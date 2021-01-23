26 ситуаций, которые по-настоящему поймет только кошатник или собачник со стажем

Чем больше опыта у человека в какой-то сфере, тем лучше он понимает все тонкости. А ухаживать за собакой или котом — то еще искусство. Нельзя ведь в один миг завести животное и сразу стать идеальным хозяином. У опытных владельцев в голове всегда куча информации, они постоянно переживают, «как там без меня мой хороший», и вообще могут сразу же вычислить «своего» человека.

AdMe.ru считает, что хозяева животных всегда могут понять друг друга, поэтому мы нашли в интернете несколько публикаций, после просмотра которых у вас в голове обязательно возникнет мысль: «О да, я тебя понимаю».

«Владельцы котов поймут. Только так мне удается выпить молока»

«1 января утром на улице первыми появляются собачники»

«Что-то мне подсказывает, что я не единственная, кто сталкивается с такой проблемой»

«- А хозяин где спит?

— В коридоре, на коврике».

«Только кошатники поймут эту боль»

«Когда у тебя собака»

Коту очень нравятся вещи хозяина

«Когда пытаешься сделать фото с собакой»

«О боже, ты снова оказался в этой коробке с разбрызгивателем воды? Ты в порядке?»

«Явно пытается стать чемпионом маскировки»

«Когда играешь с котом, а у него царапательное настроение»

Признак собачника со стажем

«Может кто-то подсказать, как называется это растение?»

«Битва за диван началась»

«Мерзнет рука? Заведите кота»

Внимание, розыск!

«Мой кот прожевал дырку для головы в своей любимой коробке»

«Муж сфотографировал меня с собакой. Кадр идеально показывает наши с ней отношения»

У котов точно есть суперспособность перемещаться в пространстве

«Он никогда не выглядит довольным»

«Сложно работать в таких условиях. У меня кот с коленок падает, и ноги уже затекли. И еще один на ручки хочет»

«4 собаки, 1 кровать... У нас достаточно кроватей, пледов и уютных местечек на диване для каждого, но они все равно пытаются улечься вместе»

Они вечно хотят забрать твою еду

Хочешь новых знакомств — заведи собаку

«Когда приходит время ехать к ветеринару»

«Зачем нужен плед, когда есть собака?»