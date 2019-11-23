30+ животных, которых природа слепила из того, что было

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Есть животные, которые завораживают своей внешностью, другие умиляют до писка, про третьих невольно думается, что встретишь такое ночью в коридоре и весь дом разбудишь воплем. Но есть еще одна категория. Когда их создавали, природа явно отвлеклась на звонок, шаловливый котик пробежал по клавиатуре, сбил все настройки и отправил макет в печать. Так появились обезьяна с прической Эйнштейна и раковина с гигантскими губами.

Мы в AdMe.ru даже немного завидуем креативности эволюции — настолько неординарные образы она выдает.

1. Английское и немецкое названия китоглава дословно переводятся как «ботинкоклювый»

© kt0me / Reddit   © Olaf Oliviero Riemer / Wikimedia Commons  

30+ животных, которых природа слепила из того, что было

2. Очковая гага обитает на Аляске и в Сибири

© Olaf Oliviero Riemer / Wikimedia Commons  

30+ животных, которых природа слепила из того, что было

3. Чтобы прогнать незваного гостя, эдиповы тамарины поднимают хвост и демонстрируют свой зад с гениталиями

© Quartl / Wikimedia Commons  

30+ животных, которых природа слепила из того, что было

4. Сенегальская либия из семейства африканских бородаток

5. Индри, крупнейший из ныне живущих лемуров

© Pierre-Yves Babelon / Getty Images  

30+ животных, которых природа слепила из того, что было

6. Лемур вари, водится только на Мадагаскаре

© Charles J Sharp / Wikimedia Commons  

30+ животных, которых природа слепила из того, что было

7. Лягушка-помидор выделяет из кожи ядовитое вещество, которое может склеить челюсти хищнику

© David Parsons / Getty Images  

30+ животных, которых природа слепила из того, что было

8. Лучистая черепаха защищена специальным законом

9. Андский скальный петушок, один из неофициальных символов Перу

10. Гавиалы охотятся только на рыбу, поэтому у них такие узкие челюсти

© wrangel / Getty Images  

30+ животных, которых природа слепила из того, что было

11. Горная вискаша из семейства шиншилловых

© JeremyRichards / Getty Images  

30+ животных, которых природа слепила из того, что было

12. Листохвостые гекконы питаются насекомыми, но иногда едят других ящериц

© reptiles4all / Getty Images  

30+ животных, которых природа слепила из того, что было

13. У белых листоносов нет хвоста

© Geoff Gallice / Wikimedia Commons  

30+ животных, которых природа слепила из того, что было

14. Тридакна может прожить 200 лет

© Ewa Barska / Wikimedia Commons  

30+ животных, которых природа слепила из того, что было

15. Эквадорская зонтичная птица из семейства котинговых

16. Мартышка Бразза названа в честь человека, основавшего столицу Конго

© Steve Wilson / Wikimedia Commons  

30+ животных, которых природа слепила из того, что было

17. Мадагаскарский палочник из отряда привиденьевых

© Drägüs / Wikimedia Commons  

30+ животных, которых природа слепила из того, что было

18. Сифака Ван-дер-Декена получила название в честь первого европейского покорителя Килиманджаро

© Heinonlein / Wikimedia Commons  

30+ животных, которых природа слепила из того, что было

19. От древнеегипетских иероглифов, обозначающих рогатую гадюку, произошла греческая буква φ (фи)

© Sari Barazi / Wikimedia Commons  

30+ животных, которых природа слепила из того, что было

20. Морское перо из отряда коралловых полипов

© JodiJacobson / Getty Images  

30+ животных, которых природа слепила из того, что было

21. Кузнечик-единорог из отряда прямокрылых

© joelsartore / Instagram  

30+ животных, которых природа слепила из того, что было

22. Рога коровы африканской породы ватусси предназначены для терморегуляции, а не для атак

© minka2507 / Pixabay  

30+ животных, которых природа слепила из того, что было

23. Шалфейный тетерев из семейства фазановых

24. Черные ринопитеки живут в Гималаях. Они могут забираться на высоту до 4 700 м над уровнем моря

© Richard McManus / Getty Images  

30+ животных, которых природа слепила из того, что было

25. Усатые синицы выбирают одного партнера на всю жизнь

26. Бледный саки из парвотряда широконосых обезьян

27. Ящерица Sarada из семейства агамовых

© Ashahar alias Krishna Khan / Wikimedia Commons  

30+ животных, которых природа слепила из того, что было

28. Антилопа бонго из семейства полорогих

29. Золотой фазан из отряда курообразных

© Bjørn Christian Tørrissen / Wikimedia Commons  

30+ животных, которых природа слепила из того, что было

30. Полосатый опоссум относится к сумчатым животным

© joelsartore / Instagram  

30+ животных, которых природа слепила из того, что было

31. Слизень, которого называют «морской кролик»

© Izuzuki Diver / Wikimedia Commons  

30+ животных, которых природа слепила из того, что было

Разрешили бы своему ребенку оставить какое-нибудь из этих животных в качестве питомца?

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