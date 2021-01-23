26 ситуаций, которые по-настоящему поймет только кошатник или собачник со стажем
Чем больше опыта у человека в какой-то сфере, тем лучше он понимает все тонкости. А ухаживать за собакой или котом — то еще искусство. Нельзя ведь в один миг завести животное и сразу стать идеальным хозяином. У опытных владельцев в голове всегда куча информации, они постоянно переживают, «как там без меня мой хороший», и вообще могут сразу же вычислить «своего» человека.
AdMe.ru считает, что хозяева животных всегда могут понять друг друга, поэтому мы нашли в интернете несколько публикаций, после просмотра которых у вас в голове обязательно возникнет мысль: «О да, я тебя понимаю».
«Владельцы котов поймут. Только так мне удается выпить молока»
«1 января утром на улице первыми появляются собачники»
«Что-то мне подсказывает, что я не единственная, кто сталкивается с такой проблемой»
«- А хозяин где спит?
— В коридоре, на коврике».
«Только кошатники поймут эту боль»
«Когда у тебя собака»
Коту очень нравятся вещи хозяина
«Когда пытаешься сделать фото с собакой»
«О боже, ты снова оказался в этой коробке с разбрызгивателем воды? Ты в порядке?»
«Явно пытается стать чемпионом маскировки»
«Когда играешь с котом, а у него царапательное настроение»
Признак собачника со стажем
«Может кто-то подсказать, как называется это растение?»
«Битва за диван началась»
«Мерзнет рука? Заведите кота»
Внимание, розыск!
«Мой кот прожевал дырку для головы в своей любимой коробке»
«Муж сфотографировал меня с собакой. Кадр идеально показывает наши с ней отношения»
У котов точно есть суперспособность перемещаться в пространстве
«Он никогда не выглядит довольным»
«Сложно работать в таких условиях. У меня кот с коленок падает, и ноги уже затекли. И еще один на ручки хочет»
«4 собаки, 1 кровать... У нас достаточно кроватей, пледов и уютных местечек на диване для каждого, но они все равно пытаются улечься вместе»
Они вечно хотят забрать твою еду
Хочешь новых знакомств — заведи собаку
«Когда приходит время ехать к ветеринару»
«Зачем нужен плед, когда есть собака?»
А что типично кошачьего или собачьего вытворяют ваши питомцы?