28 провинившихся котиков, которые признались в своих проделках
Появление котенка в семье сродни появлению ребенка: нужно прятать вазы, цветы ставить повыше, не оставлять на столе то, до чего он может дотянуться. Когда усатые подрастают, то становятся не только умнее, но и хитрее — теперь они пакостят, когда вы отвернетесь. Смотришь — перед тобой милый котик с грустными глазками. А курица? Да она сама упала на пол.
AdMe.ru собрал чистосердечные признания от усатых, однако, судя по их мордочкам, многим из них вовсе не стыдно.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
«Cлышу на кухне какой-то грохот. По выходу обнаруживаю разбитый телевизор. Сила есть — ума не надо».
7.
8.
Такой маленький, а уже преступник.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Его зовут Боб. В честь Боба из «Твин Пикса». И он полностью оправдывает свое имя.
15.
16.
17.
Особо опасный зверь, нельзя оставить книжулю на диване, сразу обгрызет корешок или углы.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Ждем чистосердечных признаний от ваших домашних преступников. И не забудьте присвоить своему любимчику «почетную» табличку.