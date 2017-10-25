5 домашних животных, которые действуют на хозяев как лекарство

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Порой домашние животные доставляют нам немало хлопот, но как оказалось, обладают и массой достоинств, одно из которых — избавление людей от недугов. AdMe.ru узнал, как именно влияют на здоровье человека наши питомцы. Надеемся, это вдохновит вас на то, чтобы завести нового друга или же больше ценить уже имеющегося.

1. Собаки

С собакой вам не придется скучать — многочасовые прогулки, игры, дрессура — и вот вы незаметно скинете килограмм-другой, ваш холестерин придет в норму, вы забудете про одышку и прочие недуги, связанные с сидячим образом жизни. Когда мы гладим собаку, у нас начинает вырабатываться дофамин, или «гормон счастья». Снижается уровень нервозности, депрессивности и других психических заболеваний.

2. Кошки

Считается, что коты способны поглощать негативную энергию от болезней. Котики чувствуют, что именно у вас болит, и специально укладываются на это место, чтобы его «прогреть». Одно из самых приятных кошачьих «лекарств» — мурчание. Оно успокаивает нервную систему за счет размеренности звуковых колебаний, нормализует давление и сердечный ритм. А еще доказано, что мурлыканье способствует укреплению костей и их более быстрому сращиванию при переломах.

3. Попугаи

Птичьи трели успокаивают и нормализуют сердцебиение. А с утра, например, звуки, издаваемые птицами, помогают взбодриться и повысить уровень активности за счет того, что действуют на организм как ритмичная музыка. Бытует мнение, что попугаи могут уменьшить боль в сердце и помочь излечить заикание.

4. Рыбки

Аквариумные рыбки — лучшее лекарство от стресса. Наблюдение за спокойным, размеренным плаваньем рыб в течение 30 минут помогает расслабиться, нормализовать пульс и давление.

5. Кролики

Карликовых кроликов и других мелких грызунов «прописывают» неуверенным и замкнутым в себе людям, особенно детям. Общение с хомячками, морскими свинками и крольчатами помогает преодолеть тревожность. Процесс поглаживания шерстки маленького животного развивает мелкую моторику, понижает уровень агрессии и тревоги, а еще снимает напряжение. Считается, что декоративные кролики и хомячки лечат болезни суставов, а, например, белые крысы избавляют от неврозов.