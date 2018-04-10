25 животных, которые никогда не скупятся на эмоции

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Жаль, что наши домашние любимцы не умеют говорить, ведь судя по тому, какие эмоции они временами выдают, за словом в карман они бы точно не полезли. Актерская игра или искренние чувства — что бы ни было, мордахи питомцев временами не сравнимы ни с чем.

AdMe.ru собрал животных, которым есть о чем сообщить этому миру. Получается у них это просто великолепно — и всего лишь при помощи одной мимики. А как часто ваши усатые-полосатые превращаются в первоклассных голливудских актеров?

1. «Моя кошка зевает так, будто поет во весь голос»

2. «Персик хочет узнать, кто сделал эту дурацкую табличку»

«Кошек накормили. Не слушайте брехню, которую они несут».

3. Когда проснулся дома у чужого кота

4. «Моего щенка не пустили на лодку. Он очень разочарован»

5. «Не поделился с ним последним кусочком бургера»

6. «Ну давай еще скажи, что у меня сова за спиной»

7. «Как поживаешь, красотка?»

8. Побежден, но не сломлен!

9. «Я ведь предупреждал, что терпеть не могу день рождения»

10. «Коллега научил своего пса прикидываться мертвым. Вот что он теперь выдает»

11. Этот кот уже сегодня живет той жизнью, к которой мы все стремимся

12. «Шерсть хорошо лежит? Красиво сижу? Фоткай скорее!»

13. «Мой любимый пес рядом с маминым щенком, и они же спустя 8 месяцев. Пожалуй, эмоции моей собаки говорят сами за себя»

14. «Она смотрит на меня так каждый раз, когда я надеваю обувь и выхожу на работу»

15. Когда напрочь выбился из сил

16. «Наша 2-летняя кошка Луна была очень расстроена, что ей пришлось сделать прививку у ветеринара. По дороге домой она спряталась в объятиях своей „мамочки“ Лили»

17. Взгрустнулось, а на ручки уже не берут

18. Счастливый папаня

19. Когда очень сильно обиделась

20. Бесценный взгляд

21. «Это моя собака Джейн, и она просто обожает кататься на машине»

22. «Ну и где наш завтрак?!»

23. «Чмок!»

24. Когда дождался вечера пятницы

25. И всегда улыбайтесь, как этот классный пес!