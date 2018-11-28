26 причин, по которым собаки — лучшие создания на земле

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В мире живет около 900 миллионов собак. 900 миллионов пушистых симпатяг, готовых подарить людям всю свою дружбу и преданность. Мы же в ответ проникаемся к ним искренней любовью, наслаждаемся их непосредственностью и таем от их доброты. И это неслучайно: эти прекрасные создания уже не раз продемонстрировали, что стоят даже большего.

Редакция AdMe.ru не может больше ждать и делится с вами неопровержимыми доказательствами широты собачьей души.

1. Лучший друг всегда тебя поддержит

2. Они улыбаются...

3. ...и смеются

4. Собаки не следуют за толпой...

5. ...но могут слиться с ней, если захотят

6. Некоторые песики очень даже люди

7. Они могут принять даже кота в свои ряды

8. Они знают, что выбрать

9. Собакам нет равных в селфи...

10. ...и в умении слушать

11. Они знают свой долг, будучи еще щенками...

12. ...и с честью исполняют его

13. Одним взглядом они могут выпросить что угодно

14. У них все под контролем

15. Песели — идеальные няни...

16. ...и друзья

17. Хорошей девочке нравится быть за рулем

18. У собак большие сердца

19. Они посторожат вашу тележку...

20. ...и помогут поддерживать форму

21. Они такие милые, когда спят

22. Собак всегда заботит безопасность...

23. ...и совершенно не заботит ваш социальный статус

24. Они перевернут вашу жизнь с ног на голову

25. Лучших друзей много не бывает

26. Собаки — настоящие супергерои

А у вас есть лучший четвероногий друг? Расскажите миру, какой он классный!