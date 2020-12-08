25+ зверушек, которых украсили к Рождеству, а они и не ожидали
Праздники уже скоро постучатся в наш дом, и креативные хозяева решили поднять настроение себе и своим близким. Только посмотрите, как их питомцы подготовлены к Рождеству и Новому году. Конечно же, не всем подобные переодевания пришлись по вкусу, но зато выглядят наши четвероногие, пернатые и холоднокровные просто потрясающе.
Мы в AdMe.ru вовсю готовимся к торжествам и даже приглядели пару крутых идей для своих братьев меньших. А вы наряжаете своих животных к праздникам? Кстати, в бонусе вас ждет крутой мастер-класс.
Ко-ко-ко, счастливого Рождества!
Котик, если нужна помощь, просто моргни
Доставайте запасные мимиметры
Чувствуете? В воздухе витает дух Рождества
Когда хотел быть Сантой, а нарядили в елочку
«С заколочками ты будешь красавицей», — говорили они...
Олень Рудольф, ты ли это?
А что, если это хозяин переоделся в Санта-Клауса?
Лучшее трио, которое вы видели
С таким эльфом Санта сам будет запаковывать все подарки
Говорят, фотографа потом никто не видел
Когда на вас надели рога и вы что-то приуныли
Неужели кто-то был весь год не очень хорошим мальчиком?
Быть таким милым противозаконно
Ох уж этот взгляд...
Собака-улыбака
Так хочется потискать эту попу
Похоже, этот Санта всю ночь развозил подарки
А как будет «хо-хо-хо» на собачьем языке?
«Праздник к нам приходит»
Когда сказали, что вылетит птичка, а она так и не появилась
Когда вы решили поучаствовать в праздничном киномарафоне
Мы тоже хотим такого Санту!
Лучший подарочек — это я
Самый замур-р-рчательный Санта
К праздникам готов!
Даже черепашки хотят хорошо выглядеть на Новый год
Кажется, он явно задумал украсть Рождество
Собачка выглядит просто обворожительно
«У меня, моего парня и моей кошечки одинаковые рождественские пижамы, но она самая милая из нас»
Бонус: как сделать вашим братьям меньшим крутую праздничную фотосессию
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