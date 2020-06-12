25 животных, которые вызовут у вас острый приступ умиления

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Не секрет, что животные обладают даром располагать к себе кого угодно. Но есть среди них настоящие профи, которые овладели искусством влюблять в себя людей за считанные секунды. Остаться равнодушными к усатым мордочкам, мягким лапкам или щенячьему взгляду, проникающему в самую душу, редко удается даже тем, кто принципиально не заводит любимца дома.

Милаши, вошедшие в эту подборку AdMe.ru, способны мгновенно обезоружить вас и бесцеремонно украсть ваше сердце.

Когда стала мамой крошечной выдре

Держите двойную порцию мокрых носиков

Сэр Патрик Стюарт со своим пока еще крошечным другом

Видео, от которого просто зашкаливает мимиметр

До и после того, как ее назвали хорошей девочкой

Глядя на этого кроху скунса, напрочь забываешь о его «суперспособностях»

Кажется, у этой девушки лучший в мире инструктор по йоге

У птичьей любви есть своя особая трогательность

«Ничего, если я здесь тихонько посижу?»

В объятиях любящей мамы

«Маленький енот, о котором заботится мой двоюродный брат. Познакомьтесь с Мико!»

«Лучшему другу моей жены, Виски, исполнился 21 год. Сегодня я наконец получил его благословение»

«Эта улыбка заразительна. Надеюсь, она и вас заставит улыбнуться»

Этот красавчик знает, как работать в кадре

«Если я покажу тебе свои лапки, ты погладишь мой животик?»

Чудесная малышка Мила владеет приемом «щенячий взгляд» в совершенстве

«Ты завела еще одного кота? Кто это?»

Рептилии тоже могут быть милыми

«Я не могу поверить в то, что это маленькое чудо еще и ходит»

«Кому охапку счастья?»

Кажется, у мистера Картошки сбились важные настройки

Самая сладкая уточка, которую вы когда-либо видели

Пес, умеющий наслаждаться моментом

«Я буду не просто приносить тебе тапочки, хозяйка. Я буду носить их вместе с тобой»

Да, это крыса. И да, это ее нежные поцелуи

А какой пушистый милаш живет у вас дома? Покажите нам его в комментариях.