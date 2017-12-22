26 песиков, которые изо всех сил старались заслужить звание хорошего мальчика

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Собаки — самые преданные существа на Земле. Они всегда готовы служить и помогать своему хозяину, а взамен им нужно немножко любви и чтобы их почаще называли «хорошим мальчиком». Некоторые песики после этих слов начинают стараться еще усерднее, и AdMe.ru собрал именно таких. Попробуйте посмотреть на них, ни разу не улыбнувшись, — у вас ничего не выйдет.

1. По служебным делам

2. «У хозяина назначена деловая встреча? Ничего, мы подождем»

3. Когда весь год был хорошим мальчиком, чтобы только поучаствовать в свадьбе хозяев

4. «Я восстанавливаюсь после операции, а он не хочет оставлять меня ни на минуту»

5. Терпеливо ждет хозяина возле булочной

6. «Он не смог стать собакой-поводырем из-за чрезмерного дружелюбия. Так что теперь он официально хороший мальчик и мой лучший друг»

7. Этот парень усердно служит на почте облизывателем марок

8. Единственный, кто внимательно слушал стюардессу во время инструктажа по технике безопасности

9. Самый услужливый пес на свете

10. Ему еще нет и года, а уже такой помощник по дому растет

11. Хороший мальчик уже здесь и готов спасать вас

12. Когда хозяин без тебя ну никак не справится

13. Когда тебе нельзя на кровать и ты очень правильный мальчик, но это сильнее тебя

14. В поход со своим человеком

15. «Я бы посоветовал вам инвестировать в мячики, они наверняка принесут прибыль»

16. «Мой пес Пабло написал на пол и пытался убрать за собой»

17. «Встретил в самолете этого мальчика, который прекрасно себя вел»

18. «Кто тут у нас хороший ма...»

19. «Ох уж эти нерадивые родители, ребенку же холодно!»

20. Лучший доктор в мире

21. Хороший мальчик к зиме готов

22. «Мой пес принес мне сегодня кусок земли. Его взгляд говорит: „Я подумал, вдруг тебе это понадобится“»

23. Когда тебя только что забрали из приюта и ты горишь желанием служить своему человеку

24. «Пришлось возвращаться в дом за курткой, и я „привязал“ его у входа. Вернулся я к ну очень хорошему мальчику»

25. Этот малыш знает: чтобы тобой были довольны, нужно вытирать лапки после улицы

26. И тогда Бог спросил: «Кто тут у нас хороший мальчик?»

Бонус: когда человек спрашивает, кто здесь хороший мальчик, а ты уже знаешь, кто

А как старается заслужить звание хорошего мальчика ваш пес? Делитесь в комментариях историями о самых лучших песиках нашей планеты!