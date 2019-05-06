25+ котов с безумным окрасом, который выглядит как остроумный фотошоп

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Кошки способны заявить о себе одним только внешним видом. Даже те коты, которых вы давно знаете, могут преподнести вам сюрприз: к примеру, у однотонных кошек отметины проявляются с возрастом. А иногда наши мурчащие друзья бывают обладателями такого окраса, в реальность которого можно поверить, лишь увидев его своими глазами.

AdMe.ru с первого взгляда влюбился в этих очаровательных усатых. Надеемся, они получат свою порцию восхищения и от вас!

1. Запустить бэт-сигнал!

2. У животных много способов сказать «я люблю тебя»

3. Если «Гарри Поттера» когда-нибудь переснимут в кошачьем варианте, вот будущая звезда

4. Дурацкая рожица всем поднимает настроение

5. Внутри каждой кошки бьется сердце воина

6. Кто сказал, что драконов не бывает?

7. Когда он распрямляет хвост, получается восклицательный знак

8. Вот мой номер один!

9. Кто здесь боится большого страшного волка?

10. Его вторая пара глаз выглядит не менее реалистично, чем первая

11. У него есть собственный меч, и этот кот достоин того, чтобы стать королем

12. Кот, который расскажет вам все о странах и континентах

13. Еще круче, чем усы, могут быть только усы и аккуратная бородка

14. А ну-ка напряги свои грудные мышцы!

15. Очевидно, лучший способ познакомить детей с фигурами — завести кота

16. Чарли Чаплин возвращается

17. Многим девушкам нужно приноровиться к подводке, чтобы выглядеть так же шикарно

18. Кто-нибудь хочет печеньку?

19. Это не спящая панда, это попа кота

20. Если Зорро нужен новый напарник, вот отличный кандидат

21. Крохотная елочка, напоминающая о празднике круглый год

22. Видите вы здесь LOL или 101, эта кошка явно преуспела в искусстве коммуникации

23. Не все динозавры вымерли, некоторые просто спрятались...

24. Он каждый день выглядит так, будто приоделся на званый ужин

25. Котенок с еще одним котенком прямо на мордочке

26. Бэткот — не тот герой, которого мы просили, но тот, который нам нужен

My milkshake brings all the cats to the yard cos my paws are bigger than yours. Damn right they're bigger than yours #cat #poldactyl pic.twitter.com/NJLUDYlUU3 — Kathryn Hearn (@Kathryn_Hearn) August 25, 2017

27. Бородка под нижней губой хорошо смотрится, когда ты кот

28. Кто не хочет двух кошек по цене одной?

У вас есть чем пополнить нашу коллекцию? Поделитесь в комментариях!