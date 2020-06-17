30 фото, которые докажут, что с бульдогом никогда не соскучишься

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Хотя бульдогов изначально разводили для травли быков, жестокого вида спорта, сегодня эти морщинистые, храпящие, пускающие слюни собаки по-прежнему очень популярны среди многих людей. Вероятно, потому что они никогда не дадут вам заскучать.

Редакция AdMe.ru обожает собак и считает каждую породу особенной, но эти бульдоги просто покорили наши сердца.

1. «Моя бабуля завела французского бульдога. Вот так он сидит»

2. Жизнь с братом, она такая...

3. «Я не разрешил ей съесть чипсинку»

4. Багси говорит: «Разбудите меня, когда это все кончится, пожалуйста!»

5. Гуру глупых мордашек

6. Отличный выбор подушки!

7. «Как они спят после похода»

8. Люди в самом деле похожи на своих собак

9. Эта улыбка!

10. Я морская звездочка, а не щенок

11. «Танк — счастливый парень!»

12. «Французский бульдог моего друга довольно фотогеничен»

13. Эти зубы!

14. Что ж, вполне удобно

15. «Софи сегодня исполняется 9. 9 лет неприкрытого осуждения и нахальства!»

16. Невозможно отказать такому сладкому пирожочку!

17. Лучшая индейка на День благодарения

18. Весь режим дня в одной картинке

19. У бульдогов свое понимание комфорта

20. Восхитительный балбес

21. Он может спать где угодно: что за магическая способность?

22. Сила, мощь и... грация?

23. «Наверное, он думает, что это все ради него»

24. «Почему моя подушка все время храпит?!»

25. Заказчик доволен. Поцелуемся?

26. «Поймать краба непросто»

27. Воплощенная гордость

28. Когда ты настолько устал, что отключаешься там же, где упал

29. «Готов поиграть со мной?»

30. Вечное искусство соблазнения

Есть ли у вас уморительные снимки ваших собак?