Как правильно ухаживать за домашним животным в жару, чтобы потом не пришлось бежать к ветеринару

Организм домашних животных чутко реагирует на изменение погодных условий. Повышение температуры и недостаточная влажность воздуха в летний сезон может сказаться на их самочувствии и даже привести к тепловому удару.

У большей половины редакции AdMe.ru есть любимые домашние питомцы, и мы не понаслышке знаем, как им бывает сложно. Поэтому мы решили собрать действенные рекомендации, которые помогут облегчить страдания этих мучительно сопящих носов и высунутых языков.

Измените время прогулок

Ходите гулять рано утром и поздно вечером, когда температура воздуха не такая высокая. Таким образом вы поможете своему питомцу избежать перегрева и спасти его лапы от возможных ожогов. Дело в том, что в жару асфальт слишком нагревается и может привести к болезненным трещинам на подушечках лап.

Не закрывайте окна и двери

Если вы уходите из дома, то обязательно проверьте, оставили ли вы открытыми окна. Недостаточное количество воздуха может спровоцировать у животного тепловой удар. Если есть возможность, открывайте несколько окон в квартире и двери между комнатами, чтобы сделать легкий сквозняк для питомца. Благодаря этому он сможет выбрать наиболее прохладное и комфортное для себя место и спокойно ждать, когда вы вернетесь с работы.

Не нужно мыть животное

Мы, люди, привыкли справляться с жарой своими методами, принимая, например, холодный душ. Но это вовсе не значит, что такой способ может помочь вашему коту или собаке. Если ваше домашнее животное не любит купаться, не следует его заставлять, так как это может негативно отразиться на состоянии его здоровья. Перепады температур могут только вызвать излишний стресс. Лучше в течение дня обмакните лапы, живот или умойте мордочку вашему четвероногому. Также можете дополнительно поставить миску с водой посреди комнаты или использовать пульверизатор, чтобы подарить дополнительную влагу.

Чаще меняйте воду

Следите за тем, чтобы ваш пушистый друг пил достаточное количество воды. Иногда животные отказываются пить из миски, потому что вода приобретает неприятный запах, вызванный попаданием в нее маленьких кусочков пищи. Старайтесь наливать свежую прохладную воду утром и вечером.

Откажитесь от влажного корма

Под воздействием высоких температур влажный корм быстро портится, что может привести к отравлению вашего питомца, поэтому ветеринары рекомендуют использовать сухие корма. Если вы все же хотите продолжать кормить своего пушистика любимыми паштетами, то не оставляйте миску с едой на полу, а прячьте остатки в холодильник.

Не сбривайте шерсть

Многие хозяева хотят облегчить страдания своему длинношерстному питомцу, поэтому на летний период бреют его. Однако это распространенная ошибка, так как шерсть играет важную роль в терморегуляции животного и защищает нежную кожу от ожогов. Чтобы помочь своему малышу, вы можете чаще вычесывать его или подстричь, но только не слишком коротко.

Запасайтесь водой для прогулок

В летнее время собакам и котам необходимо много пить. Поэтому если вы планируете длительное пребывание вне дома, то обязательно захватите с собой питьевую воду. Следите за тем, чтобы вода не была слишком холодной, так как ваш домашний любимец может простыть. Чтобы животному было удобно пить, воспользуйтесь пластиковой бутылкой с широкой крышкой, которая в дороге сможет послужить своеобразной миской.

Бонус: как распознать тепловой удар у домашнего животного

повышение температуры тела

учащенное сердцебиение и затрудненное, прерывистое дыхание

изменение режима питания: отказ от пищи или чрезмерная жажда

нехарактерное поведение: снижение активности, вялость

обильное слюноотделение

изменение цвета слизистых: покрасневший язык, бледные или, наоборот, чрезмерно красные десны

покраснение белков глаз в результате разрыва мелких сосудов

увлажнение подушечек на лапках (у котов)

Иногда, чтобы спрятаться от жары, наши домашние любимчики совершают не самые умные и даже весьма смешные поступки. Например, они могут зарыться под одеяло или найти лужу на улице и умоститься в нее. Что такого странного совершали ваши питомцы? Поделитесь фотографией в комментариях.