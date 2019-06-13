30 примеров кошачьей тирании, в которых узнает себя каждый, кто имел дело с пушистыми хулиганами

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Человек, может, и царь природы, но стоит рядом оказаться домашней кошке, как от этого титула мало что остается. Пушистые узурпаторы подчинили себе людей и каждый день напоминают, кто в доме хозяин, наводя свои порядки и награждая большим «кусь» каждого непослушного «раба». Это, конечно, возмутительно, но вы видели их милые мордочки?

Мы в AdMe.ru и сами иногда оказываемся бессильны перед своими пушистыми домочадцами, поэтому говорим всем пострадавшим от проделок котов: «Мы с вами!»

Кот решил прилечь на платье невесты прямо во время церемонии

Ничто не помешает коту занять свое место под солнцем

Трон захвачен узурпатором

«Кот не давал племяннику делать домашку»

«Не на что тут смотреть, проходи мимо»

«Я просто забыл его покормить»

Скорая кошачья помощь

«Заведи кота», — говорили они. Они помогают от стресса", — говорили они

«Вот что будет с вашими пончиками, если вы со мной не поделитесь»

Парню было тяжело дышать во сне, и он установил камеру, чтобы понять, в чем проблема

«Я ушел на кухню за водой и наивно полагал, что за 30 секунд с моим веганским буррито ничего не случится»

«Мой кот — настоящий подлец»

«Привет, я Зоша, и я люблю спать на пульте как на подушке. И угрожаю всем, кто посмеет переключить канал»

Открытие, после которого жизнь не будет прежней

«Коту запрещено залезать на стол, но он плевал на наши правила»

«Кошка заперла меня в ванной, выдвинув ящик»

«Меня оставили дома одного, пришлось как-то себя развлекать»

«Собаки хотят войти в дом, но не смеют пройти мимо кошек»

«Дай-ка я помогу тебе с пазлом»

«Соседский кот совсем совесть потерял»

Так или иначе, плакать она перестала

«Я напи́сал на пол, мама поскользнулась на луже, упала, и ей пришлось снова идти в душ»

«Что ты, это не я!»

«Пришел домой и обнаружил такую картину»

«Она постоянно терлась мордой о трубочку, и мне пришлось взять обычный стакан. Но ее это не остановило»

«Купили сыну походный стульчик. Он сел на него, но через 10 секунд раздался плач. Я обернулась и увидела это»

«Что ты ешь? Дай мне!»

Тюлень понял, с кем лучше не связываться

«Может, у меня и всего один глаз, но это не помешало мне рассчитать расстояние и спихнуть всю пиццу на пол»

Настоящий монстр

А среди наших читателей есть жертвы кошачьей тирании? Не стесняйтесь делиться историями и фотографиями в комментариях!