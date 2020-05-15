6 причин, по которым кот может потерять доверие к вам навсегда

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Как известно, кошки — создания своенравные и свободолюбивые, завоевать их дружбу очень непросто, а вот обидеть и потерять доверие можно в один момент. Поэтому если вдруг поссорились, точно не стоит тянуть кота за хвост: надо сразу брать инициативу в свои руки.

Мы в АdMe.ru прошерстили интернет в поисках наиболее часто встречающихся причин, по которым пушистики обижаются на своих хозяев, и готовы поделиться результатами с вами. Мотайте себе на ус.

Громкая ругань

Мало кому понравится, когда на тебя сердятся. Громкие звуки: крики и ругань — сильно пугают кошку, она старается поскорее спрятаться, найти такой укромный уголок, где ее никто не достанет. Оскорбившись, животное может не покидать свое убежище в течение нескольких часов.

Недостаток внимания

Представьте себе такую ситуацию: ваш кот ждал весь день, пока вы придете с работы, он радуется и хочет скорее поиграть, а вы устали и не можете уделить ему минутку. Готовьтесь к тому, что ваш любимец серьезно надуется и наотрез откажется играть с вами, когда уже вы этого захотите. Кот — хозяин — 1:0.

Нежности против шерсти

Если кот не расположен к нежностям, а вы все равно сгребли и усадили его себе на колени, будьте уверены: он разозлится. В ответ на то, что вы вот так по-хамски попрали его кошачью свободу, ваш четвероногий может рассвирепеть и пустить в ход когти.

Нарушение распорядка

Для кошек очень важно расписание: у них все буквально по часам. Поэтому появление в квартире нового питомца, переезд и даже чересчур шумная вечеринка могут изрядно попортить нервы вашему любимцу. Усатый затаит обиду и потом, при случае, сполна рассчитается, оставив хозяину «сюрпризы» в неожиданных местах.

Грязный лоток

Кошки чрезвычайно чистоплотные животные: не помытый вовремя лоток они расценивают как личное оскорбление. Причем обидеть усатого может также ненадлежащее качество уборки туалета. Например, если вы освободили горшок вовремя, но тщательно не помыли, кот может обидеться и «сделать дела» рядышком.

Применение силы

Для кошек очень важно, чтобы отношения с человеком строились на равных, они абсолютно не терпят физического насилия. Подобные инциденты могут в корне изменить мнение кота о хозяине. Вновь заслужить расположение питомца после такого промаха будет очень непросто.

Бонус: как помириться с кошкой?

Прежде всего не стоит даже пытаться пообщаться с животным, когда оно прячется, убегает и проявляет агрессию. Подождите, пока буря уляжется, питомец немного успокоится и сам к вам выйдет. К этому времени вы можете подготовить для него любимое лакомство, чтобы он попробовал «заесть» ссору. Да, именно так. Эти пушистики имеют еще одно преимущество: нам, людям, «заедать» обиды нельзя, а им можно.



Кошки отлично считывают эмоции, поэтому старайтесь разговаривать ровным и спокойным тоном, чтобы животное чувствовало себя в безопасности. Подойдите к кошке, присядьте рядом, протяните руку. Если она позволит себя приласкать, значит, приняла ваши извинения, примирение состоялось. Если нет — вы просто плохо старались.

А у вас обидчивый котик или за пакет корма он готов простить все на свете?