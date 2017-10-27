25 животных, которые плевали на эти ваши правила

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Многие замечают, что животные с каждым годом становятся все умнее и самостоятельнее. А еще — своевольнее. Но они по-прежнему дарят нам тепло и радость, не правда ли? AdMe.ru собрал для вас порцию умилительных фотографий, которые поднимут даже безнадежно упавшее настроение. Ну а бонус в конце статьи еще раз подтвердит, что животные и в самом деле все понимают.

«Никаких „чмоки-чмоки“, человек!»

«Скорее садись в машину. Вечеринка вот-вот начнется!»

Коты довольны — овцы целы

«Иди уже на свою работу. Я за тебя высплюсь»

Сами виноваты — надо было табличку с предупреждением установить

«Конечно это моя кроватка! Я тут раньше появился, чем этот маленький человек»

«Думаешь, твоя глупая коробка меня остановит?»

«Подъем, человек! Уже 4:50, где мой завтрак?»

«Да не видел я вашего кота!»

«Вот что я думаю о твоей стряпне и о твоем запрете залезать на стол»

К черту полицию!

«Нет, тебе не нужна девушка и ее глупый пес. Мы и без них неплохо жили»

«Сами вы утки. Я — фламинго, и точка»

«Кто сказал, что собака не может ездить в парк одна? У меня и проездной есть!»

Еноты не боятся крокодилов — они их используют в качестве такси

«Ох уж эти люди. Убираешь за ними, убираешь, а они все равно называют тебя „мусорной пандой!“»

«Я настроил твое телевидение. Скажи мне спасибо!»

«Ну да, это я погрызла вашу тыкву. И что?»

«Подумаешь, хозяин нас только что искупал! Это лечебная грязь»

«В следующий раз купишь мне одеяло»

«Мамма миа! Итальяно писсуаро!»

«А нечего было оставлять меня одного на весь день!»

«Человек жаловался, что от меня нет пользы. Я начала приносить ему носки и нижнее белье. И неважно, где я это беру!»

«Какая еще купальня для птичек? Я отсюда пью, к вашему сведению»

«Будете знать, как запирать попугаев!»

Бонус: Лебедь срывает табличку с предупреждением «Осторожно, агрессивный лебедь»