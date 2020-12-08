25+ зверушек, которых украсили к Рождеству, а они и не ожидали

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Праздники уже скоро постучатся в наш дом, и креативные хозяева решили поднять настроение себе и своим близким. Только посмотрите, как их питомцы подготовлены к Рождеству и Новому году. Конечно же, не всем подобные переодевания пришлись по вкусу, но зато выглядят наши четвероногие, пернатые и холоднокровные просто потрясающе.

Мы в AdMe.ru вовсю готовимся к торжествам и даже приглядели пару крутых идей для своих братьев меньших. А вы наряжаете своих животных к праздникам? Кстати, в бонусе вас ждет крутой мастер-класс.

Ко-ко-ко, счастливого Рождества!

Котик, если нужна помощь, просто моргни

Доставайте запасные мимиметры

Чувствуете? В воздухе витает дух Рождества

Когда хотел быть Сантой, а нарядили в елочку

«С заколочками ты будешь красавицей», — говорили они...

Олень Рудольф, ты ли это?

А что, если это хозяин переоделся в Санта-Клауса?

Лучшее трио, которое вы видели

С таким эльфом Санта сам будет запаковывать все подарки

Говорят, фотографа потом никто не видел

Когда на вас надели рога и вы что-то приуныли

Неужели кто-то был весь год не очень хорошим мальчиком?

Быть таким милым противозаконно

Ох уж этот взгляд...

Собака-улыбака

Так хочется потискать эту попу

Похоже, этот Санта всю ночь развозил подарки

А как будет «хо-хо-хо» на собачьем языке?

«Праздник к нам приходит»

Когда сказали, что вылетит птичка, а она так и не появилась

Когда вы решили поучаствовать в праздничном киномарафоне

Мы тоже хотим такого Санту!

Лучший подарочек — это я

Самый замур-р-рчательный Санта

К праздникам готов!

Даже черепашки хотят хорошо выглядеть на Новый год

Кажется, он явно задумал украсть Рождество

Собачка выглядит просто обворожительно

«У меня, моего парня и моей кошечки одинаковые рождественские пижамы, но она самая милая из нас»

Бонус: как сделать вашим братьям меньшим крутую праздничную фотосессию