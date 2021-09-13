3 доказательства того, что завести питомца — серьезный шаг, который надо обдумать не 3, а 33 раза

Как правило, люди заводят животных для того, чтобы добавить в свою жизнь радость и чтобы рядом постоянно было любящее существо. Однако завести питомца — это очень серьезный шаг. И даже если вы уже заранее смирились с испорченными тапочками, могут произойти вещи, к которым сложно подготовиться.

Меня зовут Аня, и мы с сестрой взяли у заводчиков собаку. А через несколько месяцев нас ждал неприятный сюрприз. Я решила рассказать AdMe.ru о том, с какими сложностями столкнулись мы, мои друзья и пользователи сети, которые взяли питомца из приюта или у недобросовестного заводчика.

Животное может быть вовсе не ангелом

Прежде чем завести собаку, мы долго думали о том, как поступить: взять щенка у заводчика или взрослую особь из приюта. Можно довольно долго спорить, что лучше. Конечно, забирая животное из приюта, мы совершаем доброе дело: крышу над головой и любящую семью получает еще одно живое существо. Но не всегда все проходит гладко. Несмотря на заверения волонтеров, возможны любые сюрпризы. Воспитывать животных, имеющих печальный жизненный опыт, — дело не из легких. Взяли из приюта собаку. Ее нашли год назад на улице с ранением спины и 9 щенками внутри. К тому же в приюте ее обижали. Начались самые долгие 2 месяца. С кошками дралась ужасно, а как она выла... Соседи ждали меня с работы с мольбами отдать ее обратно в приют. Лечили жуткий отит. Она писалась дома, была в ужасе от мытья лап, таскала еду со стола. Собака белая, и подбор корма нам обошелся еще в кучу денег, потому что белые собаки часто бывают аллергиками. А еще она кусала людей.

Прошел год. Веста — любимица всех бабушек во дворе, детей и прохожих. Она спит на диване морда к морде с кошками, с которыми еще год назад дралась до крови. Она по-прежнему боится кобелей и высоких мужчин в возрасте, но больше не бросается на окружающих. Перестала лаять дома, научилась терпеть до 6 часов вечера, научилась обижаться и привыкла к собачьему корму. Я пишу это к тому, что не стоит ожидать от благодарной собаки из приюта невозможного — быть идеальным квартирным питомцем. Собака из приюта — это испытание. © annakus / Pikabu

Собака белая, и подбор корма нам обошелся еще в кучу денег, потому что белые собаки часто бывают аллергиками. А еще она кусала людей. Прошел год. Веста — любимица всех бабушек во дворе, детей и прохожих. Она спит на диване морда к морде с кошками, с которыми еще год назад дралась до крови. Она по-прежнему боится кобелей и высоких мужчин в возрасте, но больше не бросается на окружающих. Я пишу это к тому, что не стоит ожидать от благодарной собаки из приюта невозможного — быть идеальным квартирным питомцем. Собака из приюта — это испытание. © annakus / Pikabu С женой взяли из приюта пса-подростка. Волонтеры его привезли, сказали, что он проглистогонен (нет), приучен к улице (нет), спокойный и контактный (нет). Мы были готовы терпеть и какое-то время даже старались наладить быт. Промучились год, а затем решили отдать собаку назад. Пес кусал ребенка, нападал на кошек, лаял на соседей, гадил дома. В приюте поначалу вроде как отнеслись с пониманием, а затем выложили в социальной сети слезливый пост, где рассказали, что мы «его бросили, а он без нас не ест». В комментариях о нас писали ужасные вещи, мы испугались и забрали пса домой. Приют предложил помощь кинолога. Тот пришел и провел показушное занятие, а когда выключил камеру, сказал, что пес безнадежен. Мы снова вернули его в приют. Они взяли собаку и пообещали ничего не писать, если мы регулярно будем вносить пожертвования.



Из щенка или котенка может вырасти вовсе не то, что заявлено

«Предполагалось, что это будет шарпей. Складки у нее есть только потому, что она толстая».

Несмотря на якобы полный набор документов, иногда с породистыми собаками или кошками случаются недоразумения. Некоторые люди сознательно продают беспородных животных под видом чистокровных. А порой появление нестандартных детенышей может оказаться случайностью. Вот что произошло с нами.

«Сказали, что из этого щенка вырастет пудель».

Мы с сестрой купили мопса. Вроде и документы в порядке, и питомник хороший. Месяцев в 6 заметили, что с собакой что-то не так. Со здоровьем все хорошо, но пропорции тела странные. Стали выяснять у заводчика, в чем дело. После долгого расследования выяснилось, что однажды под покровом ночи мама-мопс сбежала к содержащимся в соседнем вольере собакам. Владелец питомника предложил забрать щенка или возместить убытки. Но мы не согласились: успели полюбить своего немного корявого монстра. Теперь мы советуем всем вокруг проверять не только документы, но и репутацию питомника. Хотя и это порой не спасает от неожиданностей.

