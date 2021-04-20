25+ пушистых артистов, которые заслужили за свои эмоции «Оскар» — и никак не меньше

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Народный фольклор гласит: «Без кота и жизнь не та». Еще бы, ведь наши меховые друзья подчас выдают такую гамму эмоций, что некоторым признанным актерам остается лишь завидовать. На их мордашках, кажется, можно прочитать всю гамму чувств: радость и возмущение, наслаждение моментом и отчаяние, любовь и упрек.

Мы в AdMe.ru не сомневаемся, что мурчащие пушистики умеют испытывать эмоции. И лучше всего это доказывают герои сегодняшней подборки.

1. «„У котов нет эмоций“, — говорили они. Тем временем мой кот...»

2. «Моя младшая сестренка решила поупражняться в фотографии с нашим котом Омаром. И вот результат»

3. Когда постиг дзен (и теплое солнышко) прямо в собачьей миске

4. Это Молли. И она дает мастер-класс «Как привлечь внимание хозяина за работой»

5. Когда вы такие разные, но все-таки вместе

6. «Сфоткал кота, пока он зевал. Теперь мне страшно»

7. Кое-кто не очень рад внезапному появлению плюшевого двойника

8. Зловещий кошачий смех. Здесь становится небезопасно...

9. «Количество счастья на этом фото зашкаливает. Она не упускает случая развеселить меня, а тут мы играем»

10. Изогнуться в три погибели и сохранять невозмутимый вид — это, знаете ли, не каждому актеру под силу

11. «Тьфу на вас еще раз!»

12. Да что вы вообще знаете об экзистенциальном кризисе?

13. Умывался, умывался — и вдруг приуныл

14. Этот кот знает о проникающем в душу взгляде все, и даже больше

15. «Мое лицо, когда в дверь позвонил незваный гость»

16. «Вижу цель — не вижу препятствий»

17. «Взял кота в парк, но тот решил, что ему будет лучше в рукаве»

18. «Хочешь почесать меня, человек? А ты храбрый малый...»

19. «Поиграй со мной, ну пожалуйста!»

20. Когда во время рабочего дня в голову лезут вопросы о смысле жизни

21. «Сфоткала мордочку Бастера до, во время и после зевка»

22. «Да убери же от меня свои лапищи!»

23. Кажется, этот кот сломался...

24. «Я только что прервал его водные процедуры»

25. Мысли о тщетности бытия, кажется, настигли этого котика прямо во время игры

26. Так выглядит мордашка, которой ни в чем нельзя отказать