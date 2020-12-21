30+ животных, которые так устали, что все 4 лапки подкосились
Работа, семейные хлопоты, предновогодняя суета. К концу недели мало у кого получается сохранить силы и бодрость духа. И наверняка у вас хоть раз появлялась мысль: «Везет же Мурзику, у него такая беззаботная жизнь!» Но если вы думаете, что братья наши меньшие совсем не устают, то вы глубоко заблуждаетесь. Так что, уходя на работу, не завидуйте своему четвероногому другу. Ведь у него тоже много дел и забот, о которых вы, скорее всего, просто не догадываетесь.
AdMe.ru составил подборку зверюшек, которые настолько устали, что многим уже не до комфорта, а лишь бы дали поспать.
1. Как можно работать из дома, когда видишь эту милоту?
2. По пути домой малыш уснул прямо на дверной ручке
3. Свернулся крендельком и спит
4. Первый день дома
5. Тяжелый выдался денек
6. «Посплю — можно будет и поесть»
7. «А мне удобно и так!»
8. Сидел, устал и уснул
9. Растущий организм
10. «Выключите свет, я же сплю»
11. «Пока жду еду, отдохну немножко»
12. Ох уж этот квартальный отчет
13. «Мы немножко отдохнем и опять играть пойдем»
14. «Давай я понесу чемодан, а ты понесешь меня»
15. Столько дел переделал и чуть-чуть устал
16. Ножкой — ать!
17. «Моя прелесть»
18. «Уйди, старушка, я в печали»
19. «Вот как моя собака уснула после долгой прогулки»
20. И никто стакан воды не принесет
21. «Это Ральф. Ральф очень хочет спать»
22. «Все, я устал»
23. Царям зверей тоже нужен отдых
24. Вертелась как белка в колесе и устала
25. Когда до конца рабочего дня осталось 2 часа
26. Он как настоящий пес, только меньше
27. Когда устала и мечтаешь об отпуске
28. «Я после первого будильника в понедельник»
29. «Чешите меня семеро»
30. «Я на солнышке лежу, я ничем не шевелю»
31. Устали и спят в своих гамаках
32. «Ой, все...»
Можно до бесконечности умиляться этими пушистыми созданиями. Может, и у вас есть пара фотографий уставших зверьков?