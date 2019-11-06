7 наших заблуждений, которые помогают недобросовестным людям зарабатывать на животных

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В мире так много возможностей для развлечения, что эксплуатировать живых существ уже кажется диким. Но мы даже не замечаем масштабы проблемы. Ведь нам кажется, что животные получают удовольствие от общения с людьми: добрые слоны в Таиланде катают туристов по лесам, питоны спокойно позируют перед фотокамерой, а в контактном зоопарке звери совсем не выглядят несчастными или изможденными.

AdMe.ru разобрался, как не попасть в ловушку мошенников, которые пытаются заработать деньги на нашей любви к животным.

Миф № 7: В цирках дрессируют животных так же, как и вы — собаку, когда учите ее давать лапу

Цирки всегда эксплуатируют животных, даже если речь идет о выполнении простых трюков: лошади — пробежать по манежу, тигру — встать на задние лапы, чтобы получить лакомство. У животных нет выбора: пока они не выполнят задание, их не отпустят с манежа и не накормят. Из-за ежедневного контакта с сотнями зрителей животные часто болеют, а большую часть жизни проводят в узких клетках. Они слушаются своих дрессировщиков, опасаясь физического наказания. Ветеринара вызывают на помощь только в крайних случаях, а чаще всего «артисту» вкалывает обезболивающее, чтобы он мог выступать.

Многие цирковые животные постепенно привыкают к такой жизни в состоянии постоянного стресса, что может приводить к нервному срыву или серьезным психическим заболеваниям. Их сложнее всего реабилитировать, и они уже никогда не смогут выжить на воле. Пожилых животных из цирка часто отправляют в притравочные станции, где используют как наживку для тренировки охотничьих собак. Как должно быть: Цирки задействуют только людей, где свои номера показывают клоуны, гимнасты и акробаты. Вместо животных на арене выступают их голограммы, как это сделали в немецком цирке Ронкалли.

Миф № 6: Животным приятно, когда их гладят и чешут, а детям полезно контактировать с природой

Большинство контактных зоопарков — это душные помещения или загоны, где сидят разные животные — от домашних кроликов до экзотических ящериц. Многие из них попадают в них незаконно. За их здоровьем не следят, поэтому они могут быть источником заболеваний. От тех, кто теряет «привлекательность» или становится агрессивным, быстро избавляются. Как должно быть: Обычная ферма, где живут животные, которые с рождения предрасположены к контакту с человеком: домашние птицы, козы и овцы, коровы и свиньи. Общение происходит под присмотром специалиста, который объясняет, как себя вести.

У каждого обитателя фермы есть свой домик, достаточно еды и ветеринарный паспорт.

Животное по собственному желанию само подходит к посетителю.

Часы посещения ограниченны, чтобы не вызывать стресс у животных.

Миф № 5: С домашними и ручными животными можно фотографироваться, а с экзотическими — нет

Животные, будь то крокодил, ездовой олень или ручной енот, не должны использоваться как модели для фотосессий и праздников. От вспышек фотокамер животные могут ослепнуть. Владельцы часто используют транквилизаторы, чтобы существо весь день покорно позировало. Когда содержание становится слишком затратным, от животного избавляются.

Как лучше поступать: Записывайтесь в волонтерские программы по всему миру, чтобы ухаживать за птицами и животными в национальных парках и заповедниках, на время отпуска (обычно требуется оплатить только авиабилеты). Там под присмотром специалиста можно сделать на память о работе фото и видео, например как вы протягиваете попугаю корм или обнимаете маленького панденка.

Миф № 4: Катание на лошадях полезно для развития детей

Наука не смогла достоверно доказать наличие лечебного эффекта от катания на лошадях, если мы говорим о чем-то большем чем просто физическая нагрузка. А вот общение и уход за животными, как оказалось, развивают эмпатию и желание проявлять доброту. Но есть и другие поводы отказаться от катания. Лошадей часто содержат неправильно: жеребятам ломают спину, заезжая под седло прежде, чем они вырастут; животных ограничивают в движении, удерживая в стойлах. Железные удила во рту стирают зубы и десны, а традиционные подковы стирают копыта, медленно убивая лошадь. Кроме того, в «рабочее время» пони и лошади, катающие малышей, мучаются от голода.

