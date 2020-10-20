28 провинившихся котиков, которые признались в своих проделках

Появление котенка в семье сродни появлению ребенка: нужно прятать вазы, цветы ставить повыше, не оставлять на столе то, до чего он может дотянуться. Когда усатые подрастают, то становятся не только умнее, но и хитрее — теперь они пакостят, когда вы отвернетесь. Смотришь — перед тобой милый котик с грустными глазками. А курица? Да она сама упала на пол.