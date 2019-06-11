28 реальных существ, которые сорвали куш в генетической лотерее
Кажется, что сегодня мы знаем все о существах, которые живут с нами на одной планете. Но среди редких или, наоборот, новых видов и пород иногда встречаются животные, птицы и даже насекомые, способные одним своим появлением растопить самое холодное сердце.
AdMe.ru вдохновляется примерами естественной красоты в дикой природе и лишний раз напоминает себе и вам о том, как важно сохранить наш прекрасный мир в целости.
Хоботковая собачка Петерса
Овечий лист (слизняк)
Китайская шелковая курица
Вьетнамская мшистая лягушка
Чепрачный тапир
Хайленд
Барханный кот
Бинтуронг
Североамериканский дикобраз
Карликовый муравьед
Большой кракс
Кузнечик иглистый дьявол
Антилоповый заяц
Фосса
Намбат
Сахарная сумчатая летяга
Гиеновая собака
Карликовый мангуст
Шетлендский пони
Увенчанный сифака
Беличий кускус
Карликовый бегемот
Малый оленек
Кольцехвостый кускус
Английский вислоухий кролик
Великолепный фрегат
Черный лемур Склатера
Малый куду
А какое животное кажется вам самым странным в нашем мире?