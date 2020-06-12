25 животных, которые вызовут у вас острый приступ умиления
Не секрет, что животные обладают даром располагать к себе кого угодно. Но есть среди них настоящие профи, которые овладели искусством влюблять в себя людей за считанные секунды. Остаться равнодушными к усатым мордочкам, мягким лапкам или щенячьему взгляду, проникающему в самую душу, редко удается даже тем, кто принципиально не заводит любимца дома.
Милаши, вошедшие в эту подборку AdMe.ru, способны мгновенно обезоружить вас и бесцеремонно украсть ваше сердце.
Когда стала мамой крошечной выдре
Держите двойную порцию мокрых носиков
Сэр Патрик Стюарт со своим пока еще крошечным другом
Видео, от которого просто зашкаливает мимиметр
До и после того, как ее назвали хорошей девочкой
Глядя на этого кроху скунса, напрочь забываешь о его «суперспособностях»
Кажется, у этой девушки лучший в мире инструктор по йоге
У птичьей любви есть своя особая трогательность
«Ничего, если я здесь тихонько посижу?»
В объятиях любящей мамы
«Маленький енот, о котором заботится мой двоюродный брат. Познакомьтесь с Мико!»
«Лучшему другу моей жены, Виски, исполнился 21 год. Сегодня я наконец получил его благословение»
«Эта улыбка заразительна. Надеюсь, она и вас заставит улыбнуться»
Этот красавчик знает, как работать в кадре
«Если я покажу тебе свои лапки, ты погладишь мой животик?»
Чудесная малышка Мила владеет приемом «щенячий взгляд» в совершенстве
«Ты завела еще одного кота? Кто это?»
Рептилии тоже могут быть милыми
«Я не могу поверить в то, что это маленькое чудо еще и ходит»
«Кому охапку счастья?»
Кажется, у мистера Картошки сбились важные настройки
Самая сладкая уточка, которую вы когда-либо видели
Пес, умеющий наслаждаться моментом
«Я буду не просто приносить тебе тапочки, хозяйка. Я буду носить их вместе с тобой»
Да, это крыса. И да, это ее нежные поцелуи
А какой пушистый милаш живет у вас дома? Покажите нам его в комментариях.
Фото на превью Axariel / Reddit