26 ревнивых животных, которые выбрали своего человека и не намерены делить его с кем-то еще

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Наши домашние питомцы те еще собственники, и если они выбрали себе человека, то уже никому его не отдадут. AdMe.ru собрал 26 самых преданных животных, которые не боятся демонстрировать свои чувства и бороться за них. А в конце статьи вы увидите, как выглядит настоящая ревность.

1. Кажется, этому песику не нравится, что сейчас гладят не его

2. «Каждый раз, когда я пытаюсь лечь рядом со своей женой, он смотрит на меня так»

3. «Моей собаке нравится моя девушка»

4. «Когда я пытаюсь обнять своего парня, собака выгоняет меня и занимает мое место»

5. Этот пес не понимает, как его хозяина может обнимать кто-то еще

6. «Каждое утро начинается так. Мне кажется, кошка пытается вызвать во мне ревность»

7. Собака показывает, что она тоже могла бы поместиться в коляску и незачем было заводить ребенка

8. «Котенок совсем недавно появился в нашем доме и уже влюбился в моего парня»

9. Когда ты увидел, как твой хозяин опять гладит другого пса

10. «Я не видела никого более влюбленного, чем нашу кошку в моего парня»

11. «Я думаю, что у меня нет шансов вернуть мою жену»

12. «Моей собаке определенно нравится мой парень»

13. «Похоже, мой сын занял место пса»

14. Даже не пытайтесь прижиматься друг к другу

15. «Наша собака охраняет моего мужа, пока он читает новости. От кого охраняет? Похоже, от меня»

16. «С появлением в доме попугая кот больше не отходит от меня»

17. «Первое, что делает мой муж, когда приходит с работы. Я-то думала, что я его зайка»

18. Животные ревнуют и к неодушевленным предметам

19. Когда ты собрал все игрушки, но остались еще две самые важные у другого пса

20. «Я видел, как ты его лизнул!»

21. «Каждый раз, когда мы пытаемся взяться за руки»

22. «Посмотри, я тоже так могу!»

23. «Наши домашние животные не желают отдавать мне моего мужа»

24. «Нет, я не видел кота, которого ты недавно гладила»

25. «Это семейное фото, вам сюда нельзя»

Бонус: так выглядит настоящая ревность

А как ваши питомцы привлекают ваше внимание? Расскажите в комментариях о своих ревнивцах!