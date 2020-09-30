8 человек рассказали, каково им живется с популярными породами собак и как дорого содержать таких красавчиков

Несмотря на то, что кошка является самым популярным домашним животным в ЕС, количество людей, решивших завести собаку, растет. Согласно данным исследований, каждая 4-я семья в Европе держит хотя бы одного пса. Однако взять щенка означает не только приобрести хорошего друга, но и взвалить на себя большую ответственность, в том числе материальную. Не все люди, собирающиеся купить песика, знают, с какими тратами они столкнутся в будущем: и на питание, и на лечение, и на дрессировку.

Мы в AdMe.ru безмерно любим братьев наших меньших и узнали у их хозяев, как много денег они тратят на содержание породистых собак.

Мини йоркширский терьер

Настя, хозяйка Пуссеты: «Мы покупаем своей собачке хороший французский корм. Он не очень дорогой, около $ 6,5 за 1 кг. Раньше мы брали продукцию другой фирмы, по стоимости как крыло самолета, его посоветовал заводчик. Сколько тратится на лечение, сказать сложно. Регулярно к врачам не ходим, только по надобности. У нашей Пуссеты судороги, что-то вроде эпилепсии. За год в ветеринарке бываем не чаще 2 раз, каждый прием — $ 13. На игрушки и вкусняшки тратим $ 2,5 в месяц. Стрижка раз в 2 месяца — $ 19,5. В целом такую породу комфортно держать в квартире, с ней мало проблем. Мы даже гулять ходим только ради развлечения: в качестве туалета Пуссета использует лоток». Итого: $ 20 в месяц.

Сенбернар

Виктор, воспитывает сенбернара: «Гуччи мы купили за $ 390 год назад. Сначала приобретали корм за $ 78, но собака росла, стала есть больше, и еда этой фирмы оказалась нам не по карману. Сейчас на корм тратим также около $ 78, но покупаем его в больших объемах. С самого начала у собаки начались проблемы со здоровьем: болели суставы, глаза. За этот год в ветеринарной клинике мы оставили $ 130. Сводить к грумеру такую махину — целое приключение. За стрижку мы выложили $ 40, посещать парикмахерскую нужно как минимум раз в год. 2 месяца назад записались к кинологу на тренировки. Каждое занятие — $ 6,5, ходим как минимум раз в неделю». Итого: $ 121 в месяц.

Доберман

Кристина, хозяйка Джесси: «На корм для Джесси тратим около $ 45 в месяц. Еще даем глистогонное раз в 3 месяца, это $ 6,5. Раз в год делаем прививки — $ 13. Игрушки не покупаем. Иногда у собаки болят ушки. Поход к врачу и лекарства — около $ 15,5. Джесси живет с нами в квартире, с ней нужно часто и много гулять, иначе собака грустнеет на глазах. Ну и паркет весь поцарапанный как бонус». Итого: $ 48,5 в месяц.

Мопс

Дима, хозяин Джесси: «Недавно я съехал с квартиры, где 6 лет жил с мопсом. Эта замечательная собака ела все подряд, поэтому купить щенка такой же породы показалось мне отличной идеей. Оказалось, что мопс родителей был исключением, а наша Джесси — та еще привереда. Купили мы ее за $ 323. С нами она уже 3 месяца. За это время на корм ушло около $ 194: мы берем супер-премиум-марку, чтобы не было проблем с животиком. А они бывают, если собака съест хоть что-нибудь не то. В $ 90 обошлись прививки и медосмотр. Доктор сказал, что проводить такое обследование нужно как минимум раз в год. На всякие мелочи и вкусняшки уходит еще около $ 6,5». Итого: $ 77 в месяц.

Немецкий шпиц

Настя, хозяйка Булочки: «Шпиц — довольно дорогая собака. Как и всем искусственно выведенным породам, ей нужен особый уход. Пачка корма для шпица стоит в среднем $ 25, но из-за привередливости Булочки приходится делать так: покупать сразу несколько упаковок с разными вкусами и с особыми свойствами. Например, гастропротекторный корм. Если будет только один вкус, собака перестанет есть: шпицы не едят одно и то же несколько дней подряд. Также ухода требует шерсть: мы регулярно вычесываем Булочку и раз в месяц водим к грумеру. Это около $ 13. А еще шпицы очень эмоциональные и аллергичные особы. Недавно в доме хлопнула балконная дверь, и у Булочки началось что-то вроде панической атаки. Пришлось идти в ветеринарку и покупать собачьи успокоительные. В среднем в „плохой“ месяц на лекарство уходит около $ 13. Раз в полгода делаем собаке прививки — это еще $ 25–38 в год. На всякие игрушки и вкусняшки тратим около $ 6,5 раз в несколько месяцев, потому что игрушки ей надоедают». Итого: $ 82,5 в месяц.

Немецкая овчарка

Андрей, живет с Буном: «С собакой нам в прямом смысле повезло. На еду мы не тратимся: Бун ест с общего стола. Иногда покупаю мясо и варю ему кашу, хватает на несколько дней. Пес живет с нами уже 8 лет, и проблем с желудком от такого питания мы не заметили. Игрушки не покупаем, к кинологу не ходим: выучили основные команды дома. Единственное, на что раскошеливаемся, — глистогонные и антигистаминные летом: у Буна аллергия на какие-то растения. Еще жена поначалу покупала витаминные добавки для суставов, но дыры в семейном бюджете это не сделало. Прививки раз в год — это около $ 25». Итого: $ 8,5 в месяц.

Аусси

Полина, обожает своего Локи: «У нас дома живет австралийская овчарка. Щенок в питомнике стоит от $ 388 до бесконечности. Когда только завели собаку, потратились на миски, ошейник, специальную щетку для стрижки — $ 38. Щетка, кстати, полезная штука, всем советую. Мы покупаем сухой корм, 3-килограммовой упаковки за $ 10 хватает на неделю, то есть в месяц это $ 40. Если собираетесь вязать собаку, нужно заморачиваться с генетическими тестами и ходить по выставкам. Так что мы решили не париться и кастрировать пса, на это нам предстоит потратить порядка $ 116. Аусси — одна из самых умных пород, но дрессура ей не помешает. Кинологи в нашем городе берут от $ 6–6,5 за час занятий, курс определяется индивидуально». Итого: около $ 51 в месяц.

Чихуа-хуа

Даша, почти никогда не сердится на свою Анфису: «На корм для Анфисы мы тратим в среднем $ 19,5 в месяц, а лечение влетает в копеечку. За год в ветеринарной клинике мы можем оставить больше $ 129: у собаки язвенный гастрит. Не знаю, в породе ли дело, но она очень вредная чихуа-хуа: может отказываться от еды или рычать на всех подряд. Однако мы любим ее, и она отлично играет с ребенком. На одежду и игрушки тратим не больше $ 25 в год, хотя наши знакомые расходуют гораздо больше — около $ 130». Итого: около $ 32 в месяц.