30+ животных, которые так устали, что все 4 лапки подкосились

Работа, семейные хлопоты, предновогодняя суета. К концу недели мало у кого получается сохранить силы и бодрость духа. И наверняка у вас хоть раз появлялась мысль: «Везет же Мурзику, у него такая беззаботная жизнь!» Но если вы думаете, что братья наши меньшие совсем не устают, то вы глубоко заблуждаетесь. Так что, уходя на работу, не завидуйте своему четвероногому другу. Ведь у него тоже много дел и забот, о которых вы, скорее всего, просто не догадываетесь.

AdMe.ru составил подборку зверюшек, которые настолько устали, что многим уже не до комфорта, а лишь бы дали поспать.

1. Как можно работать из дома, когда видишь эту милоту?

2. По пути домой малыш уснул прямо на дверной ручке

3. Свернулся крендельком и спит

4. Первый день дома

5. Тяжелый выдался денек

6. «Посплю — можно будет и поесть»

7. «А мне удобно и так!»

8. Сидел, устал и уснул

9. Растущий организм

10. «Выключите свет, я же сплю»

11. «Пока жду еду, отдохну немножко»

12. Ох уж этот квартальный отчет

13. «Мы немножко отдохнем и опять играть пойдем»

14. «Давай я понесу чемодан, а ты понесешь меня»

15. Столько дел переделал и чуть-чуть устал

16. Ножкой — ать!

17. «Моя прелесть»

18. «Уйди, старушка, я в печали»

19. «Вот как моя собака уснула после долгой прогулки»

20. И никто стакан воды не принесет

21. «Это Ральф. Ральф очень хочет спать»

22. «Все, я устал»

23. Царям зверей тоже нужен отдых

24. Вертелась как белка в колесе и устала

25. Когда до конца рабочего дня осталось 2 часа

26. Он как настоящий пес, только меньше

27. Когда устала и мечтаешь об отпуске

28. «Я после первого будильника в понедельник»

29. «Чешите меня семеро»

30. «Я на солнышке лежу, я ничем не шевелю»

31. Устали и спят в своих гамаках

32. «Ой, все...»