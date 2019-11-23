30+ животных, которых природа слепила из того, что было

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Есть животные, которые завораживают своей внешностью, другие умиляют до писка, про третьих невольно думается, что встретишь такое ночью в коридоре и весь дом разбудишь воплем. Но есть еще одна категория. Когда их создавали, природа явно отвлеклась на звонок, шаловливый котик пробежал по клавиатуре, сбил все настройки и отправил макет в печать. Так появились обезьяна с прической Эйнштейна и раковина с гигантскими губами.

Мы в AdMe.ru даже немного завидуем креативности эволюции — настолько неординарные образы она выдает.

1. Английское и немецкое названия китоглава дословно переводятся как «ботинкоклювый»

2. Очковая гага обитает на Аляске и в Сибири

3. Чтобы прогнать незваного гостя, эдиповы тамарины поднимают хвост и демонстрируют свой зад с гениталиями

4. Сенегальская либия из семейства африканских бородаток

5. Индри, крупнейший из ныне живущих лемуров

6. Лемур вари, водится только на Мадагаскаре

7. Лягушка-помидор выделяет из кожи ядовитое вещество, которое может склеить челюсти хищнику

8. Лучистая черепаха защищена специальным законом

9. Андский скальный петушок, один из неофициальных символов Перу

10. Гавиалы охотятся только на рыбу, поэтому у них такие узкие челюсти

11. Горная вискаша из семейства шиншилловых

12. Листохвостые гекконы питаются насекомыми, но иногда едят других ящериц

13. У белых листоносов нет хвоста

14. Тридакна может прожить 200 лет

15. Эквадорская зонтичная птица из семейства котинговых

16. Мартышка Бразза названа в честь человека, основавшего столицу Конго

17. Мадагаскарский палочник из отряда привиденьевых

18. Сифака Ван-дер-Декена получила название в честь первого европейского покорителя Килиманджаро

19. От древнеегипетских иероглифов, обозначающих рогатую гадюку, произошла греческая буква φ (фи)

20. Морское перо из отряда коралловых полипов

21. Кузнечик-единорог из отряда прямокрылых

22. Рога коровы африканской породы ватусси предназначены для терморегуляции, а не для атак

23. Шалфейный тетерев из семейства фазановых

24. Черные ринопитеки живут в Гималаях. Они могут забираться на высоту до 4 700 м над уровнем моря

25. Усатые синицы выбирают одного партнера на всю жизнь

26. Бледный саки из парвотряда широконосых обезьян

27. Ящерица Sarada из семейства агамовых

28. Антилопа бонго из семейства полорогих

29. Золотой фазан из отряда курообразных

30. Полосатый опоссум относится к сумчатым животным

31. Слизень, которого называют «морской кролик»