26 животных, непредсказуемых, как драка в песочнице

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Животные — бесконечный кладезь положительных эмоций и мимимишных фотоснимков. Но иногда они попадают в нестандартные для себя ситуации, чем очень нас удивляют и, кажется, удивляются сами. AdMe.ru собрал для вас самых забавных зверьков, которые предстали перед нами в неожиданном свете.

1. И тут внезапно человечеству пришел конец. Собакены научились самогладиться! Мы им больше не нужны

2. «Кот моей свекрови любит сидеть так»

3. «Моя жена постоянно ругается, что я не закрываю шкаф на кухне. Сегодня она показала, почему»

4. — Помогите! Я хочу заявить о пропаже хозяина! — Ок. Как давно он отсутствует? — Уже целых 20 минут!

5. Кажется, он пытается создать свою религию

6. Когда вместо собаки у тебя кабан

7. «Жена обвиняла меня в том, что я не спускаю воду после себя. Я обвинял в этом же детей. Пока однажды не зашел в туалет в неподходящее время»

8. «Теперь я пивко»

9. «Проснулся, а у меня на кровати нет подушек. Не мог понять, куда они делись, пока не увидел этого засранца, удобненько устроившегося на диване»

10. «Сегодня мы поговорим об образе кота в современном искусстве»

11. ИП «Хорошие мальчики»

12. Хостел для котейки

13. «Сижу в офисе, никого не трогаю, и вдруг — бац!»

14. «Некоторые коты приносят своим хозяевам в качестве благодарности мышей и птиц. Мой принес мне чайный пакетик»

15. Когда ты не просто белый и пушистый, но еще и ангел

16. «Принимаю ванну — и вдруг...»

17. «В электричке на переднем сиденье кто-то дико храпел. Пнул легонько, чтоб перестал. Храп прекратился, и выглянуло это чудо»

18. Удобный наблюдательный пункт

19. «Выхожу на крыльцо, а там этот малыш спрятался от фейерверков»

20. Когда сон настиг внезапно

21. Уровень удобства: кот

22. Наконец вместился

23. «Возвращаюсь домой и вижу это»

24. Устал как собака

25. У такого соседа списать не получится

26. «Иду, смотрю, кошка висит. Я обомлела. Подошла, проверила — все в порядке, просто очень устала и вообще большая оригиналка»