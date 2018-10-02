Как подобрать питомца не только по душе, но и по возможностям (Самого крутого мы приберегли напоследок)
Как часто бывает, что хочется завести дома какую-нибудь зверюшку, но тут же возникает много сомнений? И если аллергики могут пообщаться с животным, чтобы понять, вызывает ли у них питомец зуд или чихание, то с другими проблемами бывает сложнее. Например, при большой занятости на работе или малогабаритной квартире понять, что питомцу некомфортно жить по вашим правилам, можно будет лишь тогда, когда вы приведете его в дом. Но после этого менять решение будет уже поздно.
Мы в AdMe.ru подобрали различные виды питомцев в зависимости от ваших возможностей и, кстати, развеяли несколько мифов. Надеемся, что благодаря этой статье вы найдете своего идеального хвостатого друга.
Если вы очень заняты и постоянно пропадаете на работе
- Вам подойдут: животные, уход за которыми минимален, как и их потребность в общении с человеком. Это аквариумные рыбки, змеи, черепахи. Они подарят умиротворение и спокойствие после тяжелого трудового дня. Можно также рассмотреть самодостаточные породы кошек — британскую и русскую голубую, например.
- Вам не подойдут: активные породы собак, такие как хаски, бордер-колли и джек-рассел-терьер, а также породы кошек, за которыми нужен тщательный уход, например персидские и рэгдоллы.
Если в доме уже есть ребенок или планируется в ближайшем будущем
- Вам подойдут: конечно, в идеале нужен питомец-нянька. И вряд ли кто-то справится с этой ролью лучше, чем собака. Существуют даже определенные породы, которые прекрасно подходят для общения с детьми. Среди них колли (кто не знает фильм «Лесси»?), лабрадор и золотистый ретривер.
Если ребенок уже подрос и вы хотите порадовать его, а заодно и научить ответственности, то можно приобрести декоративного кролика. Уход за ним несложен, но достаточен, чтобы малыш научился заботиться о других.
- Вам не подойдут: агрессивные и сложные породы собак и кошек. Конечно, в каждом правиле есть исключения, а поведение питомца во многом зависит от его хозяев. Однако не стоит рисковать и приобретать московскую сторожевую, кавказскую овчарку или чехословацкую волчью собаку, если у вас нет 10-летнего опыта работы с этими животными и вы не хотите экспериментировать с ребенком.
Не рекомендуется заводить и сиамских кошек, известных своим своенравным характером, а также бенгальскую и кошек гибридных пород — чаузи и саванну.
Если у вас маленькая квартира
- Вам подойдут: маленькие и декоративные породы собак — мальтийская болонка, русский той, французский бульдог. Однако это не значит, что можно заводить питомцев только небольших размеров.
Сенбернары, например, относятся к одним из самых ленивых собак, которым не надо слишком много места. Правда, приготовьтесь к тому, что они весьма слюнявы и повсюду придется убирать шерсть, а также подолгу гулять с питомцем. Если же вас это не пугает, то большое и пушистое чудо будет вполне комфортно чувствовать себя у вас дома.
Среди кошек обратите внимание на породы наполеон и манчкин (одни из самых маленьких) и экзотов — породу рагамаффин (одни из самых ленивых кошек). К тому же в такую квартиру прекрасно впишутся хорек или волнистые попугайчики.
- Вам не подойдут: активные собаки и большинство крупных пород. Так, маламутам, борзым и догам действительно будет мало места в квартире. Конечно, если вы готовы по несколько часов ежедневно заниматься активными физическими нагрузками с собакой, несмотря ни на что, то, пожалуй, можно выбрать и такого питомца. А абиссинские и ориентальные кошки в поисках выхода для своей энергии могут оказаться... допустим, на люстре. Или начать бегать по стенам.
Если у вас нет опыта
- Вам подойдут: крысы. Этого грызуна несложно содержать, и с ним не очень много хлопот. Однако благодаря его интеллекту и умению любить хозяина он вполне сгодится для душевных разговоров и совместных игр, причем не уступит собаке или кошке. Только вот живут крысы, к сожалению, недолго. Зато за эти 3 года вы сможете понять, готовы ли к большей ответственности — по уходу за собакой, например.
Кстати, о собаках и кошках. Возможно, лучшим вариантом будет выбрать питомца из приюта. Нередко метисы, или «дворяне», как их еще называют, а попросту беспородные животные бывают здоровее, умнее и привязываются к хозяину больше, чем любимцы голубых кровей. Соответственно, хлопот с ними будет меньше, а удовольствия — столько же или даже больше.
- Вам не подойдут: сложные в дрессировке породы собак или животные, у которых часто бывают проблемы со здоровьем. Чтобы оставаться хозяином в квартире после того, как в ней появится, например, алабай, нужны знания и обязательно опыт. Иначе питомец быстро выдрессирует вас, а вы будете бояться сделать то, что ему не по нраву.
Если вы ограничены в средствах
- Вам подойдут: обычные аквариумные рыбки (гуппи, золотые рыбки), хомячки, мышки, морские свинки и сухопутные черепашки. Недорогими в содержании также оказываются самые простые, беспородные кошки (если, конечно, они здоровы).
- Вам не подойдут: большие породы собак (так как много едят) и собаки с длинной шерстью, экзотические животные, редкие кошки и кошки с роскошной шерстью, так как потребуются специальные средства по уходу.
Если хочется «кого-то эдакого»
- Вам подойдут: экзотические животные. Бывает, что просто собаки и кошки уже не привлекают, а аквариумные рыбки, амфибии и рептилии неинтересны. Тогда обратите внимание на редкие виды птиц (например, жако или ара), различных гибридов (полудиких кошек и волкособов), а также на енотов и... миниатюрные версии сельскохозяйственных животных. К ним относятся мини-пиги, мини-лошади и мини-козочки.
Правда, есть несколько больших «НО», о которых стоит подумать заранее:
- Такие животные не только сами дорого стоят, но и уход за ними обойдется в баснословные суммы.
- Найти специалиста по ним (по дрессировке или медицинскому обслуживанию) будет очень сложно, так что об этом лучше подумать сразу.
- Им нужны специальные условия содержания. Конечно, есть специальные тапочки для копыт и памперсы для маленьких лошадок, например, но все же лучше их держать на приусадебном участке частного дома.
- Вам не подойдут: самые распространенные питомцы. Обычные кошки и собачки, а также рыбки, хомячки, волнистые попугайчики.
Если вы мечтаете о питомце, который будет радовать глаз, не требуя абсолютно никакого ухода
- Вам подойдет: улыбчивый камень. Им и перед друзьями можно похвастаться, и ухода никакого. Ну почти. Разве что пыль раз в полгода протереть с него.
А чем вы руководствовались при выборе домашнего любимца и с какими проблемами столкнулись? Делитесь в комментариях.
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