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28 провинившихся котиков, которые признались в своих проделках

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Появление котенка в семье сродни появлению ребенка: нужно прятать вазы, цветы ставить повыше, не оставлять на столе то, до чего он может дотянуться. Когда усатые подрастают, то становятся не только умнее, но и хитрее — теперь они пакостят, когда вы отвернетесь. Смотришь — перед тобой милый котик с грустными глазками. А курица? Да она сама упала на пол.

AdMe.ru собрал чистосердечные признания от усатых, однако, судя по их мордочкам, многим из них вовсе не стыдно.

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© Derry_Z_Hedera / twitter

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© ppppp2 / pikabu

«Cлышу на кухне какой-то грохот. По выходу обнаруживаю разбитый телевизор. Сила есть — ума не надо».

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© NeedXanx / twitter

Такой маленький, а уже преступник.

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© nellaliss / reddit

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© AliraSirin / twitter

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© Yascherko / twitter

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© plzd_e / twitter

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Его зовут Боб. В честь Боба из «Твин Пикса». И он полностью оправдывает свое имя.

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© alexborraska / twitter

Особо опасный зверь, нельзя оставить книжулю на диване, сразу обгрызет корешок или углы.

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© Larenyanik / twiiter

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© astyen / twitter

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© stone_bramble / twitter

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© Ashamane / pikabu

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© max_hoche / twitter

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© KostMuxa / pikabu

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Ждем чистосердечных признаний от ваших домашних преступников. И не забудьте присвоить своему любимчику «почетную» табличку.

4821749
5k