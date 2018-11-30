25 собак, которые покажут вам, что такое настоящая любовь

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Зевните рядом с собакой, и она сделает то же самое. Недавнее исследование показало, что эмоциональный интеллект наших четверолапых друзей гораздо выше, чем мы думали. По интонации нашего голоса и выражению лица они понимают, когда мы счастливы или, наоборот, грустим. И в любой момент готовы посочувствовать и прийти на помощь.

AdMe.ru хочет познакомить вас с песиками, которые вывели понятия «любовь» и «преданность» на совершенно новый уровень. Готовы спорить, что вы не сможете устоять перед их обаянием.

1. Это Тони. Он отказался покидать своего хозяина, который получил травму

2. Этот песик знает, что его маленький человек болен

3. «Наши собаки всегда приходят к маме, когда она плохо себя чувствует»

4. Хороший мальчик ждет, когда его человек вернется с работы

5. Когда хозяин наконец-то пришел домой

6. Очень важно, чтобы был кто-то, кто принесет воду, когда ты болен

7. «Зависаю со своим лучшим другом»

8. Когда слегка приболел, а скорая помощь уже тут как тут

9. Претендент на почетное звание «Лучшая няня в мире»

10. Кажется, она без ума от своего нового братика

11. Когда не хочешь расставаться даже на минуту

12. «Вот так мой пес со мной здоровается»

13. «Нашему малышу очень повезло: его учит ползать лучший тренер в мире»

14. «Теперь сломанная нога жены под надежной защитой»

15. Это собака-терапевт Эдди. Он никогда не расстается с рюкзаком с игрушками и редко выходит из детского отделения интенсивной терапии

16. Когда тебе всего 3 дня от роду, но у тебя уже есть друг

17. Это служебный пес Дункан. Он чувствует, когда у человека понижается уровень сахара в крови, и в этом случае приносит ему сок

18. «Я уверена, что моя собака знает о моей беременности»

19. «Я в ужасе, но буду защищать этого крошечного человечка во что бы то ни стало»

20. «Папа уже неделю лежит в больнице. Сегодня его день рождения, и единственное, чего он хотел, — это увидеть нашу собаку»

21. «Огромный шнауцер пытается защитить мою дочку от волн»

22. Лучший момент за весь день — вернуться домой и получить свою порцию обнимашек

23. «Вчера наша собака упала в озеро. Моя жена ее спасла. Вот так они спали этой ночью»

24. У этого малыша есть личный фитнес-тренер

25. «Моя собака умеет распознавать беспокойство. Она дает лапу, когда чувствует, что вам грустно»

А как ваши песики выражают любовь и сопереживание?