28 реальных существ, которые сорвали куш в генетической лотерее

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Кажется, что сегодня мы знаем все о существах, которые живут с нами на одной планете. Но среди редких или, наоборот, новых видов и пород иногда встречаются животные, птицы и даже насекомые, способные одним своим появлением растопить самое холодное сердце.