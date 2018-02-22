25 отважных животных, проигравших битву со сном

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Коалы могут спать по 14,5 часа в стуки, а броненосцы — около 20 часов. Но мы нашли настоящих чемпионов по сну среди животных — они, может, и спят, но их харизма не дремлет. Проверьте, способны ли вы устоять перед их обаянием.

При виде зевающего человека сразу хочется зевнуть, а при виде спящих животных... Думаем, вы догадались. AdMe.ru предупреждает: не смотрите эти фотографии, если уже клюете носом, — рискуете провалиться в сон прямо здесь и сейчас. А вот бессонницу один вид так сладко (и комично) спящих зверьков способен вылечить на раз-два.

«Один из наших котов постоянно спит в той же позе, что и мой муж. Они оба засыпают под вечерний просмотр телевизора»

«Кто спит? Я не сплю!»

Хорошо подремать во время водных процедур

Интересно, что же происходило тут накануне?

Детки всегда так сладко спят, даже когда они детки кровожадных хищников

Компаньоны по сну

Набегалась за Колобком и уснула без задних лап

«Посплю-ка я тут, чтобы никто мою еду не украл»

" Я НЕ умер. Я просто страшненький и уставший. Пожалуйста, дайте поспать!"

«Захожу я в гостиную, а там моя собака так спит. Никто ее не укладывал, она сама так улеглась. Очевидно, она научилась этому у хозяина... У меня»

Когда проснулся, а на тебе кто-то еще спит

«Вот так спит мой кот»

«Мой новый кот спит только у меня на голове»

«Моя девушка поставила кормушку для птиц на крыльцо. Этот негодяй объелся и уснул прямо там»

Детеныши морских выдр спят в лапах своих мам

«Так спит мой кролик»

«Вудан так любит своего старшего брата, что считает себя еще достаточно маленькой, чтобы спать у него на спине»

«Самец ящерицы висит на крышке клетки, чтобы самка могла на нем поспать»

«Но я хочу спать со своим новым другом!»

«Кошка моего парня любит спать, прижавшись к стене»

Ежик не злится, он просто так спит

Попугаи тоже любят поспать

Интересно, что же такое ему снится?

«Да, мне так удобно»

Зато как проснется, сразу можно за трапезу

Может, у вас тоже есть необычные фотографии ваших спящих питомцев? Поделитесь с нами в комментариях!