30 примеров того, что любовь собаки лучше принимать добровольно
Собаки могли бы быть профессиональными коллекторами. Попробуйте не выдать им порцию внимания и любви — они сразу взыщут задолженность. С процентами.
Кожаный нос, мягкое пузико, добрый взгляд и хвост с мотором... За внешней милотой скрываются опытные манипуляторы. Собаки знают, как превратить человека в улыбчивое желе. AdMe.ru советует не сопротивляться. И вот почему:
Собака забудет о личном комфорте — лишь бы оказаться поближе
Да, спящая красавица выглядит именно так
Собака ищет подход к своему человеку
Ему нельзя на диван. Он идет против системы
Дефицит внимания бесследно не пройдет
Режим «пора гулять» активирован
«Давай проверим, хватило бы Джеку и Розе места на плоту?»
«Эй, мячик есть? А если найдем?»
Объявляется всеобщая любвелизация
... и охренезация
Сделал вид, будто бросаю мяч, но пес понял, что его обманули...
Это, пожалуй, самое милое, что я видел в аэропорту
Собакозависимость развивается с детства
С возрастом уже поздно что-либо менять
Добиваясь внимания, можно притвориться беспомощной булкой
Найти шишку и стать монстром
Кого-то «Парк юрского периода» слишком впечатлил
Вот какая выросла принцесса
«Это для тебя!»
А лучше забить на условности. Обнима-а-ашки!
Если рядом такой друг, одиночество вас не найдет. Нигде и никогда
2 любвеобильных существа образуют кругооборот нежности
Уединение? Вы неправильно произносите «иди сюда, красавчик»
Он помогал косить траву
«Я сожрал семена, нашел газон и выпустил их на волю. Эта чудесная тыква для тебя!»
Все хотят на ручки
Поддавшись этой шерстяной стихии, вы никогда не пожалеете
Эмоции собаки, которая вот-вот уедет из приюта в новый дом
«Как же я тебя люблю...»
«Я всегда рядом, мой человек»
Фото на превью sveta04