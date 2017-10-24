25 озадаченных животных, которые никак не ожидали увидеть хозяина

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Животные невероятно любопытны, и иногда это приводит к курьезным последствиям. Конечно, владельцам часто бывает не до смеха. Но разве можно долго сердиться, глядя в эти невинные глаза? AdMe.ru собрал фотографии животных, которых поймали на месте преступления.

Я оставил холодильник открытым на 10 секунд и вот что увидел

Разыскивается воришка, который неоднократно похищал резинки

Кот отказывается носить защитный воротник, но тарелка — это совсем другое дело!

Белка решила стащить семечки из кормушки для птиц

Отвернулся на пару минут и увидел это

А я думал, это домовой крадет крышки от бутылок...

Теперь я знаю, кто крадет мои газеты!

Хотелось корма, но нашел только муку

Хозяин, кажется, нам отключили свет

Воришка зубной пасты попался на месте преступления

Закройте дверь, пожалуйста

Хозяин, у тебя тут с коробкой передач проблема

Две секунды — и этот хитрец уже там!

Ну вот как его наказывать после такого взгляда?

В интернете никто не знает, что ты капибара

Мой кот сегодня учился делать скан

Я не буду тебе врать. Это сделал кот

Кот не ищет легких путей

Когда взгляд выдает истинные чувства

Пес нашел, как скоротать время, пока меня не было дома

Хозяин, мне было холодно

Все в порядке! Не надо меня спасать

Запоздалое чувство вины

Кот намекает, что приучать его к унитазу — плохая идея

Мы были в кино 3 часа. А когда пришли, увидели это