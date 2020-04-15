6 особенностей жизни с котом, о которых не догадываются даже опытные заводчики

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Кошки живут бок о бок с человеком более 9 000 лет. Для нас они уже давно не обычные мышеловы, а верные друзья. Коты ассоциируются с загадками и магией, поэтому всем нам хоть раз хотелось приоткрыть завесу тайны и понять, о чем они думают и какими видят своих людей.

Мы в AdMe.ru с особой теплотой относимся к домашним питомцам и хотим, чтобы их пребывание рядом с нами было максимально комфортным. Чтобы лучше понять котов, мы поговорили с зоопсихологом Мариной Жеребиловой, которая охотно поделилась своим уникальным опытом работы с этими своенравными животными.

Правила жизни

Не оставляйте в общении с кисами двусмысленности: можно так можно, нельзя так нельзя. С самого первого дня в доме нам важно установить некоторые правила, при соблюдении которых всем будет хорошо: Точить когти только о когтеточку. Часто коту позволяют использовать старенький диван и не видят смысла приучать к когтеточкам. В дальнейшем это приведет к недопониманию, когда вы вдруг решите выбросить диван или перетянуть его новой тканью: кошка будет удивлена, почему теперь нельзя делать то, что раньше позволялось.

Не разбрасывать наполнитель. Здесь возможны компромиссы, чтобы всем было удобно и кисе было весело копать: большие лоточки с высокими стенками, коврики для сбора наполнителя, более тяжелый субстрат, который сложно растащить по квартире.

Не прыгать на стол. Если на столе остается ароматное блюдо, бессмысленно ругать кошку за интерес к нему. Лучше не оставлять пищу в доступных местах.

Возможность бегать, прыгать и беситься. Как любому хищнику, кошке важно предоставлять возможность направлять энергию на игры и занятия, иначе начнется охота на людей. Также недопустимо в детстве позволять играть с руками, чтобы потом вдруг не удивиться, почему киса их кусает.

Про наказание

Научить правильному поведению вместо неправильного можно всегда. Но наказывать кошек не следует, и вот почему: У животных есть ассоциативное мышление. Пример: наказывают в определенном месте, кошка запоминает его как НЕБЕЗОПАСНОЕ и ищет другие углы, расширяя «географию преступлений».

Это подрывает основы эффективного взаимодействия человека и животного. Неудивительно, что потом такие животные не реагируют на имя, игры, не хотят сидеть на руках / коленях.

Кошка ничего не делает просто так. Нарушение поведения — это всегда сигнал о проблеме, а не месть / обида. Это может быть реакция на боль / болезнь или стресс / голод.

Моча и заточка когтей — это способ коммуникации у животных. Наказывать за такое — то же самое, что зашить рот человеку, чтобы тот не разговаривал.

Если проблема, вызывающая плохое поведение, не устранена, то кошка проявит другое нежелательное поведение. Поэтому смысла в наказаниях нет.

Отбор поведения

Нет ничего важнее в воспитании животных, чем отбор поведения. Какое поведение себе «отобрали», такого котика и получили. В современной зоопсихологии на первый план вышло обучение животного навыкам, которые позволят жить с такими сложными существами, как люди, бесконфликтно. Яркие эмоциональные реакции «Уйди, нельзя!» и «Фу!» для кошки означают: «Человек ожил, обратил внимание! Значит, то, что я делаю, прекрасно». Поэтому тот, кто продолжает гоняться за кисами с водяным пистолетом по дому, сталкивается с непониманием, почему же кошка не перевоспитывается. А просто меры не те.

Человеку безразлично, когда киса дерет когтеточку, прыгает на свое место, охотится за мячиком. Но стоит опрокинуть вазу или горшок с цветами — сразу повышенное внимание и топот ножками. «А что? Это весело! Да будет так, — решает кошка. — Людям же нравится, когда я обои кусками снимаю со стены».

Самоконтроль должен присутствовать не только у животного, но и у человека. Самоконтроль говорит вам, как правильно отреагировать в той или иной ситуации вместо реакции «как хочется».

Территория кошек

Содержание кота никак не зависит от квадратных метров жилья. Поэтому отказ брать кошку, «потому что квартира маленькая», никак не обоснован. Измерение пространства котами отличается от нашего, они оценивают пространство по количеству мест и доступности уровней выше пола. А значит, каждая лежанка и полка — для кота прибавка к территории: высокие котобашни и комплексы, подвесные полочки на присосках на окна и гамаки на батарею, пледы на подоконниках, полках шкафа и на шкафу, подвесные домики и пр.

Кошка также не любит 2 крайности: пустота и захламленность жилья. В первом случае ей кажется, что она находится в слишком уязвимом положении, открытом для невидимых врагов. Во втором случае непонятные углы, закрытые вещами, формируют не меньшее беспокойство и могут даже спровоцировать маркирование мочой.

Иногда, чтобы справиться с проблемой поведения, достаточно улучшить жилищные условия кошки очень простыми мерами: добавить кошке местечек.

Большинство кошек предпочитают верхние уровни, чтобы комфортно спать и иметь возможность наблюдать за происходящим в квартире. Комплекс — один из способов обустроить комфортную для кошек высоту. На высоте снижается стресс, а благодаря возможности точить коготки вертикально, как о дерево, кошка еще и пометит пространство своими феромонами.

Формирование триггеров

Формирование негативного опыта есть не только у нас, но и у животных. Рассмотрим некоторые примеры. Отказ от посещения туалета. Кошка испытала боль в лотке и связала лоток с причиной дискомфорта. Или кот, собака или ребенок преградил выход кошке из туалета, теперь туалет — место небезопасное, проще говоря, ловушка.

