Как подобрать питомца не только по душе, но и по возможностям (Самого крутого мы приберегли напоследок)

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Как часто бывает, что хочется завести дома какую-нибудь зверюшку, но тут же возникает много сомнений? И если аллергики могут пообщаться с животным, чтобы понять, вызывает ли у них питомец зуд или чихание, то с другими проблемами бывает сложнее. Например, при большой занятости на работе или малогабаритной квартире понять, что питомцу некомфортно жить по вашим правилам, можно будет лишь тогда, когда вы приведете его в дом. Но после этого менять решение будет уже поздно.

Мы в AdMe.ru подобрали различные виды питомцев в зависимости от ваших возможностей и, кстати, развеяли несколько мифов. Надеемся, что благодаря этой статье вы найдете своего идеального хвостатого друга.

Если вы очень заняты и постоянно пропадаете на работе

Вам подойдут: животные, уход за которыми минимален, как и их потребность в общении с человеком. Это аквариумные рыбки, змеи, черепахи. Они подарят умиротворение и спокойствие после тяжелого трудового дня. Можно также рассмотреть самодостаточные породы кошек — британскую и русскую голубую, например.

животные, уход за которыми минимален, как и их потребность в общении с человеком. Это аквариумные рыбки, змеи, черепахи. Они подарят умиротворение и спокойствие после тяжелого трудового дня. Можно также рассмотреть самодостаточные породы кошек — британскую и русскую голубую, например. Вам не подойдут: активные породы собак, такие как хаски, бордер-колли и джек-рассел-терьер, а также породы кошек, за которыми нужен тщательный уход, например персидские и рэгдоллы.

Если в доме уже есть ребенок или планируется в ближайшем будущем

Вам подойдут: конечно, в идеале нужен питомец-нянька. И вряд ли кто-то справится с этой ролью лучше, чем собака. Существуют даже определенные породы, которые прекрасно подходят для общения с детьми. Среди них колли (кто не знает фильм «Лесси»?), лабрадор и золотистый ретривер.



Если ребенок уже подрос и вы хотите порадовать его, а заодно и научить ответственности, то можно приобрести декоративного кролика. Уход за ним несложен, но достаточен, чтобы малыш научился заботиться о других.

конечно, в идеале нужен питомец-нянька. И вряд ли кто-то справится с этой ролью лучше, чем собака. Существуют даже определенные породы, которые прекрасно подходят для общения с детьми. Среди них колли (кто не знает фильм «Лесси»?), лабрадор и золотистый ретривер. Если ребенок уже подрос и вы хотите порадовать его, а заодно и научить ответственности, то можно приобрести декоративного кролика. Уход за ним несложен, но достаточен, чтобы малыш научился заботиться о других. Вам не подойдут: агрессивные и сложные породы собак и кошек. Конечно, в каждом правиле есть исключения, а поведение питомца во многом зависит от его хозяев. Однако не стоит рисковать и приобретать московскую сторожевую, кавказскую овчарку или чехословацкую волчью собаку, если у вас нет 10-летнего опыта работы с этими животными и вы не хотите экспериментировать с ребенком.



Не рекомендуется заводить и сиамских кошек, известных своим своенравным характером, а также бенгальскую и кошек гибридных пород — чаузи и саванну.

Если у вас маленькая квартира

Вам подойдут: маленькие и декоративные породы собак — мальтийская болонка, русский той, французский бульдог. Однако это не значит, что можно заводить питомцев только небольших размеров.



Сенбернары, например, относятся к одним из самых ленивых собак, которым не надо слишком много места. Правда, приготовьтесь к тому, что они весьма слюнявы и повсюду придется убирать шерсть, а также подолгу гулять с питомцем. Если же вас это не пугает, то большое и пушистое чудо будет вполне комфортно чувствовать себя у вас дома.



Среди кошек обратите внимание на породы наполеон и манчкин (одни из самых маленьких) и экзотов — породу рагамаффин (одни из самых ленивых кошек). К тому же в такую квартиру прекрасно впишутся хорек или волнистые попугайчики.

маленькие и декоративные породы собак — мальтийская болонка, русский той, французский бульдог. Однако это не значит, что можно заводить питомцев только небольших размеров. Сенбернары, например, относятся к одним из самых ленивых собак, которым не надо слишком много места. Правда, приготовьтесь к тому, что они весьма слюнявы и повсюду придется убирать шерсть, а также подолгу гулять с питомцем. Если же вас это не пугает, то большое и пушистое чудо будет вполне комфортно чувствовать себя у вас дома. Среди кошек обратите внимание на породы наполеон и манчкин (одни из самых маленьких) и экзотов — породу рагамаффин (одни из самых ленивых кошек). К тому же в такую квартиру прекрасно впишутся хорек или волнистые попугайчики. Вам не подойдут: активные собаки и большинство крупных пород. Так, маламутам, борзым и догам действительно будет мало места в квартире. Конечно, если вы готовы по несколько часов ежедневно заниматься активными физическими нагрузками с собакой, несмотря ни на что, то, пожалуй, можно выбрать и такого питомца. А абиссинские и ориентальные кошки в поисках выхода для своей энергии могут оказаться... допустим, на люстре. Или начать бегать по стенам.