У питомца могут быть болезни, которые дорого и сложно лечить

Нечистые на руку заводчики могут продавать животных нездоровых или с какими-либо отклонениями. Об этом, как правило, молчат, а чтобы не разрушать свою репутацию, часто меняют названия питомников и номера телефонов. Поэтому тщательно выбирайте питомник или заводчика. Недавно наша семья решила обзавестись маленьким комочком счастья — вислоухим шотландцем. Нашли очень заманчивое предложение о продаже вислоухого шотландского котенка с документами за приемлемую цену. Купили. Радости домочадцев не было предела. Кошечка оказалась смышленой, игривой и ласковой. Но на следующий день ее как подменили. Она отказывалась от еды, не ходила, пардон, в туалет, и общее состояние вчера еще игривого котенка с каждым часом становилось все хуже. Мы сразу позвонили продавцу нашей кошечки и уведомили ее о состоянии животного. Она велела ни в коем случае не обращаться в клинику. Ее, конечно, никто слушать не стал. Прошли обследование. Результаты привели нас в неистовый ужас. У котенка был просто букет болезней: панлейкопения, хламидиоз, микоплазмоз. 3 дня мы боролись за жизнь кошечки. Оказалось, что эта фирма живодеров работает с 2005 года и на них не могут найти никакой управы. © krevedko9999 / Pikabu

Она отказывалась от еды, не ходила, пардон, в туалет, и общее состояние вчера еще игривого котенка с каждым часом становилось все хуже. Мы сразу позвонили продавцу нашей кошечки и уведомили ее о состоянии животного. Она велела ни в коем случае не обращаться в клинику. Ее, конечно, никто слушать не стал. Прошли обследование. Результаты привели нас в неистовый ужас. У котенка был просто букет болезней: панлейкопения, хламидиоз, микоплазмоз. 3 дня мы боролись за жизнь кошечки. Оказалось, что эта фирма живодеров работает с 2005 года и на них не могут найти никакой управы. © krevedko9999 / Pikabu Купили котенка-британца в племенном питомнике. По приезде домой котенок ничего не ел. Списала это на новую обстановку. В туалет по-большому тоже не ходил. На 3-й день у него началась рвота. Заводчица велела срочно везти котенка к ней «лечить». Я же решила отвезти его в клинику, сдать анализы. Там нам был поставлен диагноз «панлейкопения», и котенка оставили на лечение в стационаре. Узнав об этом, заводчица начала меня оскорблять, сказала, что я дура, что «врачишки» его загубят за наши деньги. В общем, полилось много грязи. Мне сразу стало понятно, что она просто не хотела, чтобы я узнала диагноз. © Anastasia2409 / Pikabu

В общем, полилось много грязи. Мне сразу стало понятно, что она просто не хотела, чтобы я узнала диагноз. © Anastasia2409 / Pikabu Захотели мейн-куна, долго искали в нашем захолустье. Заводчица сразу показалась странной в общении. Потом началось: внутрь питомника не пускают, нас буквально выпихивали побыстрее на выход, родословную мы вытаскивали с клещами полгода, котенок через день после приезда начал чихать. У него обнаружили кальцивирус и врожденную дисплазию тазобедренных суставов. Заводчица сказала, что у нее он чувствовал себя совершенно нормально, не хромал и не чихал, а что с ним случилось у нас дома, она не знает, и вообще, это живое существо. © Chulovek / Pikabu

Потом началось: внутрь питомника не пускают, нас буквально выпихивали побыстрее на выход, родословную мы вытаскивали с клещами полгода, котенок через день после приезда начал чихать. У него обнаружили кальцивирус и врожденную дисплазию тазобедренных суставов. Заводчица сказала, что у нее он чувствовал себя совершенно нормально, не хромал и не чихал, а что с ним случилось у нас дома, она не знает, и вообще, это живое существо. © Chulovek / Pikabu Моя мама очень любит животных. Мы взяли на реализацию 5 котят дорогущей породы. Заводчица, у которой мы брали котят, показалась милой женщиной. Мы ждали «денег в кармане», но получили животных с целым букетом болезней: сопли, слезы из глаз постоянные и лишай! Мы в бешенстве звонили хозяйке, потом смирились, начали лечить. Как итог: одного не смогли вылечить, другой ослеп, остальные долечиваются. У меня и мамы истерика, что делать — не знаем. © Подслушано / Ideer

Бонус: заводчикам тоже живется несладко

Не все заводчики жадные и плохие. Есть множество добросовестных людей, для которых на первом месте не прибыль, а здоровье животных. Заботиться о котятах и щенках сложно. Если вы собираетесь покупать животное для разведения, то хорошенько подумайте: это не так просто, как кажется на первый взгляд. Помимо материальных затрат, приходится уделять малышам и маме много внимания. Еще приходится принимать неприятные решения, к примеру, если животное нездорово. Мои родители — заводчики породистых собак. Естественно, щенков они потом продают. И как же бесит, что большинство моих знакомых не отличают приют от питомника, да еще и ныть начинают: «Как же можно отдавать таких милых пушистых щеняток?» По их мнению, все щенки должны оставаться у нас, а мы, видимо, должны жить на псарне. © Подслушано / Ideer