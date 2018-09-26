6 крупнейших пород домашних кошек, которые легко могут задать жару своим диким сородичам

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Наверное, не встретишь такого любителя кошек, который не хотел бы почесать за ушком льва, снежного барса или пуму. К сожалению, эти дикие кошки так просто к себе не подпускают, но выход есть! Заведите себе, к примеру, кого-нибудь из представителей нашего списка. Кстати, в статье вы не только увидите 6 самых крупных пород домашних кошек, но и сами попробуете определить, кто есть кто (смотрите бонус в конце поста).

AdMe.ru предлагает посмотреть, какими же все-такими огромными могут быть милые домашние кошечки.

Норвежская лесная кошка

Официальная порода Норвегии. Только они способны спускаться с высоты головой вниз, в отличие от других видов кошек. Прекрасно живут в квартире, добрые и мягкие создания, несмотря на свои приличные размеры (самцы весят примерно 5,5–7,5 кг, самки чуть поменьше). Если вы хотите завести себе это чудо, учитывайте, что эти норвежцы настоящие охотники и нуждаются в возможности вести активный образ жизни.

Саванна

Саванна — это самая крупная и дорогая из существующих ныне пород кошек, выведенная путем скрещивания африканского сервала и домашней кошки. Вес взрослой особи может достигать 20 кг. Несмотря на дикого предка, саванна имеет спокойный, открытый и дружелюбный характер, ну а в качестве приятного бонуса — довольно развитый интеллект.

Мейн-кун

Крупные кошечки, выведенные в Соединенных Штатах Америки. Средний вес самца — от 5,9 до 8,2 кг, самки — от 3,6 до 5,4 кг. Могут достигать длины более 1 м, а их характерные кисточки на ушах придают им большое сходство с рысью. В отличие от других пород кошек, мейн-куны любят купаться, так что, если планируете поездку на водоем, прихватите хвостатых друзей с собой.

Сибирская кошка

Считается исконно русской породой и национальной гордостью. Удивительной чертой характера этих кошек является то, что они очень похожи на собак. Да-да, привязываются, скучают и выражают свою любовь хозяину совсем как песики. Кроме того, сибирские кошки считаются гипоаллергенными, так как в их слюне и шерсти меньше всего аллергенов. Что же, если вы аллергик и давно мечтали о кошке, дерзайте!

Турецкий ван

Одна из самых древних прирученных пород кошек. Эти мурчащие красавцы просто идеальный вариант для тех, кто, помимо кота, планирует завести себе еще какое-либо домашнее животное. Турецкий ван очень дружелюбен как к другим котам и даже собакам, так и к детям (лишь бы за хвост не таскали). Любопытные и активные создания, очень любят игры и внимание.

Рэгдолл (от англ. rag doll — «тряпичная кукла»)

Яркая и запоминающаяся порода кошек, искусственно выведенная ради того, чтобы получить породу с наиболее мягким темпераментом (название «тряпичная кукла» как раз намекает на это, ведь основной признак рэгдолла — это его способность к полному расслаблению в руках человека). Взрослые самцы могут весить до 12 кг и достигать длины до 1 метра. Представители этой породы умны и обладают хорошей памятью, так что проблем с приучением к лотку точно не возникнет.

Бонус: может, вы нам поможете определить породы кошек на следующих фото?

Это один и тот же рыжий кот