Избегание когтеточки. Раньше кот без проблем использовал когтеточку, но однажды она упала под его весом и напугала кота, теперь хищник обходит «опасный предмет» стороной.

Нападение. Пришла уборщица и громко хлопнула дверью, когда кот спал. Кот не отошел ото сна и среагировал на шум как на опасность, поэтому атаковал уборщицу как ее источник. В результате стал на нее каждый раз бросаться.

Оборонительная агрессия. Однажды кошку грубо схватили за шкирку и отбросили. Ей было больно, неприятно, страшно. Теперь рука, тянущаяся к ней, — угроза.

Тревога. Также негативный опыт могут сформировать запах и место. Самый распространенный пример: ветклиника, в которой были сделаны крайне болезненные процедуры, становится источником тревоги. Совсем без стресса наша жизнь и жизнь животных невозможна. Но постарайтесь сделать так, чтобы не формировать новые триггеры.

Заряд позитива

Мы с вами не можем без позитива в жизни. И кисоньки тоже не могут. Иначе в них растет неуверенность, они плохо себя ведут от раздражения или скуки. Что дает кошке заряд положительных эмоций? Игры «поймай — сожми зубками». Когда мы даем поймать игрушку, выброс в кровь эндорфинов кошке обеспечен, в этот момент она чувствует успех. Если после поимки «добычи» еще дать вкусняшку, то кошка ощущает себя Тони Старком.

Когда мы даем поймать игрушку, выброс в кровь эндорфинов кошке обеспечен, в этот момент она чувствует успех. Если после поимки «добычи» еще дать вкусняшку, то кошка ощущает себя Тони Старком. Интересные запахи. Что-то обнюхать — равно узнать что-то новенькое. Конечно, запахи должны быть приятными и не вызывать чувства тревоги: сумка с продуктами, шишка из леса, новая игрушка из незнакомых материалов.

Что-то обнюхать — равно узнать что-то новенькое. Конечно, запахи должны быть приятными и не вызывать чувства тревоги: сумка с продуктами, шишка из леса, новая игрушка из незнакомых материалов. Интерес хозяина к занятиям кошки. Когда с ней общаются приятным голосом, хвалят, восхищаются.

Когда с ней общаются приятным голосом, хвалят, восхищаются. Новые интересные местечки. Если кисе скучно, попробуйте постелить несколько новых подстилок в интересных местах, открыть дверь шкафчика на кухне или кладовку — дайте кошке все обнюхать, а потом можно похвалить.

Если кисе скучно, попробуйте постелить несколько новых подстилок в интересных местах, открыть дверь шкафчика на кухне или кладовку — дайте кошке все обнюхать, а потом можно похвалить. Новые занятия. Собрать с хозяином табуретку и покатать болтики лапкой, попить из стакана, куда не влезает морда, посмотреть, на каком дереве сегодня сидит голубь, вместе потренироваться.

Бонус: истории о пушистых проказниках

После стерилизации кошка начала толстеть и, как следствие, хромать. Побегав по врачам, мы были вынуждены посадить нашу любимую жирную гусеницу Долли на диету. Когда кошка поняла, что это не временная мера и голодать ей придется вечно, она лишила нас сна. Вот уже пару лет часа в 3–4 ночи начинается апокалипсис: зверь носится по дому, словно стадо слонов, сбрасывает телефоны, зловеще скребет когтями по стеклу, открывает шкафы и выбрасывает оттуда вещи, дерет мебель, грызет провода, гоняет с грохотом лоток... Причем весь этот спектакль предназначен исключительно для нас с мужем: когда мы уезжаем и в доме остается дочь, котейка спит с ней всю ночь. И никто не верит, что эта милашка — страшный ночной гремлин.

Когда-то у нас жила черная кошка. Своенравная мадам. По ночам она любила запрыгивать на шкаф в спальне бабушки с дедушкой и скидывать оттуда лук, приготовленный на зиму, прямо на стариков. Долгое время никто и не догадывался, что кошка таким образом требовала ее покормить. После кормежки она сразу успокаивалась.

Наш кот постоянно, как собачка, ходит за свекровью. Везде ее сопровождает: ждет у туалета, провожает на кухню и в ванную. Оказывается, такое поведение говорит о безмерной любви. Если есть тот, кто любит меня хотя бы наполовину так, как кот любит свекровь, я самый счастливый человек на свете.

Живем на Кипре. Тут у нас обитает много насекомых, в том числе и огромные летающие тараканы. Однажды ночью такой таракан залетел в дом. Тогда наша кошка Киса принесла его в постель мне в ноги... живого! Всю добычу хозяйке. Я, само собой, испугалась и подняла шум. Киса на меня потом очень обиженно смотрела.

В детстве, когда котенка не удавалось приучить к горшку, бабушка выносила вердикт: «Не ко двору!» Будучи уже взрослой, я поняла, что это значит. Завели мы кошечку Соню. Зверек вырос неласковый: с нами не спал, в руки не давался. А главное, возникли проблемы с туалетом: по-маленькому ходила в лоток, а по-большому — исключительно рядом. Со временем я смирилась. А однажды мы отправили Соню на свидание с котом. И все 3 дня жизни в чужом доме наша кошка спала с хозяйкой, мурчала у нее на ручках и делала ВСЕ свои дела в лоток. Когда вернулась домой, стала вести себя по-прежнему. Видимо, не нравились мы ей, некомфортно ей было с нами.