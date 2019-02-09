26 очаровательно неидеальных питомцев, которые завоевали наши сердца
Из-за жестких стандартов эти питомцы могли быть отвергнуты обществом. Но им повезло с людьми, которые прислушиваются к своему сердцу, игнорируя стереотипы. Эти животные получили самое важное — любовь.
Сегодня такие кошки и собаки помогают людям в движении за то, чтобы животных как можно чаще забирали из приютов. Некоторые из них стали настоящими звездами интернета. Они живут полной жизнью и лишний раз напоминают нам о том, что все мы равны (и невероятно милы).
Мы AdMe.ru верим, что красота в глазах смотрящего, и собрали 26 тому подтверждений.
1. Маленький меховой комочек
2. Родился без передних лап, но по характеру он настоящий боец
3. «Может, я и выгляжу слегка напуганной, но вообще-то я бесстрашная собака!»
4. Две грани совершенства
5. «Не волнуйся, я за тобой присматриваю»
6. Кошка-инопланетянин? Нет, не видели таких
7. «Вовсе я не пытаюсь тебя загипнотизировать»
8. Посмотрите-ка, у нас тут Дэвид Боуи!
9. Кто знает, может, граф Дракула был котом?
10. Дамы и господа, это Винсент. Винсент Ван Кот
11. «Я просто хочу видеть твою улыбку каждый день»
12. Готовы поспорить, что это самый грустный котик в интернете
13. «Моя кошка не инвалид, просто она пират»
14. «Новая безумная кошечка в нашей семье, зовут Максвелл»
15. «Я ехал 3 часа, чтобы забрать этого парня из приюта»
16. «Эта кошка из приюта превратила свою особенность —поврежденную челюсть — в такую улыбку, перед которой мы не смогли устоять»
17. «Забрали этого чудика из приюта! Полагаем, он собака»
18. «Мой лабрадор родился с деформированной мордой. Смотрю на него, когда мне грустно, и мой день сразу в 100 раз лучше»
19. «Заводчик сказал, что собака „с дефектом“ — из-за языка. А это она показывает язык тому, кто говорит, что она „с дефектом“»
20. «Склонись перед своим новым повелителем, человек. Атчум заглянет в твою душу»
21. «Вообще-то я был уверен, что я кенгуру, пока кто-то не сказал, что я кот»
22. Этот котик, рожденный без век, растопит ваши сердца своей улыбкой
23. «Этот взгляд вынуждает меня поделиться с ним своим обедом (и ужином тоже)»
24. «Понятия не имею, кто украл еду»
25. «Привет водолазам!»
26. «Мое лицо по понедельникам»
А вы бы взяли себе кого-то из этих животных? Забирали когда-нибудь питомцев из приюта? Поделитесь своими историями.
Фото на превью unknown / reddit, smushofficial / instagram