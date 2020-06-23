7 типов людей, которых просто обожают комары

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«Ох, лето красное! Любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи», — писал Александр Сергеевич Пушкин. От зноя и пыли не застрахован никто, а вот шансы быть покусанным комарами равны не у всех.

AdMe.ru проанализировал, каких людей комары любят больше остальных. А в конце статьи мы поместили рекомендации, как уберечься от надоедливых насекомых.

Каких людей особенно любят комары

У москитов есть свой топ любимчиков. При выборе они ориентируются не только на группу крови, но и на предпочтения в одежде, уровень активности и другие факторы.

1. Любители темной одежды

Как ни странно, комары привередливы к нашему гардеробу. Они предпочитают «охотиться» на любителей черного цвета и темных оттенков. Если отправляетесь в лесной поход или болотистую местность, выбирайте наряды светлых оттенков. Это не убережет вас от укусов полностью, но атаковать вас будут заметно реже.

2. Простуженные

Комары с большей вероятностью укусят беднягу, которого угораздило простыть в разгар жаркого сезона. Все потому, что эти насекомые умеют определять скорость обмена веществ и температуру тела. Чем она выше, тем больше шансов получить укус.

3. Спортсмены

С любителями здорового образа жизни у комаров работает тот же принцип, что описан в предыдущем пункте. У спортсменов ускоряется метаболизм: температура повышается, и любители ЗОЖ превращаются в лакомую добычу. Не будем забывать, что кровопийц притягивает запах пота.

4. Садоводы

Насекомые чувствительны к углекислому газу, который выделяется, когда мы тратим энергию (например, бегаем или работаем на грядке). Чем вы энергичнее, тем больше комаров привлекаете. А вот лежебока, который расположился в гамаке, в безопасности.

5. Беременные

Дамам в положении летом придется чуть сложнее. Они кажутся кровососущим более привлекательными, чем женщины, которые не собираются стать мамами в обозримом будущем. Дело в том, что беременные имеют более высокую температуру. У них учащенное дыхание, значит, и углекислого газа выделяется больше.

6. Люди с большим индексом массы тела

Люди крупного телосложения больше нравятся комарам, нежели субтильные личности. Они также выделяют больше углекислого газа, поэтому риск получить зудящий укус увеличивается.

7. Нечистоплотные люди

Наличие определенных бактерий на нашей коже способно «влюбить» в нас летающих кровопийц. По этой же причине укусы часто приходятся на лодыжки и ступни: именно на этих частях тела бактерии образуют наиболее крупные и прочные колонии.

Как снизить вероятность укуса, чтобы насладиться летом

Прикройте ноги и голову. Эти участки тела наиболее любимы комарами, ведь на них находится больше потовых желез.

Уберечь вас от комаров могут духи Victoria’s Secret Bombshell. В рамках эксперимента ученые использовали их, чтобы привлечь насекомых (ранее считалось, что насекомые реагируют на цветочные ароматы). Каково же было удивление исследователей, когда выяснилось, что этот парфюм лучше защищал от атак комаров, чем ряд репеллентов!

Отдайте предпочтение более плотным тканям и свободным фасонам. Они лучше защитят вас, чем облегающие вещи из тонкой материи.

Смажьте тарелку маслом и расположите ее в комнате или на даче — комары окажутся на ней.

Старайтесь быть в помещении на рассвете и в сумерках. В это время суток кровопийцы наиболее активны.

Чаще меняйте воду. Стоячая вода — излюбленное место обитания комаров, поэтому своевременно меняйте ее в детских бассейнах, ведрах и других емкостях.

Дабстеп, в частности исполнитель Skrillex, может «затормозить» комаров. В его треках сочетаются очень высокие и очень низкие частоты, а это замедляет активность москитов и мешает их спариванию.

Выбирайте места для прогулок с умом: комарам труднее летать при ветре 0,44 м/с и более. Пикник на открытой местности или в горах привлечет меньше москитов, чем в низине.

Если находитесь в помещении, направьте поток воздуха из кондиционера или вентилятора на нижнюю часть тела. Комары летают на близком к земле расстоянии, чтобы избежать ветра. Искусственный ветер в нижней части комнаты будет препятствовать их появлению.

А как вы спасаетесь от комаров?