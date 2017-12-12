26 ревнивых животных, которые выбрали своего человека и не намерены делить его с кем-то еще
Наши домашние питомцы те еще собственники, и если они выбрали себе человека, то уже никому его не отдадут.
AdMe.ru собрал 26 самых преданных животных, которые не боятся демонстрировать свои чувства и бороться за них. А в конце статьи вы увидите, как выглядит настоящая ревность.
1. Кажется, этому песику не нравится, что сейчас гладят не его
2. «Каждый раз, когда я пытаюсь лечь рядом со своей женой, он смотрит на меня так»
3. «Моей собаке нравится моя девушка»
4. «Когда я пытаюсь обнять своего парня, собака выгоняет меня и занимает мое место»
5. Этот пес не понимает, как его хозяина может обнимать кто-то еще
6. «Каждое утро начинается так. Мне кажется, кошка пытается вызвать во мне ревность»
7. Собака показывает, что она тоже могла бы поместиться в коляску и незачем было заводить ребенка
8. «Котенок совсем недавно появился в нашем доме и уже влюбился в моего парня»
9. Когда ты увидел, как твой хозяин опять гладит другого пса
10. «Я не видела никого более влюбленного, чем нашу кошку в моего парня»
11. «Я думаю, что у меня нет шансов вернуть мою жену»
12. «Моей собаке определенно нравится мой парень»
13. «Похоже, мой сын занял место пса»
14. Даже не пытайтесь прижиматься друг к другу
15. «Наша собака охраняет моего мужа, пока он читает новости. От кого охраняет? Похоже, от меня»
16. «С появлением в доме попугая кот больше не отходит от меня»
17. «Первое, что делает мой муж, когда приходит с работы. Я-то думала, что я его зайка»
18. Животные ревнуют и к неодушевленным предметам
19. Когда ты собрал все игрушки, но остались еще две самые важные у другого пса
20. «Я видел, как ты его лизнул!»
21. «Каждый раз, когда мы пытаемся взяться за руки»
22. «Посмотри, я тоже так могу!»
23. «Наши домашние животные не желают отдавать мне моего мужа»
24. «Нет, я не видел кота, которого ты недавно гладила»
25. «Это семейное фото, вам сюда нельзя»
Бонус: так выглядит настоящая ревность
А как ваши питомцы привлекают ваше внимание? Расскажите в комментариях о своих ревнивцах!
Фото на превью sombrabrz/reddit