25+ животных, которые уже ничего не ждали от жизни, но и на их улице наступил праздник

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Даже из самой безнадежной ситуации есть выход, если на вашем пути встретится хоть одно любящее сердце. Об этом точно знают хвостатые герои нашей фотоподборки, которые проделали большой путь от самого дна жизни до ее вершины благодаря приютившим их людям.

Рассматривая фотографии спасенных животных, мы в AdMe.ru всегда поражаемся тем преображениям, которые творят с питомцами забота и ласка. Эти истории — еще одно подтверждение тому, что все может измениться к лучшему в любой момент. А в конце статьи вас ждет пушистый бонус от полиции Нью-Йорка и эмоциональное фото из приюта для животных.

1. «Котенок, взятый на время, но ставший членом семьи, в прошлом году и сейчас. Он прекрасен, мы зовем его Ракета»

2. «Это Пудинг. Мы усыновили его 6 лет назад, и он наконец-то научился играть после того, как был цепной собакой»

3. «От бродячей кошки в Таиланде до королевы нашей квартиры. Познакомьтесь с Конни»

4. Слева: Райкер за несколько дней до усыпления. Справа: Райкер усыновлен и любит жизнь!

5. «От испуганного котенка, найденного под домом моего парня, до толстого и любопытного любимца 6 месяцев спустя»

6. «Мой милый мальчик Келлер. Я бы умер за него!»

7. «Спасли этого золотистого ретривера почти 2 месяца назад, и это как будто другая собака. Поздоровайтесь с Луной»

8. «Я нашла Мика в своем гараже 3 месяца назад и забрала его домой»

9. От грустной старой бездомной собаки до любимой старой «сухопутной акулы»

10. «Это Арнольд. Мы усыновили его 3 недели назад, и с ним произошла потрясающая трансформация»

11. «С первого взгляда понял, что мы должны спасти ее. Старушка Мэдж проводит свои золотые годы, лакомясь арахисовым маслом (у нее нет зубов)»

12. «Эта бездомная кошка болела так, что не могла дышать. Мы потратили 2 месяца на ее лечение. Теперь она в порядке»

13. «Мой папа нашел этого милашку рядом с дорогой во время работы. Я должна сказать, что мы его избаловали»

14. «Нам сказали, что на адаптацию могут уйти недели. Прошла неделя. Я думаю, он хорошо приспосабливается»

15. «Знакомьтесь, это Джек. Найден на стоянке замерзшим и голодным. Он вырос в такого ​​милого и игривого котика»

16. «От кошки, замерзавшей у шоссе, к чудесной девочке, живущей лучшей жизнью. Она принесла столько любви в нашу семью»

17. «Прошло 3 недели с момента спасения. Ее зовут Сельдерей, и она самая лучшая девочка»

18. «Ровно год, как я его спасла. Он еле выжил. Теперь он здоровый питомец с маленькой головой»

19. «Это Коя. Когда я нашла ее, она была беременной голодной кошкой с аллергией. Спустя почти 2 года она здоровая плюшечка»

20. «Фрею спасли, когда ей было всего 3 дня. Я с радостью наблюдаю, как она вымахала в размере от крота до коровы»

21. «Мы воссоздали наше первое фото Гаса в годовщину его усыновления. От болезненного котенка до буйного кота»

22. «Мама нашла Тома в мусорке за рестораном. Повар случайно облил его горячим маслом. Она его вылечила»

23. «Трудно поверить, что это одна и та же собака. Ее зовут Пенне. Она приехала из Мексики»

24. «От обладательниц респираторных инфекций в клетке местного приюта — до королев нашего дома»

25. «Этот кот усыновил нас после того, как наши соседи пренебрегали им много лет. Он убедил наших собак в том, что он пес, и стал лучшим другом наших кур»

Бонус № 1: полиция Нью-Йорка спасла этого большого кролика (Кажется, служитель закона радуется больше, чем кролик)

Бонус № 2: собака из приюта не может сдержать своего волнения по поводу усыновления

Как вы считаете, какие животные больше привязаны к своим хозяевам: те, которых спасли от неминуемой гибели, или питомцы, сразу попавшие в заботливые руки?