Если у вас нет опыта

Вам подойдут: крысы. Этого грызуна несложно содержать, и с ним не очень много хлопот. Однако благодаря его интеллекту и умению любить хозяина он вполне сгодится для душевных разговоров и совместных игр, причем не уступит собаке или кошке. Только вот живут крысы, к сожалению, недолго. Зато за эти 3 года вы сможете понять, готовы ли к большей ответственности — по уходу за собакой, например.



Кстати, о собаках и кошках. Возможно, лучшим вариантом будет выбрать питомца из приюта. Нередко метисы, или «дворяне», как их еще называют, а попросту беспородные животные бывают здоровее, умнее и привязываются к хозяину больше, чем любимцы голубых кровей. Соответственно, хлопот с ними будет меньше, а удовольствия — столько же или даже больше.

крысы. Этого грызуна несложно содержать, и с ним не очень много хлопот. Однако благодаря его интеллекту и умению любить хозяина он вполне сгодится для душевных разговоров и совместных игр, причем не уступит собаке или кошке. Только вот живут крысы, к сожалению, недолго. Зато за эти 3 года вы сможете понять, готовы ли к большей ответственности — по уходу за собакой, например. Кстати, о собаках и кошках. Возможно, лучшим вариантом будет выбрать питомца из приюта. Нередко метисы, или «дворяне», как их еще называют, а попросту беспородные животные бывают здоровее, умнее и привязываются к хозяину больше, чем любимцы голубых кровей. Соответственно, хлопот с ними будет меньше, а удовольствия — столько же или даже больше. Вам не подойдут: сложные в дрессировке породы собак или животные, у которых часто бывают проблемы со здоровьем. Чтобы оставаться хозяином в квартире после того, как в ней появится, например, алабай, нужны знания и обязательно опыт. Иначе питомец быстро выдрессирует вас, а вы будете бояться сделать то, что ему не по нраву.

Если вы ограничены в средствах

Вам подойдут: обычные аквариумные рыбки (гуппи, золотые рыбки), хомячки, мышки, морские свинки и сухопутные черепашки. Недорогими в содержании также оказываются самые простые, беспородные кошки (если, конечно, они здоровы).

обычные аквариумные рыбки (гуппи, золотые рыбки), хомячки, мышки, морские свинки и сухопутные черепашки. Недорогими в содержании также оказываются самые простые, беспородные кошки (если, конечно, они здоровы). Вам не подойдут: большие породы собак (так как много едят) и собаки с длинной шерстью, экзотические животные, редкие кошки и кошки с роскошной шерстью, так как потребуются специальные средства по уходу.

Если хочется «кого-то эдакого»

Вам подойдут: экзотические животные. Бывает, что просто собаки и кошки уже не привлекают, а аквариумные рыбки, амфибии и рептилии неинтересны. Тогда обратите внимание на редкие виды птиц (например, жако или ара), различных гибридов (полудиких кошек и волкособов), а также на енотов и... миниатюрные версии сельскохозяйственных животных. К ним относятся мини-пиги, мини-лошади и мини-козочки.



Правда, есть несколько больших «НО», о которых стоит подумать заранее: Такие животные не только сами дорого стоят, но и уход за ними обойдется в баснословные суммы. Найти специалиста по ним (по дрессировке или медицинскому обслуживанию) будет очень сложно, так что об этом лучше подумать сразу. Им нужны специальные условия содержания. Конечно, есть специальные тапочки для копыт и памперсы для маленьких лошадок, например, но все же лучше их держать на приусадебном участке частного дома. Вам не подойдут: самые распространенные питомцы. Обычные кошки и собачки, а также рыбки, хомячки, волнистые попугайчики.

Если вы мечтаете о питомце, который будет радовать глаз, не требуя абсолютно никакого ухода

Вам подойдет: улыбчивый камень. Им и перед друзьями можно похвастаться, и ухода никакого. Ну почти. Разве что пыль раз в полгода протереть с него.

А чем вы руководствовались при выборе домашнего любимца и с какими проблемами столкнулись? Делитесь в комментариях.