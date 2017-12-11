26 животных, непредсказуемых, как драка в песочнице
Животные — бесконечный кладезь положительных эмоций и мимимишных фотоснимков. Но иногда они попадают в нестандартные для себя ситуации, чем очень нас удивляют и, кажется, удивляются сами.
AdMe.ru собрал для вас самых забавных зверьков, которые предстали перед нами в неожиданном свете.
1. И тут внезапно человечеству пришел конец. Собакены научились самогладиться! Мы им больше не нужны
2. «Кот моей свекрови любит сидеть так»
3. «Моя жена постоянно ругается, что я не закрываю шкаф на кухне. Сегодня она показала, почему»
4.
— Помогите! Я хочу заявить о пропаже хозяина!
— Ок. Как давно он отсутствует?
— Уже целых 20 минут!
5. Кажется, он пытается создать свою религию
6. Когда вместо собаки у тебя кабан
7. «Жена обвиняла меня в том, что я не спускаю воду после себя. Я обвинял в этом же детей. Пока однажды не зашел в туалет в неподходящее время»
8. «Теперь я пивко»
9. «Проснулся, а у меня на кровати нет подушек. Не мог понять, куда они делись, пока не увидел этого засранца, удобненько устроившегося на диване»
10. «Сегодня мы поговорим об образе кота в современном искусстве»
11. ИП «Хорошие мальчики»
12. Хостел для котейки
13. «Сижу в офисе, никого не трогаю, и вдруг — бац!»
14. «Некоторые коты приносят своим хозяевам в качестве благодарности мышей и птиц. Мой принес мне чайный пакетик»
15. Когда ты не просто белый и пушистый, но еще и ангел
16. «Принимаю ванну — и вдруг...»
17. «В электричке на переднем сиденье кто-то дико храпел. Пнул легонько, чтоб перестал. Храп прекратился, и выглянуло это чудо»
18. Удобный наблюдательный пункт
19. «Выхожу на крыльцо, а там этот малыш спрятался от фейерверков»
20. Когда сон настиг внезапно
21. Уровень удобства: кот
22. Наконец вместился
23. «Возвращаюсь домой и вижу это»
24. Устал как собака
25. У такого соседа списать не получится
26. «Иду, смотрю, кошка висит. Я обомлела. Подошла, проверила — все в порядке, просто очень устала и вообще большая оригиналка»
Фото на превью AwwwwCats/twitter