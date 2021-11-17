7 динозавров, которые жили на месте наших городов, а мы и знать не знали

Благодаря поп-культуре нам знакомы многие виды динозавров. Мы до дрожи в коленках боимся жесткого тираннозавра — неизменного злодея фильмов о юрском периоде. Неплохо представляем себе, как выглядели хищный птеродактиль или травоядный диплодок. Но из-за фильмов и сериалов, посвященных динозаврам, складывается ложное впечатление, что эти величественные животные обитали только на территории современной Америки. Однако это не так.

Мы в AdMe.ru покопались в энциклопедиях и ахнули, когда узнали, какое количество разнообразных динозавров населяло нашу страну и не только. А в бонусе вы узнаете, кто жил на территориях Казахстана, Испании и Антарктиды.

Амурозавр — Благовещенск

Амурозавр получил свое название в честь реки Амур. Он отличается необычной мордой, напоминающей утконоса. Его останки нашли русские палеонтологи на территории Благовещенска. Больше нигде этот травоядный вид ящеров ученым не встречался.

Гадрозавр — Старый Оскол

Гадрозавр, или «громоздкий ящер», полностью оправдывает свое название: средняя особь была ростом от 7 до 8 метров и весила от 2 до 4 тонн. Останки этих удивительных животных впервые нашли в Северной Америке, но гадрозавры были обнаружены и на территории Белгородской области, в Старом Осколе. Далеко же забрались эти ребята!

Стегозавр — Красноярский край

Стегозавр — один из самых узнаваемых видов. Первые останки обнаружили в штате Колорадо, а в 2005 году травоядного ящера нашли в Березовском угольном карьере. По словам ученых, сибирскому стегозавру 165 миллионов лет — пока он древнейший динозавр среди своих сородичей, а вот по размерам он чуть меньше.

Килеск — Шарыпово

Килеск — один из редких хищников, обитавших на территории нашей страны. Как и стегозавра, его нашли в Березовском угольном карьере, около города Шарыпово в Красноярском крае.

Пситтакозавр — село Шестаково

Пситтакозавр в переводе с латинского означает «ящерица-попугай». Он жил в раннем меловом периоде на территории современной Сибири. Окаменелости этого ящера нашли в селе Шестаково, что в Кемеровской области. Это место давно привлекает палеонтологов, потому что здесь отлично сохранилась фауна, которая жила вместе с динозаврами.

Мозазавр — Поволжье

Во времена мезозоя на территории Поволжья в Волгоградской области жили свирепые морские хищники. Тело мозазавра было похоже на тело варана, с одним только существенным отличием — оно было приспособлено для жизни в воде. Останки этих жутких существ находили рядом с хуторами Полунино и Расстригин, а также в Пензе.

Кулиндадромей — Забайкальский край

Ископаемые останки этого животного нашли относительно недавно: в 2010 году

доктор наук Софья Синица обнаружила несколько окаменелостей в долине Кулинда, что в Забайкальском крае. После такого удивительного открытия к изучению нового вида подключилось и мировое научное сообщество. А американский дизайнер даже сделала коллекцию украшений премиум-класса в честь новых динозавров.

Бонус № 1: криолофозавр — Антарктида

Останки крупного хищника были найдены на горе Керкпатрик в Антарктиде. Он жил в юрском периоде, примерно 194 млн лет назад. Ученые предполагают, что динозавр в среднем был 6,5 метров в длину и весил 465 кг.

Бонус № 2: аралозавр — Казахстан

Это травоядное животное обнаружили в 1957 году во время советской экспедиции. В 1968 году аралозавра описал палеонтолог Анатолий Рождественский. Ящер получил свое название в честь Аральского моря, недалеко от которого находились окаменелости.

Бонус № 3: барионикс — Испания

Название этого вида означает «тяжелый коготь». Барионикс был хищником и жил на территории Европы. Впервые его обнаружили в Англии, а затем останки нашли в Испании и Португалии.