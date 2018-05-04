30 сумасшедших вещей, о которых знают владельцы хаски

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Хаски не совсем обычные животные, и иногда у их владельцев появляется чувство, что в таких собачек кто-то заранее встраивает генератор новых неожиданностей. Может быть, так и есть, и, прежде чем завести такого питомца, вы должны понимать, что после его появления в доме ваша жизнь никогда не будет прежней.

AdMe.ru составил небольшую памятку для будущих владельцев этой породы. В конце концов, вы должны знать, к чему готовиться, если у вас скоро появится такая собаченька.

1. Любой щенок хаски — это милое маленькое чудо

2. А чем больше чудес, тем веселее

3. Со взрослой собачкой тоже не соскучишься. Например, эта и чихает, и подмигивает одновременно

4. Вы всегда должны быть готовы к сюрпризам. В общем, мы вас предупреждали

5. Берегите свою еду. И напитки. Или учитесь делиться

6. Но знайте, что хаски своей едой не делятся. Не надейтесь получить кусочек

7. Хаски эмоциональны, и это очень смешно

8. Как, у вас есть хаски и вы еще не купили фотоаппарат?

9. Эти собаки любят доминировать. Если уже есть над кем — прекрасно, нет — заведите

10. Иногда в хаски кто-то вселяется

11. Выглядит это странно, поэтому просто будьте готовы морально и не прячьте далеко фотоаппарат

12. Хаски может выйти из строя. Проблема решается чем-нибудь вкусным

13. Более экстремальный вариант — починить собачку с помощью кота

14. Иногда хаски вдруг понимает, что от себя все равно не убежишь

15. Даже если очень стараться

16. Отношения — тяжкий труд. И это про жизнь с хаски под одной крышей

17. Если у вас дома живет такая собачка, она решает, сколько личного пространства вам нужно

18. Если собачки две, личного пространства у владельца еще меньше

19. Хаски ревнивы. Если у вас дома живет такая собака, гулять вы можете только с ней

20. Ваш песик наверняка будет вас в чем-то подозревать. Постарайтесь давать поменьше поводов

21. Хотя эти собаки — тонкие психологи. Вам будет сложно что-то от них скрыть

22. Если хаски что-то знает о вас, следите, чтобы он не выдал тайну

23. Если вас нет дома, питомец переключится в режим ожидания

24. А когда вы вернетесь, выйдет из него автоматически

25. Хаски настойчивы и всегда добиваются своего. Не надейтесь спрятаться — даже под одеялом

26. Хаски терпеливы. Этот брутальный мужчина не против венка на своей голове только потому, что его сплела хозяйская дочка

27. Все хотят быть хаски. Берегите других питомцев

28. Впечатлительные соседи тоже в группе риска

29. И самое главное, хаски много не бывает. Завели одну собачку — возьмите еще парочку

30. Или даже максимально возможное количество таких малышей