26 очаровательно неидеальных питомцев, которые завоевали наши сердца

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Из-за жестких стандартов эти питомцы могли быть отвергнуты обществом. Но им повезло с людьми, которые прислушиваются к своему сердцу, игнорируя стереотипы. Эти животные получили самое важное — любовь. Сегодня такие кошки и собаки помогают людям в движении за то, чтобы животных как можно чаще забирали из приютов. Некоторые из них стали настоящими звездами интернета. Они живут полной жизнью и лишний раз напоминают нам о том, что все мы равны (и невероятно милы).

Мы AdMe.ru верим, что красота в глазах смотрящего, и собрали 26 тому подтверждений.

1. Маленький меховой комочек

2. Родился без передних лап, но по характеру он настоящий боец

3. «Может, я и выгляжу слегка напуганной, но вообще-то я бесстрашная собака!»

4. Две грани совершенства

5. «Не волнуйся, я за тобой присматриваю»

6. Кошка-инопланетянин? Нет, не видели таких

7. «Вовсе я не пытаюсь тебя загипнотизировать»

8. Посмотрите-ка, у нас тут Дэвид Боуи!

9. Кто знает, может, граф Дракула был котом?

10. Дамы и господа, это Винсент. Винсент Ван Кот

11. «Я просто хочу видеть твою улыбку каждый день»

12. Готовы поспорить, что это самый грустный котик в интернете

13. «Моя кошка не инвалид, просто она пират»

14. «Новая безумная кошечка в нашей семье, зовут Максвелл»

15. «Я ехал 3 часа, чтобы забрать этого парня из приюта»

16. «Эта кошка из приюта превратила свою особенность —поврежденную челюсть — в такую улыбку, перед которой мы не смогли устоять»

17. «Забрали этого чудика из приюта! Полагаем, он собака»

18. «Мой лабрадор родился с деформированной мордой. Смотрю на него, когда мне грустно, и мой день сразу в 100 раз лучше»

19. «Заводчик сказал, что собака „с дефектом“ — из-за языка. А это она показывает язык тому, кто говорит, что она „с дефектом“»

20. «Склонись перед своим новым повелителем, человек. Атчум заглянет в твою душу»

21. «Вообще-то я был уверен, что я кенгуру, пока кто-то не сказал, что я кот»

22. Этот котик, рожденный без век, растопит ваши сердца своей улыбкой

23. «Этот взгляд вынуждает меня поделиться с ним своим обедом (и ужином тоже)»

24. «Понятия не имею, кто украл еду»

25. «Привет водолазам!»

26. «Мое лицо по понедельникам»