Как должно быть: Большие ранчо, где лошади не стоят в конюшнях, а свободно двигаются по просторным лугам. При этом важно, чтобы: Для копыт использовались современные подковы, которые при надевании не причиняют вреда и боли, не вбиваются гвоздями или сажаются на клей.

Был постоянный контакт с сородичами.

Лошадь всегда имела доступ к нормальной пище (сахар и хлеб таковой не являются), потому что от природы она много двигается и потому испытывает постоянный голод.

Дети и взрослые принимали участие в уходе за животным и гуляли рядом с ним.

Миф № 3: В зоопарках животным лучше, чем в природе

Частные зоопарки и сафари-парки, созданные лишь для развлечения публики, эксплуатируют животных, часто незаконно отлавливая их. На фоне постоянного контакта с людьми у обитателей развивается стресс. Посетителям нельзя их кормить даже из лучших побуждений: неважно, даете ли вы попкорн обезьянке или кормите яблочком лошадь, — в обоих случаях есть высокая вероятность того, что животное погибнет.

Как должно быть: Зоопарки, резерваты и океанариумы, похожие на биопарк в Валенсии, где соблюдаются следующие условия: Сюда попадают лишь те, кто родился в неволе или никогда уже не сможет выжить на воле (например, из-за травмы, редкой мутации или болезни).

У животных просторные места для обитания, есть доступ к ветеринарной помощи, хорошее питание и минимальный контакт с человеком. Посетители приходят лишь наблюдать за жизнью природы.

Миф № 2: В центрах дикой природы животных защищают от охотников и вымирания

Вместо слова «зверинец» хитрый предприниматель напишет на вывеске «центр дикой природы» или «частный заповедник». Здесь обитателям покажут трюки мартышек и разрешат покормить из бутылочек львят. Взрослых особей, с которыми уже так не «поиграешь», потом продадут, чтобы охотники смогли получить свой африканский трофей, ведь такие ручные звери даже не убегают, увидев человека.

Не менее печальна судьба у слонов в странах Азии: с раннего детства их забирают у матерей, подвергают избиениям и травле, чтобы приучить на всю жизнь ходить с оковами на ногах и беспрекословно катать туристов в так называемых парках слонов. Как должно быть: Центры защиты дикой природы, куда попадают животные, уже не способные выжить на воле по разным причинам, например из-за травмы, преклонного возраста или вымирания. Их содержат, окружая заботой, любовью и вниманием, а не эксплуатируют для развлечения туристов.

Миф № 1: В приютах содержат дворняг, и это лучше, чем жить на улице

Государственные приюты пожизненно содержат животных. Сюда редко принимают щенков и котят, потому что их слабый иммунитет не защитит от вирусов, которые переносят взрослые обитатели. В приютах много породистых животных, большинство обитателей — это потомство незапланированной случки кошек или собак, после которой щенков и котят просто выбрасывают на улицу. Здесь спартанские условия содержания, и лишь в ряде случаев это лучше, чем жизнь на улице. Частные приюты на базе квартиры или дома, где одновременно содержатся несколько десятков кошек и собак, представляют еще большую опасность. Их владельцы часто страдают синдромом патологического накопительства животных и сами нуждаются в помощи. Не говоря о том, что денежная помощь часто не идет на содержание обитателей таких приютов. Как должно быть: В приютах животных лечат, стерилизуют или кастрируют, им помогают психически реабилитироваться и подбирают семью. Пожизненно содержат только тех, кто уже не способен жить с человеком или может представлять для него опасность.

Расскажите, а что вы думаете о цирках: нужно ли им полностью отказаться от работы с животными или допустимо показывать представления с участием домашних животных, например собак и кошек?