25 животных-шкодников, которых мы любим несмотря ни на что

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Многим хозяевам, кажется, впору уже писать книги или снимать сериалы о гениальных и очень смешных проделках их питомцев. Украденные мужские трусы и соседская обувь, разодранные рулоны бумаги, испорченная мебель и даже поездки в общественном транспорте на пассажирском месте — это лишь начало списка проступков пушистых хулиганов.

AdMe.ru подобрал 25 случаев, когда уровень пакостей, учиненных животными, просто зашкаливал!

«Моя собака устроила бардак и теперь расслабленно сидит и наблюдает, как я убираю. Вы только посмотрите, как она положила свою лапу!»

Кошка Бриджит каждое утро приносит хозяйке мужские трусы и носки. Ее хозяйка — Сара Натан — создала пост, в котором просила откликнуться владельцев, чтобы вернуть украденое питомцем

«Вы теряли одежду? Мы обнаружили, что наша кошка украла целую кучу мужских трусов и носков. Мы живем на Джордж-стрит. Если у вас что-то стащили, нам очень жаль. Мы сохранили все вещи и можем их вернуть. Вы обрадуетесь новости о том, что мы переезжаем. Пожалуйста, звоните или пишите Саре».

«Когда ему не хватает внимания, он начинает приносить мне самые разные вещи»

«Кот украл метелку для пыли, но не смог далеко уйти»

«Мне кажется или он очень горд собой?»

«Мой кот — тот еще добряк»

«Не хотел, чтобы кот забрызгал мои шорты, пока я его купаю, поэтому снял их. После этого нашел кота в спальне...»

Капибара: «Да ты что, издеваешься?!»

Когда просто хотела внимания

«Я положила полумертвую мышь в рот хозяйке, потому что она не просыпалась, чтобы взглянуть на „улов“. Дива».

«Эта белка украла мой пончик!»

«Он сам взял мое полотенце для рук и разложил его так, чтобы в раковине было еще более удобно»

«Она решила, что самое удобное место для отдыха — это другая собака»

Испорченное кресло и виновник содеянного

«Мой пес выглядит так, будто выполнил важное задание. На самом деле он открыл мою машину прямо на мойке»

«Мой кот смог проделать небольшую дыру в потолке, чтобы просунуть туда голову и неистово мяукать, пока я смотрю телевизор»

Девушка устроила скандал своему парню, потому что нашла в доме чужое женское белье. Оказалось, что так «постарался» их кот, который со временем наворовал кучу другой одежды

«Моя кошка украла косточку собаки. Но собака слишком добрая, чтобы отобрать свое, поэтому она просто смотрит и грустит»

«Он решил поваляться на цветных мелках»

«Только развесила сушиться, отвернулась, и тут...»

Кот Ниндзя регулярно ворует вещи соседей и приносит их хозяевам. Хозяйка даже создала страничку в Facebook, где выкладывает фото украденного, чтобы найти хозяев вещей.

«Я краду вещи своих соседей и „передариваю“ их своим хозяевам».

«Вы когда-нибудь видели более виноватого мопса?»

«Когда я нашел кошку, после того как увидел этот беспредел, то сразу и не поверил, что она виновата»

«Уступите место»

«Поймала его как раз тогда, когда он пытался залезть в сумочку моей мамы»

Кошка Матроска вновь пытается украсть рыбу. Это не первый случай: в декабре 2014 года она забралась в магазин «Рыбный островок» и съела морепродукты на сумму 63 тыс. рублей.

А ваши животные или питомцы знакомых отличались какими-то выходками?