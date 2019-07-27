7 существ, которые эволюционируют, пока вы читаете эту статью

6 0 4 1k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Недавно появилась версия, что эволюция человека закончена. По мнению французских ученых, люди достигли максимальных показателей по росту, здоровью и выносливости, и попытки преодолеть сегодняшние границы физического развития могут привести к разрушению организма.

Но в мире есть существа, чье развитие не остановилось. Мы в AdMe.ru решили рассказать о тех, кто продолжает эволюционировать прямо сейчас.

Синицы

У синиц удлиняется клюв — к таким выводам пришли ученые, сравнив птиц в Британии и Нидерландах. По мнению исследователей, это происходит в ответ на появление кормушек. Дело в том, что в Соединенном Королевстве принято подкармливать пернатых, на еду для них англичане тратят на 50 % больше денег, чем голландцы. И клювы британских синиц в среднем оказались на 0,5 мм длиннее, чем клювы их нидерландских родственниц, вынужденных питаться в дикой природе. При этом ученые выяснили, что клювы английских желтогрудых птах с 70-х годов прошлого века выросли на 0,2 мм.

Южноамериканские жабы

В 1935 году партию ядовитых жаб ага доставили с Гавайев в Австралию для того, чтобы они помогли бороться с жуками, уничтожающими сахарный тростник. Жуков «гости» есть не стали, зато с удовольствием налегали на аборигенных животных нового для них континента. Их жертвами пали многие представители амфибий, ящериц и сумчатых. При этом естественных врагов на своем пути жабы не встретили, поэтому начали активно расселяться по огромной Австралии. Заботливая эволюция для этого пожаловала им более длинные ноги, чем у их сородичей, оставшихся в Южной Америке. Благодаря этому существенно увеличилась скорость их передвижения. Кстати, эволюция позаботилась и о коренных жителях Австралии. Некоторые местные хищники (например, ворон торресиан и австралийский пресноводный крокодил) прокачали свои охотничьи умения и теперь могут есть жаб, не трогая при этом ядовитые внутренности. А некоторые змеи выработали даже устойчивость к токсину ага.

Бродячие собаки

Животные могут приспособиться даже к человеческой цивилизации. Пример тому — бродячие собаки, живущие в московском метро. Псы ассоциируют подземку с теплом и пищей, поэтому возвращаются туда, подобно тому как их домашние сородичи всегда возвращаются к хозяину, где его ждет спальное место и миска с едой. При этом собаки прекрасно ориентируются в переходах, где порой путаются даже коренные жители столицы. Исследователи считают, что животные используют такие ориентиры, как запах, освещение, и, возможно, даже конкретных людей. Предполагают даже, что псы слушают объявления по громкоговорителю и узнают отдельные слова.

Медведи

Глобальное потепление приводит к таянию арктических льдов, и, как следствие, к расширению ареала обитания бурых медведей. В Заполярье они сталкиваются с белыми медведями и, как оказалось, прекрасно размножаются. Плодом их любви стал гролар (от слов «гризли» и «полар», то есть бурый и полярный медведи). Зверь довольно редкий. По официальным данным, в дикой природе было зафиксировано всего 8 особей. Гролары рождаются и в зоопарках. Они меньше своих белых сородичей, но больше бурых. По поведению они больше похожи на полярных медведей: едят исключительно мясо и любят топтать и швырять свои игрушки, подобно тому как белые мишки ломают лед и швыряют свою добычу.

Колибри

В мире насчитывается 338 видов колибри, но их количество будет расти и дальше. Дело в том, что эти птички непрерывно эволюционируют вот уже несколько миллионов лет и не собираются останавливаться — скорость их видообразования превышает скорость вымирания. У пернатых постоянно появляются новые варианты окраса, щебета и брачных игр, и все это в итоге ложится в основу нового вида. Ученые считают, что это связано с местом обитания колибри — высокогорными районами Анд. Для местных растений не нашлось насекомых-опылителей, и их работу взялись выполнять птахи.

Ящерицы

Итальянским стенным ящерицам пришлось эволюционировать по воле ученых. Эти пресмыкающиеся обитают на юге Европы и питаются насекомыми, но часть из них активно переходит на вегетарианство. А началось все в 1971 году, когда зоологи ради эксперимента привезли с одного из островов Адриатики на соседний 5 пар животных. Через 36 лет они вернулись и удивились. Переселенцы, в отличие от обычных итальянских ящериц, перешли больше на растительную пищу — она составила до 61 % их рациона, в то время как другие особи этого вида питаются почти на 100 % насекомыми. Вследствие новой диеты у переселенных животных увеличилась голова и сила челюстей — для того, чтобы было удобнее жевать волокнистую пищу. Кроме того, ящерицы стали неповоротливее, ведь еды стало больше и теперь им нет нужды быстро передвигаться, чтобы защищать охотничьи угодья от чужаков. Да и охотиться надо уже меньше.

Совы

На севере Европы совы меняют окраску, заметили ученые из Финляндии. Исследователи наблюдали за обыкновенной неясытью. У этой птицы есть 2 варианта окраса — серый и бурый. Он не меняется в течение жизни. Причем раньше гены, отвечающие за серое оперение, были доминирующими. Дело в том, что серой птице было легче выжить в условиях суровой зимы — ее было практически не видно на фоне заснеженных деревьев. Но сейчас ситуация стала меняться. Бурые совы, которые раньше составляли 30 % популяции неясыти в Финляндии, теперь составляют 50 %. Ученые считают, что причина в изменении климата. Теплые и малоснежные зимы оставляют больше шансов на выживание бурым совам.