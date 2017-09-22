30 примеров того, что любовь собаки лучше принимать добровольно

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Собаки могли бы быть профессиональными коллекторами. Попробуйте не выдать им порцию внимания и любви — они сразу взыщут задолженность. С процентами. Кожаный нос, мягкое пузико, добрый взгляд и хвост с мотором... За внешней милотой скрываются опытные манипуляторы. Собаки знают, как превратить человека в улыбчивое желе. AdMe.ru советует не сопротивляться. И вот почему:

Собака забудет о личном комфорте — лишь бы оказаться поближе

Да, спящая красавица выглядит именно так

Собака ищет подход к своему человеку

Ему нельзя на диван. Он идет против системы

Дефицит внимания бесследно не пройдет

Режим «пора гулять» активирован

«Давай проверим, хватило бы Джеку и Розе места на плоту?»

«Эй, мячик есть? А если найдем?»

Объявляется всеобщая любвелизация

... и охренезация

Сделал вид, будто бросаю мяч, но пес понял, что его обманули...

Это, пожалуй, самое милое, что я видел в аэропорту

Собакозависимость развивается с детства

С возрастом уже поздно что-либо менять

Добиваясь внимания, можно притвориться беспомощной булкой

Найти шишку и стать монстром

Кого-то «Парк юрского периода» слишком впечатлил

Вот какая выросла принцесса

«Это для тебя!»

А лучше забить на условности. Обнима-а-ашки!

Если рядом такой друг, одиночество вас не найдет. Нигде и никогда

2 любвеобильных существа образуют кругооборот нежности

Уединение? Вы неправильно произносите «иди сюда, красавчик»

Он помогал косить траву

«Я сожрал семена, нашел газон и выпустил их на волю. Эта чудесная тыква для тебя!»

Все хотят на ручки

Поддавшись этой шерстяной стихии, вы никогда не пожалеете

Эмоции собаки, которая вот-вот уедет из приюта в новый дом

«Как же я тебя люблю...»

«Я всегда рядом, мой человек»