появления малыша на свет хозяева попытались найти опытных заводчиков, разбирающихся в племенном разведении, но, видимо, так и не нашли, потому что с тех пор о судьбе псковских борзых нет вестей. Впрочем, загадывать не стоит: может быть, в будущем мы вновь услышим об этих забавных котятах.