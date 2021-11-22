25 питомцев, на которых невозможно злиться, несмотря на их проделки

Пожалуй, все владельцы домашних животных знают, что их пушистики порой бывают чересчур любопытны и энергичны. А энергию, как известно, нужно куда-то выплескивать. И тогда уж берегитесь, цветочные горшки, подушки, провода и все остальное, что плохо лежит. Хозяевам маленьких проказников только и остается хвататься за голову от их проделок.

Мы в AdMe.ru не сомневаемся в том, что питомцы только и созданы для того, чтобы наполнять нашу жизнь радостью и теплом. А еще бесконечной уборкой за ними.

1. Разорвал диван и сидит такой гордый. И милый

2. «После того как я застукал его на месте преступления, он пытался столкнуть еще стеклянную банку с соусом»

«А когда я его вытащил оттуда и поругал, он еще и укусил меня за лодыжку, будто это я сорванец».

3. Когда оставила йогурт без присмотра

4. «Он был так счастлив, что продолжал все рвать и метать прямо у меня на глазах. Другие собаки попрятались, но только не этот дурачок»

5. Вы только посмотрите на эту злобную мордочку

6. «У вас есть свои миски для воды, небольшой бассейн. Но мой графин с водой для вас, значит, лучше?»

7. «Мой чудесный ангелочек»

8. Эта буханка лежала в шкафчике

9. В кровать, кажется, была встроена кнопка самоуничтожения. Ведь вы только посмотрите в эти честные невинные глаза

10. Какой очаровательный супчик!

11. «Оставил его без присмотра всего лишь на минуту, а он испортил чехол моего планшета»

12. «Вернулся домой к Начо, которому, видимо, надоело сидеть взаперти в одиночестве»

13. Это сделала не она, хотя и выглядит виноватой

14. «Кто-то погрыз мою ручку. Интересно, кто же это сделал?»

15. Присвоил себе кровать морской свинки и лежит такой как ни в чем не бывало

16. «Прощайте навеки, мои игровые наушники»

17. «Я прохожу мимо этого окна почти каждый день. Разрушение продолжается»

18. «Мне нравилось это растение, когда она стояло на столе, а Капитану — на полу»

19. Это магазинный кот. И ему нравится брокколи

20. «Я хотела почистить зубы, но уже, в принципе, неважно»

21. «Полчаса пылесосил этот диван, который был весь в шерсти. Потом накинул простыню, ушел, через 5 минут прихожу и вижу это»

22. «Мне сказали, что благодаря фольге он будет держаться подальше от столешницы»

23. Она увидела белку

24. «Кот моего брата после того, как забрался в камин»

25. «Выгнал кошку, чтобы не мешала мне работать, а она...»