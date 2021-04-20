25+ пушистых артистов, которые заслужили за свои эмоции «Оскар» — и никак не меньше
Народный фольклор гласит: «Без кота и жизнь не та». Еще бы, ведь наши меховые друзья подчас выдают такую гамму эмоций, что некоторым признанным актерам остается лишь завидовать. На их мордашках, кажется, можно прочитать всю гамму чувств: радость и возмущение, наслаждение моментом и отчаяние, любовь и упрек.
Мы в AdMe.ru не сомневаемся, что мурчащие пушистики умеют испытывать эмоции. И лучше всего это доказывают герои сегодняшней подборки.
1. «„У котов нет эмоций“, — говорили они. Тем временем мой кот...»
2. «Моя младшая сестренка решила поупражняться в фотографии с нашим котом Омаром. И вот результат»
3. Когда постиг дзен (и теплое солнышко) прямо в собачьей миске
4. Это Молли. И она дает мастер-класс «Как привлечь внимание хозяина за работой»
5. Когда вы такие разные, но все-таки вместе
6. «Сфоткал кота, пока он зевал. Теперь мне страшно»
7. Кое-кто не очень рад внезапному появлению плюшевого двойника
8. Зловещий кошачий смех. Здесь становится небезопасно...
9. «Количество счастья на этом фото зашкаливает. Она не упускает случая развеселить меня, а тут мы играем»
10. Изогнуться в три погибели и сохранять невозмутимый вид — это, знаете ли, не каждому актеру под силу
11. «Тьфу на вас еще раз!»
12. Да что вы вообще знаете об экзистенциальном кризисе?
13. Умывался, умывался — и вдруг приуныл
14. Этот кот знает о проникающем в душу взгляде все, и даже больше
15. «Мое лицо, когда в дверь позвонил незваный гость»
16. «Вижу цель — не вижу препятствий»
17. «Взял кота в парк, но тот решил, что ему будет лучше в рукаве»
18. «Хочешь почесать меня, человек? А ты храбрый малый...»
19. «Поиграй со мной, ну пожалуйста!»
20. Когда во время рабочего дня в голову лезут вопросы о смысле жизни
21. «Сфоткала мордочку Бастера до, во время и после зевка»
22. «Да убери же от меня свои лапищи!»
23. Кажется, этот кот сломался...
24. «Я только что прервал его водные процедуры»
25. Мысли о тщетности бытия, кажется, настигли этого котика прямо во время игры
26. Так выглядит мордашка, которой ни в чем нельзя отказать
А какой пушистый друг живет у вас? Покажите нам его фото.
Фото на превью blacksailorvenus / Reddit
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