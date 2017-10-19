6 поз для сна, которые помогут лучше понять вашу собаку

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Большинство владельцев собак знает о привычках своих питомцев и легко понимает, когда пес счастлив, встревожен, удивлен или боится. Но что значит его поза для сна? Как и у людей, у собак есть свои предпочтения, и они могут многое о них рассказать. Мы в AdMe.ru раскроем все секреты вашей собаки лишь по ее любимому положению во сне. Вам останется только понаблюдать за питомцем: все-таки собаки спят до 16 часов в день.

Полубоком

Полубоком или на животе — одна из самых распространенных поз для сна среди собак. Такое положение позволяет животному быстро встать на ноги в случае опасности, и, как правило, в этой позе пес не погружается в фазу глубокого сна, а только дремлет. Это положение обусловлено охранным инстинктом и инстинктом самосохранения.

На боку

В такой позе собаки хорошо высыпаются и отдыхают, и, даже если день не был насыщенным, многим животным нравится так спать. Также сон на боку означает, что питомец чувствует себя в полной безопасности, так как он не прикрывает жизненно важные органы. Когда собаки испытывают чувство комфорта и доверяют тем, кто находится рядом, они могут позволить себе спать в такой расслабленной позе. У таких псов сильная связь с хозяином и семьей.

Поза супергероя

Такая поза свойственна в основном щенкам, но некоторые породы и во взрослом возрасте продолжают так спать. У щенков эта поза указывает на энергичность и охранные навыки, потому как такое положение позволяет собаке быстро вскочить на лапы в случае необходимости. Если вы замечаете, что ваша взрослая собака часто спит в этой позе, значит, она полна энергии и всегда готова поиграть.

Комочек

В этой позе собака старается защитить свои лапы, горло и важные органы. Или же, как говорят ветеринары, хочет сохранить тепло. Возможно, что-то тревожит питомца, если он спит так — например шум или страх. Но поза не всегда является поводом для беспокойства: собаки с мягким характером часто любят спать, свернувшись клубочком.

На спине

Самая расслабленная поза у собак: открыты горло и живот — самые уязвимые части тела. Если питомец спит на спине, это говорит о полном доверии и комфорте в вашем присутствии. Но также это может означать, что собаке жарко или она израсходовала много энергии за день. Если ваш питомец часто выбирает такую позу, значит, он уверен в себе и легко адаптируется к разным условиям.

Лапы вверх

Это «версия» сна на спине для длинноногих собак. Длинные лапы в таком положении выглядят очень забавно. Поза означает, что собака чувствует себя счастливой и в безопасности. Также животные, которые так спят, обычно независимы и спокойны.

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