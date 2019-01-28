25 твитов, которые вызовут желание немедленно потискать своего котика (Или завести его)

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Исследовательница из Университета Индианы Джессика Галл Мирик опросила тысячи людей и подтвердила: смотреть на котиков в интернете полезно для психического здоровья. Люди, которые любуются такими фото или видео, чувствуют себя позитивнее и энергичнее, а еще часто делятся с миром историями о собственных питомцах. Подборкой таких рассказов мы хотим поднять сегодня ваше настроение.