30 твитов, в которых с юмором и любовью описана жизнь кошачьего кафе и его пушистых обитателей

Кошачьи кафе постепенно завоевывают мир. Из Азии они пришли в Европу, а теперь открываются и в наших городах. Есть такое заведение и в Санкт-Петербурге, и о нем рассказала в твиттере одна из сотрудниц по имени Даша.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо этих наполненных любовью к пушистикам твитов, потому что тоже без ума от котиков и в таких местах бывали не раз. Но все-таки мы и не представляли, как там все устроено.

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Как Мару считает, вы можете посмотреть здесь (прим. AdMe.ru).

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