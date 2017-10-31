27 крутых фотографий животных, которые подняли всем настроение в 2017 году

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Первый серьезный, но при этом очень милый фотоконкурс выбрал самого смешного домашнего животного 2017 года. Всех обошла лошадь, которая оказалась настолько фотогеничной, что, просто пробегая мимо камеры, сумела оставить конкурентов далеко позади. AdMe.ru решил вспомнить и других животных, которые заставили нас улыбнуться в 2017 году.

Привет!

Когда встал попить воды, а твое место уже заняли

Так выглядит восторг

А вот и победитель конкурса

Самое сильное выражение чувств

Когда решил умыться перед тем, как покормить кота

Что ты такое?!

Грациозность как она есть

Когда не можешь выбрать что-то одно

Одно из самых счастливых мгновений в жизни

Когда устал после работы

Я обнаружил огромную летучую мышь в собственном доме

Когда больше нет никаких сил терпеть выходки пса

У каждого есть такой друг

Когда не сразу понял шутку

Отпусти, я им врежу!

Когда опять заметил соседских детей в своем дворе

Первая встреча с кенгуру

Когда не знаешь, что происходит, но очень хочется помочь

Этот панголин явно что-то хочет у вас спросить, но стесняется

Идем гулять?

Когда хочешь сфотографировать нового котенка

Уровень ловкости: сова

Там явно происходит что-то интересное

Не только люди не высыпаются

Порой каждому из нас хочется взять друга и уйти в закат

— У вас есть особые навыки? Я: