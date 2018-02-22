25 отважных животных, проигравших битву со сном
Коалы могут спать по 14,5 часа в стуки, а броненосцы — около 20 часов. Но мы нашли настоящих чемпионов по сну среди животных — они, может, и спят, но их харизма не дремлет. Проверьте, способны ли вы устоять перед их обаянием.
При виде зевающего человека сразу хочется зевнуть, а при виде спящих животных... Думаем, вы догадались.
AdMe.ru предупреждает: не смотрите эти фотографии, если уже клюете носом, — рискуете провалиться в сон прямо здесь и сейчас. А вот бессонницу один вид так сладко (и комично) спящих зверьков способен вылечить на раз-два.
«Один из наших котов постоянно спит в той же позе, что и мой муж. Они оба засыпают под вечерний просмотр телевизора»
«Кто спит? Я не сплю!»
Хорошо подремать во время водных процедур
Интересно, что же происходило тут накануне?
Детки всегда так сладко спят, даже когда они детки кровожадных хищников
Компаньоны по сну
Набегалась за Колобком и уснула без задних лап
«Посплю-ка я тут, чтобы никто мою еду не украл»
" Я НЕ умер. Я просто страшненький и уставший. Пожалуйста, дайте поспать!"
«Захожу я в гостиную, а там моя собака так спит. Никто ее не укладывал, она сама так улеглась. Очевидно, она научилась этому у хозяина... У меня»
Когда проснулся, а на тебе кто-то еще спит
«Вот так спит мой кот»
«Мой новый кот спит только у меня на голове»
«Моя девушка поставила кормушку для птиц на крыльцо. Этот негодяй объелся и уснул прямо там»
Детеныши морских выдр спят в лапах своих мам
«Так спит мой кролик»
«Вудан так любит своего старшего брата, что считает себя еще достаточно маленькой, чтобы спать у него на спине»
«Самец ящерицы висит на крышке клетки, чтобы самка могла на нем поспать»
«Но я хочу спать со своим новым другом!»
«Кошка моего парня любит спать, прижавшись к стене»
Ежик не злится, он просто так спит
Попугаи тоже любят поспать
Интересно, что же такое ему снится?
«Да, мне так удобно»
Зато как проснется, сразу можно за трапезу
Может, у вас тоже есть необычные фотографии ваших спящих питомцев? Поделитесь с нами в комментариях!
Фото на превью YaZoV/Pikabu